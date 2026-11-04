‘Timochenko’ y otros cinco exintegrantes del último Secretariado de las Farc responderán por crímenes contra menores ante la JEP

: La citación incluyó tres jornadas para profundizar las admisiones relacionadas con captación de menores, torturas, homicidios intrafilas y agresiones reproductivas atribuidas a la guerrilla (@JEP_Colombia/X)

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a seis antiguos integrantes del último Secretariado de las extintas Farc para que reconozcan públicamente su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños, además de las violencias registradas durante su permanencia en la guerrilla.

La diligencia se realizará los días 7, 8 y 9 de abril de 2027. Los convocados son Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”; Jaime Alberto Parra; Milton de Jesús Toncel; Pablo Catatumbo; Pastor Alape y Julián Gallo.

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Los seis deberán comparecer ante las víctimas, la justicia y el país como presuntos máximos responsables de los crímenes imputados en el Caso 07, que investiga el reclutamiento de menores de edad y los hechos ocurridos dentro de las filas de esa organización armada.

Los convocados son Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”; Jaime Alberto Parra; Milton de Jesús Toncel; Pablo Catatumbo; Pastor Alape y Julián Gallo (@JEP_Colombia/x)

“La JEP convoca a seis exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP a audiencia pública de reconocimiento de verdad por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños y por las violencias cometidas en su contra dentro de las filas. La diligencia será los días 7, 8 y 9 de abril de 2027″, indicó el tribunal.

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La audiencia tratará el reclutamiento y los crímenes cometidos dentro de las filas

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP programó la audiencia tras evaluar las manifestaciones presentadas por los comparecientes y las observaciones formuladas por víctimas, representantes, pueblos étnicos acreditados y el Ministerio Público.

La Jurisdicción indicó que encontró elementos preliminares para llamar a los exdirigentes a esta etapa. “La Jurisdicción valoró preliminarmente el reconocimiento expresado por los comparecientes y encontró que reúne los elementos básicos” para convocarlos, señaló la entidad.

Durante las primeras sesiones se abordarán los patrones de reclutamiento y utilización de niñas y niños, así como los malos tratos, las torturas y los homicidios intrafilas atribuidos a estructuras de las antiguas Farc.

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La JEP mantuvo la calificación de crimen de guerra para el reclutamiento, alistamiento y utilización de adolescentes de 15, 16 y 17 años desde el 25 de junio de 2005, pese a las objeciones de los comparecientes.

La JEP mantuvo la calificación de crimen de guerra para el reclutamiento, alistamiento y utilización de adolescentes de 15, 16 y 17 años (@JEP_Colombia/x)

Las violencias reproductivas tendrán sesiones separadas

Las violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio serán tratadas en espacios diferenciados. La JEP explicó que esa decisión busca brindar acompañamiento especializado, condiciones de seguridad y medidas para evitar la revictimización.

“Las violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio se abordarán en sesiones diferenciadas de la misma audiencia. La Sala resalta que los daños que sufrieron las víctimas exigen una preparación psicojurídica específica, aplicación reforzada del enfoque de género y garantías de reserva, seguridad y no confrontación”, indicó la JEP.

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La Sala llamó además a nueve antiguos integrantes de las Farc a reconocer responsabilidad por malos tratos, torturas, ejecuciones y juicios sin garantías contra menores reclutados. Cinco de ellos también deberán responder por su presunto liderazgo regional en violencias reproductivas contra niñas.

La información recopilada identificó al menos 104 víctimas de tortura, 28 de tratos crueles y 208 personas sometidas a condenas o ejecuciones sin juicio previo o sin garantías indispensables. Al menos 62 niñas y niños fueron ejecutados por estructuras de las Farc.

La JEP explicó que esa decisión busca brindar acompañamiento especializado, condiciones de seguridad y medidas para evitar la revictimización (@JEP_Colombia/x)

La Sala documentó también 218 víctimas de violencias reproductivas y 356 hechos. De ese total, 313 ocurrieron cuando las víctimas eran niñas. Los casos incluyen anticoncepción y abortos forzados, malos tratos asociados a esos procedimientos, entrega forzosa de recién nacidos y dos asesinatos de bebés.

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Al finalizar las sesiones, la Sala presentará una única resolución de conclusiones ante el Tribunal para la Paz, que deberá adoptar una sentencia y definir las sanciones propias que correspondan.

“Una vez concluida esta audiencia y las demás que se convoquen por los patrones imputados en el Caso 07, si el reconocimiento cumple los requisitos para continuar por la vía dialógica, la Sala presentará una única Resolución de Conclusiones sobre los cinco patrones. Al Tribunal para la Paz le corresponderá dictar sentencia e imponer las Sanciones Propias, si así lo determina”, aseveró la JEP.