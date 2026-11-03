Compañero de Juan Carlos Suárez, condenado por el crimen de Jaime Esteban Moreno, le dio razón a la mamá del universitario asesinado: “Tenía rabia contra el mundo”

Declaraciones de Alejandro González, excompañero de Juan Carlos Suárez en la universidad de Los Andes - crédito @veo.alejo/IG

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Alejandro González, excompañero universitario de Juan Carlos Suárez, condenado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, publicó una segunda reflexión sobre el caso y abordó el resentimiento, la desigualdad y la responsabilidad individual frente a la violencia.

González, que estudió con Suárez en la Universidad de los Andes tras ingresar con beca, recordó que ambos compartían actividades deportivas y sostuvo que la precariedad económica o las frustraciones personales no justifican el asesinato de una persona.

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“Ser pobre no te vuelve un asesino y nada justifica lo que hizo”, afirmó en un video publicado en redes sociales el joven, y expuso que miles de estudiantes becados atraviesan condiciones similares sin causarle daño a otros.

González recordó la versión de Suárez sobre la noche del crimen

En su relato, González se refirió a las declaraciones que, según indicó, escuchó de Suárez sobre la madrugada del 31 de octubre de 2025 al videopódcast Conducta delictiva, cuando Jaime Esteban Moreno fue atacado tras salir de una fiesta de disfraces en Chapinero.

“Perdí toda mi vida en unos segundos, porque esos fueron 20 segundos”, recordó González que dijo Suárez, y citó otra frase atribuida al hoy condenado en primera instancia: “En ese momento, pues la gente me dio pedal, me envalentonaron”.

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De acuerdo con el excompañero que salía con él a hacer ejercicio (barras), a Suárez le habrían dicho (sus acompañantes en el bar la noche de la fiesta de Halloween, madrugada del 31 de octubre de 2025) que Jaime Esteban “ya se estaba yendo” y que él regresó.

Alejandro González, excompañero de Juan Carlos Suárez en la universidad de Los Andes, decidió hacer la segunda parte del video luego de que se conocieron las declaraciones de Suárez y la mamá de Moreno al videopódcast 'Conducta delictiva' - crédito @veo.alejo/IG

González remarcó que la víctima no le había hecho nada y que los hechos que habrían motivado el ataque no fueron comprobados.

La sentencia contra Suárez y Ricardo Rafael González Castro estableció que Moreno fue atacado mientras se encontraba en condición de indefensión. El Juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá los condenó a 450 meses de prisión, equivalentes a 37 años y seis meses, por homicidio agravado.

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La madre de Jaime Esteban habló de un “odio dirigido al mundo”

González también incluyó en su reflexión una declaración de Mónica Jaramillo Buitrago, madre de Jaime Esteban Moreno, quien sostuvo, también en entrevista con Conducta delictiva, que una persona capaz de actuar de esa forma “no odia a una persona, odia al mundo entero”.

El excompañero de Suárez dijo coincidir con esa idea. “Creo que tiene razón (Jaramillo). Esa rabia no era contra Jaime y aun así le cayó a él”, expresó el joven.

La declaración de la madre del joven universitario asesinado se conoció luego de que los periodistas le preguntaron qué sintió al ver a los señalados asesinos de su hijo en medio del juicio en el que se emitió la condena en primera instancia.

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A lo anterior, Jaramillo Buitrago dijo: “Ese día se me salía el corazón, no me podía quedar sentada. No podía entender cómo en unas personas puede existir tanta maldad. Ha sido para mí traumático verlos de cerca (a Suárez y González)”.

La madre de Moreno Jaramillo contó qué sintió al tener tan cerca a Juan Carlos Suárez y Ricardo Rafael González, condenados en primera instancia por el homicidio de su hijo - crédito captura de pantalla Conducta Delictiva/YouTube

En la misma respuesta, la madre agregó: “Es difícil de describir lo que me han generado su cercanía física. La impotencia, el miedo que realmente me inspiran: pánico y un desprecio total, porque no puede ser que uno tenga esta salida de odio hacia el mundo y que haya sido mi hijo el que, el que pagó las consecuencias”.

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Al final de su intervención, Jaramillo Buitrago recalcó: “Yo pienso que una persona que actúa así no odia a una persona, odia al mundo entero, no puede existir otra explicación. No sé qué les pudo (hacer) mi hijo, para generar semejante crimen tan atroz. Tienen que odiar uno al mundo, a la humanidad”.

González afirmó que el resentimiento puede surgir de la percepción de que el esfuerzo no basta para progresar. Además, citó una estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), según la cual una familia pobre en Colombia necesitaría 11 generaciones para alcanzar un ingreso medio.

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No obstante, el joven insistió en que cada persona debe responder por lo que hace con esa frustración.

“El resentimiento no se elige, pero sí se debe sanar. Si uno no lo sana, lo termina pagando alguien que no tenía nada que ver”, dijo González.

González compartió el primer video el martes 20 de octubre de 2026 - crédito @veo.alejo/IG

El video recordó los intereses que compartían Suárez y Moreno

González contrapuso algunos aspectos de la trayectoria de Suárez con la vida de Jaime Esteban Moreno.

En su primer video, el joven recordó que ambos ingresaron becados a los Andes y que él y Suárez solían hacer barras tras salir de clases.

González mencionó que Moreno tenía 20 años, jugaba ajedrez desde los ocho años y estudiaba Sistemas. González afirmó que él comparte el interés por el ajedrez y la inteligencia artificial.

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En su mensaje, se definió como alguien que ha vivido entre el resentimiento y la resiliencia, pero aclaró que no habla como juez o abogado y que su reflexión parte de haber conocido a Suárez antes de la agresión.

"Yo no soy juez ni abogado, me dedico a hacer videos profesionales, y esto es lo que entiendo desde lo que yo viví: ser pobre no te vuelve un asesino, y nada justifica lo que hizo", destacó González en la segunda publicación que hizo vía Instagram el lunes 2 de noviembre de 2026 - crédito @veo.alejo/IG

El excompañero de Suárez cerró su segunda publicación con una referencia a Jaime Esteban Moreno. “Este video es en su honor”, afirmó.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de Kleidymar Fernández Sulbarán, ciudadana venezolana requerida con circular roja de Interpol por su presunta vinculación con el caso.