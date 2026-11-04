Colombia

Buñuelos de manzana: la receta fácil y dulce para preparar en casa

Si busca una receta dulce para acompañar el café o el chocolate caliente, estos buñuelos de manzana son una excelente opción. Se preparan con pocos ingredientes y pueden cocinarse en el horno o en la freidora de aire

Buñuelos espolvoreados en un plato blanco con una cuchara, junto a una taza de café, canela y una cesta de manzanas sobre una mesa de madera.
Buñuelos de manzana caseros, dorados y espolvoreados con azúcar pulverizada, ideales para acompañar un café o disfrutar durante las onces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los buñuelos de manzana son una opción dulce, económica y muy fácil para acompañar un tinto, un chocolate caliente o una taza de café. Su exterior queda dorado, mientras la manzana aporta suavidad, aroma y un toque natural de dulzor.

Esta preparación no pertenece a una región específica de Colombia, pero funciona muy bien para las onces, las meriendas familiares o una reunión en casa. La receta se puede hacer en el horno o en la freidora de aire, así que no es necesario usar una gran cantidad de aceite.

PUBLICIDAD

Receta de buñuelos de manzana

Los buñuelos de manzana son pequeñas porciones de masa elaboradas con harina, huevo, leche, canela y manzana. La mezcla se cocina hasta que adquiere una textura esponjosa por dentro y una superficie dorada. En esta versión se utiliza horno o freidora de aire para lograr un resultado más ligero.

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 15 minutos.Tiempo de cocción en horno: 20 a 25 minutos.Tiempo de cocción en freidora de aire: 15 a 18 minutos.Tiempo total: 35 a 40 minutos.

Ingredientes

Manzanas, harina, huevo, leche, azúcar y canela son los ingredientes principales de esta receta fácil y económica.
Manzanas, harina, huevo, leche, azúcar y canela son los ingredientes principales de esta receta fácil y económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1. 3 manzanas medianas, preferiblemente dulces y firmes.
  • 2. 1 huevo.
  • 3. 140 g de harina de trigo, aproximadamente 1 taza.
  • 4. 120 ml de leche, que equivale a 1/2 taza.
  • 5. 2 cucharadas de azúcar.
  • 6. 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
  • 7. 1/2 cucharadita de canela en polvo.
  • 8. 1 limón.
  • 9. 1 pizca de sal.
  • 10. 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.
  • 11. Azúcar pulverizada al gusto para decorar.
  • 12. Aceite o mantequilla para engrasar la bandeja, si es necesario.

Cómo hacer buñuelos de manzana, paso a paso

  • 1. Lava muy bien las manzanas. Pélalas y retira el corazón y las semillas.
  • 2. Corta las manzanas en cubos pequeños. También puedes rallarlas si prefieres una masa más uniforme.
  • 3. Pon los trozos de manzana en un recipiente y agrega el jugo de 1 limón. Este paso ayuda a evitar que la fruta se oxide y se ponga oscura.
  • 4. En otro recipiente, rompe el huevo y añade el azúcar, la pizca de sal y la esencia de vainilla.
Manos que revuelven una masa con cuchara en un cuenco de cerámica, junto a manzanas picadas, canela, harina y leche sobre una mesa.
La masa debe quedar suave y espesa para cubrir bien los trozos de manzana antes de llevarlos al horno o a la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 5. Bate durante 1 o 2 minutos, hasta que la mezcla se vea un poco espumosa.
  • 6. Agrega la leche poco a poco. Mezcla con un batidor manual para integrar los ingredientes.
  • 7. Incorpora la harina, el polvo de hornear y la canela. Revuelve hasta obtener una masa espesa, suave y sin grumos.
  • 8. No batas la mezcla en exceso. Una masa demasiado trabajada puede producir buñuelos pesados.
  • 9. Escurre las manzanas. Añádelas a la masa y mezcla con una cuchara hasta que queden bien cubiertas.
  • 10. Precalienta el horno a 180 °C. Si utilizas una freidora de aire, precaliéntala durante 3 minutos a la misma temperatura.
  • 11. Engrasa una bandeja o cúbrela con papel para hornear.
  • 12. Toma porciones de la mezcla con una cuchara. Forma montoncitos separados entre sí sobre la bandeja.
  • 13. Deja espacio entre cada buñuelo, porque la masa puede crecer durante la cocción.
  • 14. Lleva la bandeja al horno durante 20 a 25 minutos. Retira cuando los buñuelos estén dorados por fuera.
  • 15. Para prepararlos en freidora de aire, cocina las porciones a 180 °C durante 15 a 18 minutos. Revisa la cocción después de los primeros 12 minutos.
  • 16. No los cubras mientras estén calientes. El vapor puede ablandar la superficie y quitarles el acabado dorado.
  • 17. Deja reposar los buñuelos durante 5 minutos.
  • 18. Espolvorea azúcar pulverizada y un poco más de canela antes de servir.

Estos buñuelos quedan deliciosos recién hechos. También puedes acompañarlos con miel, arequipe, salsa de caramelo o una cucharada de yogur natural. Si quieres una versión más aromática, agrega ralladura de naranja o unas gotas de esencia de almendras.

PUBLICIDAD

Para una textura más crujiente, corta la manzana en cubos pequeños y evita agregar demasiado líquido. Si la fruta suelta mucha agua, sécala con papel absorbente antes de incorporarla a la masa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 buñuelos medianos.

Las porciones pueden variar según el tamaño de cada unidad. Si haces buñuelos pequeños, puedes obtener entre 12 y 14 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por cada buñuelo:

Calorías: 115 kcal.

Carbohidratos: 20 g.

Proteínas: 3 g.

Grasas: 2 g.

Azúcares: 8 g.

Fibra: 1,5 g.

Sodio: 70 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Canasta con buñuelos espolvoreados, una taza de café, rodajas de manzana y un cuenco con arequipe sobre una mesa de madera.
Los buñuelos de manzana quedan dorados por fuera, suaves por dentro y con un aroma especial gracias a la canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los buñuelos de manzana se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 1 día, siempre que el lugar sea fresco y seco.

En la nevera, pueden durar entre 3 y 4 días. Antes de servirlos, caliéntalos durante 2 o 3 minutos en el horno o en la freidora de aire para recuperar parte de su textura.

También puedes congelarlos durante 1 mes. Déjalos enfriar por completo antes de guardarlos en una bolsa o recipiente apto para congelador. Para consumirlos, caliéntalos directamente en horno o freidora de aire.

Temas Relacionados

receta de buñuelosbuñuelos de manzanareceta fácilEtiquetas SEO: buñuelos de manzana, receta fácil,Colombia-Recetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La JEP imputará a cabecillas de las Farc, incluyendo a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, por abusos contra menores reclutados: fusilaron niños por tratar de hablar con sus familias

La Sala de Reconocimiento atribuyó a los antiguos mandos regionales torturas, ejecuciones sin garantías y violencia reproductiva, tras documentar prácticas sistemáticas que regulaban la vida cotidiana de las víctimas afectadas

La JEP imputará a cabecillas de las Farc, incluyendo a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, por abusos contra menores reclutados: fusilaron niños por tratar de hablar con sus familias

Falcao expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció tras un choque con Jesús Owono: “Descansa en paz”

El atacante cayó inconsciente después de una acción con el portero, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y falleció horas más tarde, tras complicaciones neurológicas durante su internación

Falcao expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció tras un choque con Jesús Owono: “Descansa en paz”

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

El “León” tendrá una visita exigente ante el cuadro “Motilón” que se juega sus últimas cartas para clasificar a las finales de Navidad del fútbol colombiano

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Los Embajadores necesitan los tres puntos que los clasifiquen a las finales, mientras que los Escarlatas, ya con el cupo asegurado, apunta a terminar entre los dos primeros de la tabla

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Chontico Día resultados de hoy miércoles 4 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 4 de noviembre, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

ENTRETENIMIENTO

Westcol aseguró que se está preparando para un apocalipsis tecnológico y compró provisiones para más de un año: “Ese colapso puede suceder”

Westcol aseguró que se está preparando para un apocalipsis tecnológico y compró provisiones para más de un año: “Ese colapso puede suceder”

⁠Cintia Cossio fue confirmada en la segunda temporada de ‘La mansión VIP 2′: la influencer representará a Colombia

Andrea Petro fijó su posición frente a las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer: “No tenemos ningún tipo de relación”

Supuesta expareja de Escro, acusó al prometido de Aida Victoria Merlano de ser un mal padre, pero antigua compañera la desmintió: “Trabajamos en el mismo strip club”

Daniela Ospina se pronunció sobre el retiro de su hermano David Ospina del fútbol y contó que lo vio al borde del llanto: “Fue uno de sus días más difíciles”

Deportes

Falcao expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció tras un choque con Jesús Owono: “Descansa en paz”

Falcao expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció tras un choque con Jesús Owono: “Descansa en paz”

Cúcuta vs. Santa Fe - EN VIVO Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el estadio General Santander

Millonarios FC vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que cierra la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín

Técnico bicampeón con Junior Alfredo Arias sorprendió con su candidato para ganar el título de la Liga BetPlay: “Han mantenido una idea de juego”

Gerente Deportivo del América de Cali se refirió a la continuidad del arquero Jean Fernandes que podría ir al fútbol mexicano: “Hay una intención de parte del club”