Colombia

Un hombre fue linchado en Medellín por presuntamente haber intentado ingresar a una habitación de hotel con dos niñas

El sujeto, identificado como José Luis Botero, de 43 años, fue agredido por varias personas. Fue herido con un arma blanca

Escena del crimen- Colombia- CTI Fiscalía
Hay dos versiones de los hechos. Una indica que el sujeto habría ofrecido dinero a las menores para que ingresaran a su cuarto - crédito Colprensa
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Un hombre identificado como José Luis Botero, de 43 años, murió en la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026 por varias heridas ocasionadas con un arma blanca. Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) mencionado por medios de comunicación locales, el sujeto fue agredido debido a que, presuntamente, habría intentado llevar a su cuarto de hotel a dos menores de edad.

Los hechos se presentaron en el Hotel El Ajedrez, ubicado en el barrio Estación Villa, en la comuna 10 de Medellín (Antioquia).

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La investigación señala que Botero, que se encontraba en la habitación 511 del sitio de alojamiento, presuntamente ofreció dinero a dos niñas de siete y nueve años para que ingresaran al cuarto. Según el informativo citado, la madre de las menores acudió al lugar al percatarse de la situación y confrontó al hombre, lo que desencadenó una pelea.

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La madre de las menores se habría percatado de los hechos - crédito @heidy_up/X

Al parecer, Botero intentó escapar, pero fue atacado por otras personas. Luego, se desplomó en la vía pública, específicamente en la carrera 52 con calle 54. Una patrulla de la Policía Nacional trasladó al hombre herido al Hospital San Vicente Fundación (Policlínica), donde confirmaron que ingresó sin signos vitales.

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El subsecretario Operativo de Seguridad de Medellín, Sebastián Acosta, entregó otra versión de los hechos, en la que indicó que, al parecer, el sujeto intentó entrar a la habitación en la que se alojaban las niñas. “Según las primeras versiones, durante la madrugada, el ciudadano habría intentado ingresar a una habitación de hotel donde se encontraban dos niñas de siete y nueve años. Ante esta situación, varias personas intervinieron, lo retiraron del establecimiento y presuntamente le ocasionaron múltiples lesiones”, precisó.

Las autoridades capturaron a dos personas de 23 y 26 años presuntamente vinculadas con el hecho, identificadas como Orainnys Saireth Tovar Tovar y Gregory Alexander Torres Díaz, según TeleAntioquia, ambas de nacionalidad venezolana.

Escena del crimen-Colombia
Una versión de los hechos indica que el hombre intentó entrar al cuarto de las niñas - crédito Colprensa

El CTI, por su parte, realizó la inspección técnica del cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios en el hotel y en el centro asistencial. La muerte del sujeto fue clasificada preliminarmente como homicidio. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

El subsecretario Operativo de Seguridad aseguró que las autoridades ya avanzan en la indagación del caso y, en representación de la Alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, rechazó el hecho de que la ciudadanía se haya tomado la justicia por mano propia, atacando al hombre hasta causarle la muerte.

De igual manera, informó que las menores de edad que presuntamente se vieron involucradas en una situación de riesgo, están recibiendo atención por parte del Distrito.

La Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Desde la Alcaldía de Medellín rechazamos cualquier forma de violencia. Quiero ser enfático: ninguna situación justifica tomar la justicia por mano propia. La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad. Por eso activamos de inmediato, a través de nuestro grupo de infancia y adolescencia, la ruta de protección para garantizar los derechos y el bienestar de las dos menores, quienes se encontraban junto a sus padres”, indicó el funcionario.

Consecuencias de tomarse la justicia por mano propia

La Ley 23 de 1991 establece una multa por tomarse la justicia por mano propia - crédito Ley 23 de 1991/Función Pública
La Ley 23 de 1991 establece una multa por tomarse la justicia por mano propia - crédito Ley 23 de 1991/Función Pública

De acuerdo con la normativa colombiana (Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones), las personas que ejerzan justicia por mano propia pueden ser multadas.

“Ejercicio arbitrario de las propias razones. El que, en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo, incurrirá en multa hasta de un salario mínimo mensual legal”, detalla la ley.

De igual manera, puede haber consecuencias penales.

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