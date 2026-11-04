Buñuelos de manzana: la receta fácil y dulce para preparar en casa

Buñuelos de manzana caseros, dorados y espolvoreados con azúcar pulverizada, ideales para acompañar un café o disfrutar durante las onces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los buñuelos de manzana son una opción dulce, económica y muy fácil para acompañar un tinto, un chocolate caliente o una taza de café. Su exterior queda dorado, mientras la manzana aporta suavidad, aroma y un toque natural de dulzor.

Esta preparación no pertenece a una región específica de Colombia, pero funciona muy bien para las onces, las meriendas familiares o una reunión en casa. La receta se puede hacer en el horno o en la freidora de aire, así que no es necesario usar una gran cantidad de aceite.

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Receta de buñuelos de manzana

Los buñuelos de manzana son pequeñas porciones de masa elaboradas con harina, huevo, leche, canela y manzana. La mezcla se cocina hasta que adquiere una textura esponjosa por dentro y una superficie dorada. En esta versión se utiliza horno o freidora de aire para lograr un resultado más ligero.

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 15 minutos.Tiempo de cocción en horno: 20 a 25 minutos.Tiempo de cocción en freidora de aire: 15 a 18 minutos.Tiempo total: 35 a 40 minutos.

Ingredientes

Manzanas, harina, huevo, leche, azúcar y canela son los ingredientes principales de esta receta fácil y económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. 3 manzanas medianas , preferiblemente dulces y firmes.

2. 1 huevo .

3. 140 g de harina de trigo , aproximadamente 1 taza.

4. 120 ml de leche , que equivale a 1/2 taza.

5. 2 cucharadas de azúcar .

6. 1/2 cucharadita de polvo de hornear .

7. 1/2 cucharadita de canela en polvo .

8. 1 limón .

9. 1 pizca de sal .

10. 1 cucharadita de esencia de vainilla , opcional.

11. Azúcar pulverizada al gusto para decorar.

12. Aceite o mantequilla para engrasar la bandeja, si es necesario.

Cómo hacer buñuelos de manzana, paso a paso

1. Lava muy bien las manzanas. Pélalas y retira el corazón y las semillas.

2. Corta las manzanas en cubos pequeños. También puedes rallarlas si prefieres una masa más uniforme.

3. Pon los trozos de manzana en un recipiente y agrega el jugo de 1 limón. Este paso ayuda a evitar que la fruta se oxide y se ponga oscura.

4. En otro recipiente, rompe el huevo y añade el azúcar, la pizca de sal y la esencia de vainilla.

La masa debe quedar suave y espesa para cubrir bien los trozos de manzana antes de llevarlos al horno o a la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Bate durante 1 o 2 minutos, hasta que la mezcla se vea un poco espumosa.

6. Agrega la leche poco a poco. Mezcla con un batidor manual para integrar los ingredientes.

7. Incorpora la harina, el polvo de hornear y la canela. Revuelve hasta obtener una masa espesa, suave y sin grumos.

8. No batas la mezcla en exceso. Una masa demasiado trabajada puede producir buñuelos pesados.

9. Escurre las manzanas. Añádelas a la masa y mezcla con una cuchara hasta que queden bien cubiertas.

10. Precalienta el horno a 180 °C . Si utilizas una freidora de aire, precaliéntala durante 3 minutos a la misma temperatura.

11. Engrasa una bandeja o cúbrela con papel para hornear.

12. Toma porciones de la mezcla con una cuchara. Forma montoncitos separados entre sí sobre la bandeja.

13. Deja espacio entre cada buñuelo , porque la masa puede crecer durante la cocción.

14. Lleva la bandeja al horno durante 20 a 25 minutos . Retira cuando los buñuelos estén dorados por fuera.

15. Para prepararlos en freidora de aire, cocina las porciones a 180 °C durante 15 a 18 minutos . Revisa la cocción después de los primeros 12 minutos.

16. No los cubras mientras estén calientes. El vapor puede ablandar la superficie y quitarles el acabado dorado.

17. Deja reposar los buñuelos durante 5 minutos .

18. Espolvorea azúcar pulverizada y un poco más de canela antes de servir.

Estos buñuelos quedan deliciosos recién hechos. También puedes acompañarlos con miel, arequipe, salsa de caramelo o una cucharada de yogur natural. Si quieres una versión más aromática, agrega ralladura de naranja o unas gotas de esencia de almendras.

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Para una textura más crujiente, corta la manzana en cubos pequeños y evita agregar demasiado líquido. Si la fruta suelta mucha agua, sécala con papel absorbente antes de incorporarla a la masa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 buñuelos medianos.

Las porciones pueden variar según el tamaño de cada unidad. Si haces buñuelos pequeños, puedes obtener entre 12 y 14 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por cada buñuelo:

Calorías: 115 kcal.

Carbohidratos: 20 g.

Proteínas: 3 g.

Grasas: 2 g.

Azúcares: 8 g.

Fibra: 1,5 g.

Sodio: 70 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Los buñuelos de manzana quedan dorados por fuera, suaves por dentro y con un aroma especial gracias a la canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los buñuelos de manzana se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 1 día, siempre que el lugar sea fresco y seco.

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En la nevera, pueden durar entre 3 y 4 días. Antes de servirlos, caliéntalos durante 2 o 3 minutos en el horno o en la freidora de aire para recuperar parte de su textura.

También puedes congelarlos durante 1 mes. Déjalos enfriar por completo antes de guardarlos en una bolsa o recipiente apto para congelador. Para consumirlos, caliéntalos directamente en horno o freidora de aire.