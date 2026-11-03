Colombia

Sinuano Día resultados de hoy martes 3 de noviembre: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta.

Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este martes, 3 de noviembre de 2026.

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Resultados del Sinuano Día

  • Fecha: 3 de noviembre de 2026.
  • Números ganadores: 5610.
  • Quinta: 1.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones cada día: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas.

Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

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Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar el billete ganador de la Lotería Sinuano se aconseja:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debe:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con su documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.
  • Recuerde que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.
  • Evite divulgar públicamente que posee un billete ganador para evitar fraudes o presiones.
  • Respete los plazos oficiales para reclamar el premio y acuda a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifras y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

  • Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, el premio será de 400 veces lo apostado.
  • En el caso de que acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería su apuesta se incrementará 50 veces.
  • Y si se atina a una sola cifra, su apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar su boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibe 208 veces lo apostado. Y si acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

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