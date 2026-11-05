Colombia

Procuraduría investigará presuntas irregularidades en el Consulado de Colombia en Tijuana: “Hubo algo extraño”, asegura el excanciller Luis Gilberto Murillo

La Cancillería cuestionó la apertura de la sede durante el gobierno de Gustavo Petro y afirmó que el Estado pagó una asignación de USD 14.700 mensuales a una cónsul pese a que el consulado no abrió

Consulado en Tijuana (Cancillería/Redes sociales)
La Cancillería criticó los gastos asociados al consulado de Colombia en Tijuana, México, y sostuvo que la dependencia no tuvo atención al público ni un inmueble operativo antes de su cancelación (Cancillería/Redes sociales)
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La Procuraduría General de la Nación asumió la indagación disciplinaria por presuntas irregularidades en el Consulado de Colombia en Tijuana, México, al incorporar el proceso que adelantaba la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La Procuraduría General de la Nación ordenó incorporar a la indagación previa que adelanta por presuntas irregularidades en la apertura de sedes consulares, la investigación que llevaba la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso del Consulado de Colombia en Tijuana (México)”, indicó el Ministerio Público.

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Según reveló Caracol Radio, el Gobierno de Abelardo de la Espriella canceló esa sede después de que permaneciera sin atención al público ni inmueble operativo. El medio informó que la Cancillería trasladó el caso a la Fiscalía y la Procuraduría el 27 de agosto, tras detectar pagos y obligaciones asociadas a una oficina que no entró en funcionamiento.

Procuraduría (Procuraduría)
La Procuraduría General de la Nación asumió la indagación disciplinaria por presuntas irregularidades en el Consulado de Colombia en Tijuana, México (Procuraduría)

La actuación disciplinaria surgió a partir de una denuncia presentada por Germán Calderón España, coordinador del Comité Élite Anticorrupción, sobre la apertura de representaciones consulares en Monterrey, México, y Estambul, Türkiye, durante 2025 y 2026.

Al solicitar información a la Cancillería, el ente de control estableció que no había actuaciones internas por las sedes de Monterrey y Estambul. Sin embargo, la cartera sí adelantaba una indagación previa por el caso de Tijuana.

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El expediente revisa posibles anomalías en la habilitación financiera y operativa del consulado, el contrato de arrendamiento del inmueble, eventuales compromisos sin respaldo presupuestal y el reconocimiento de salarios pese a que no habría existido una prestación efectiva del servicio.

La Procuraduría ordenó reunir las pruebas de ambas actuaciones, con el fin de evitar duplicidad de procesos o decisiones contradictorias. También dispuso incorporar publicaciones de medios de comunicación y redes sociales vinculadas con el caso.

“El ente de control busca examinar conjuntamente los hechos y las pruebas, evitar duplicidad de actuaciones y prevenir decisiones contradictorias. También ordenó incorporar publicaciones de medios de comunicación y redes sociales relacionadas con el caso”, señaló la Procuraduría en su comunicado.

¿Qué dijo Luis Gilberto Murillo?

En entrevista con Caracol Radio, el excanciller Luis Gilberto Murillo defendió la política de apertura de consulados que impulsó durante su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Afirmó que la ampliación de la red diplomática respondía a las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo.

“La creación de consulados y de embajadas era una meta del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando yo llegué a la Cancillería, el Plan Nacional de Desarrollo tenía una política exterior clara, y era de expandirse para cumplir con dos objetivos: avanzar en convertirse en un poder intermedio, y en segundo lugar, prestar mejor atención a su población”, declaró Murillo al medio.

El exministro explicó que la creación de una sede consular requiere cerca de 45 pasos, entre estudios técnicos, revisiones presupuestales y la expedición de un decreto para recibir observaciones. Según dijo, antes de su salida de la Cancillería ya se habían completado cerca de 20 etapas.

Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia (Catalina Olaya/Colprensa)
Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia (Catalina Olaya/Colprensa)

“Nosotros realmente habíamos realizado ya casi 20 pasos y la secuencia recomendada [era] que con el embajador del país correspondiente se avancen todos los detalles como alquileres, junto a la dirección consular, los alquileres, la estructura necesaria, los procedimientos, y después que esto se ha hecho, se designe obviamente el cónsul o la cónsul”, afirmó.

Sobre Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, Murillo aseguró que no la conocía personalmente, aunque habló con ella por teléfono en varias oportunidades. También sostuvo que su designación inicial estaba prevista para Vancouver, Canadá, y no para Tijuana. “Eso no se materializó, yo salí en enero y eso no se materializó”, concluyó.

La Cancillería cuestionó la sede creada durante el gobierno Petro

La Cancillería de Colombia criticó en X la creación del consulado en Tijuana durante el gobierno de Gustavo Petro. “Una sede consular que nunca abrió y una cónsul con una asignación de USD 14.700 mensuales”, publicó la entidad.

De acuerdo con la información divulgada por Caracol Radio, Maryory Ecinedth Pabón Gavilán recibió más de USD 153.000, cerca de $500 millones, como cónsul provisional. El medio indicó que la funcionaria tuvo una asignación entre el 20 de enero y el 30 de octubre de 2026, además de USD 20.338 por viáticos y transporte de menaje.

La Cancillería atribuyó esos gastos a la administración anterior y sostuvo que la cancelación de la oficina forma parte de una revisión de compromisos fiscales heredados.

Cancillería de Colombia (@CancilleriaCol/X)
La Cancillería de Colombia criticó en X la creación del consulado en Tijuana durante el gobierno de Gustavo Petro (@CancilleriaCol/X)

“Una sede consular que nunca abrió y una cónsul con una asignación de US$14.700 mensuales. Se enfiestaron cuatro años y nos dejaron el guayabo y la cuenta sin pagar”, aseveró la Cancillería.

La sede fue creada por medio del Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, suscrito por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo. La norma contempló también la apertura de consulados en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez. Dos años después, la oficina de Tijuana no había comenzado a atender al público, no disponía de una sede operativa y remitía sus solicitudes al Consulado de Colombia en Ciudad de México, según la investigación de Caracol Radio.

Bandera Colombia-México
La sede fue creada por medio del Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, suscrito por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo (suministrada a Infobae Colombia)

La decisión de cerrar la oficina dejó obligaciones pendientes por el alquiler de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, ubicado en la Zona Dorada de Tijuana. La Embajada de Colombia en México recibió el requerimiento de pago el 30 de septiembre. Un día más tarde, la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería constató que el contrato de arrendamiento no tenía una asignación presupuestal.

El documento de siete páginas señaló que las personas y empresas contratadas habían realizado las tareas acordadas, por lo que existían cuentas pendientes. El 6 de octubre, la Embajada de Colombia en México pidió a Pabón una copia del contrato de alquiler y un informe sobre el estado de la sede.

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