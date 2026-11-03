'Mi Casa en Bogotá' abrió 4.000 cupos para reducir las cuotas mensuales de vivienda: así puede solicitarlos desde el 3 de noviembre

Las familias que compren vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá podrán postularse al programa Reduce tu Cuota - crédito Secretaría de Hábitat

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Las familias que compren vivienda nueva de interés social o prioritario en Bogotá podrán acceder a 4.000 nuevos cupos del programa Reduce tu Cuota, una ayuda que disminuye durante cuatro años el valor mensual del crédito hipotecario o leasing habitacional.

La convocatoria corresponde a la vigencia 2027 y las entidades financieras podrán registrar postulaciones desde este 3 de noviembre de 2026. El programa, parte del plan Mi Casa en Bogotá de la Secretaría Distrital del Hábitat, entrega un aporte equivalente a 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($1.750.905).

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Para 2026, el monto máximo asciende a $ 21.010.860, distribuido en hasta 48 pagos mensuales que se giran directamente al banco, cooperativa o fondo que otorgó el crédito. Los requisitos y las entidades participantes están disponibles en la página de la Secretaría Distrital del Hábitat.

El beneficio está dirigido exclusivamente a hogares que adquieran vivienda nueva de interés social (VIS) o vivienda de interés prioritario (VIP) en la capital. No aplica para créditos de libre inversión ni para inmuebles usados.

El subsidio puede alcanzar $ 21.010.860 y se distribuye en hasta 48 cuotas mensuales - crédito Secretaría de Hábitat

“Queremos que más familias de Bogotá puedan acceder a este apoyo y tengan mejores condiciones para pagar su vivienda”, señaló la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, al anunciar la apertura de la convocatoria.

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Las postulaciones empezaron el 3 de noviembre y las asignaciones se pedirán desde diciembre

La reapertura del programa tendrá dos momentos. Desde el 3 de noviembre, las entidades que otorgan créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional pueden postular hogares mediante el Sistema Único de Acceso a la Vivienda (Suav).

En esta primera fase, el Distrito revisará si el hogar cumple las condiciones iniciales de acceso. Quienes superen esa validación aparecerán con el estado “Registrado” en el sistema. Sin embargo, ese registro no equivale a tener asignado el subsidio: la aprobación final dependerá del cumplimiento de todos los requisitos y de la existencia de recursos disponibles.

A partir del 15 de diciembre de 2026, las entidades financieras podrán presentar solicitudes de asignación para los hogares ya registrados. También podrán continuar con nuevas postulaciones mientras haya cupos.

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La postulación al programa debe realizarse a través de las entidades financieras vinculadas - crédito Alcaldía de Bogotá

Para acceder a uno de los 4.000 apoyos, el desembolso del crédito hipotecario o el inicio del contrato de leasing debe producirse desde el 15 de diciembre de 2026. Las personas cuyo crédito haya sido desembolsado o cuyo leasing haya comenzado antes de esa fecha no podrán ingresar a esta nueva convocatoria.

El subsidio reduce la cuota, pero no se consigna en la cuenta del beneficiario

El aporte económico de Reduce tu Cuota no llega directamente a la cuenta bancaria de la familia. La Secretaría Distrital del Hábitat lo transfiere a la entidad que financia la vivienda y el descuento debe reflejarse en el extracto mensual del crédito o del leasing.

El valor total del apoyo puede llegar a $ 21.010.860, con base en el salario mínimo de 2026, aunque su monto está definido como el equivalente a 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El giro se divide en 48 cuotas, por lo que el alivio se extiende hasta por cuatro años.

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Reduce tu Cuota aplica para créditos hipotecarios y contratos de leasing habitacional de vivienda nueva - crédito Alcaldía de Bogotá

La postulación debe hacerse antes del desembolso del crédito hipotecario o del comienzo del leasing habitacional. Esto significa que una persona que ya recibió el desembolso no puede solicitar el beneficio, incluso si la operación ocurrió hace poco tiempo.

En cambio, quienes ya firmaron las escrituras de su vivienda todavía pueden avanzar en el proceso si el banco no ha desembolsado el crédito. En ese caso, deberán consultar con la entidad financiera si cumplen las demás condiciones exigidas por el programa.

Los hogares registrados en Suav no deben volver a postularse

Las familias que ya figuran con estado “Registrado” en el Suav no tienen que iniciar otra inscripción. Deben pedir a la entidad financiera con la que gestionan su crédito o leasing que solicite la asignación del subsidio desde el 15 de diciembre.

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Para que ese trámite avance, el crédito debe haberse desembolsado o el contrato debe haber iniciado desde esa misma fecha. Además, el hogar debe conservar las condiciones requeridas hasta la asignación y dependerá de que aún existan cupos disponibles. El estado de la postulación puede consultarse en el portal oficial de Reduce tu Cuota en Suav.

Los hogares registrados en el SUAV pueden pedir la asignación del subsidio desde el 15 de diciembre de 2026 - crédito Secretaría de Hábitat

ABC para postularse al alivio de cuota

A. Verifique el tipo de vivienda. El programa está destinado a hogares que compren vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá mediante crédito hipotecario o leasing habitacional.

B. Acuda a la entidad financiera. El banco, cooperativa o fondo participante es el encargado de realizar la postulación en el SUAV. El hogar no presenta directamente el trámite en la plataforma.

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C. Haga el proceso antes del desembolso. La postulación debe quedar radicada antes de que se desembolse el crédito o empiece el leasing. Para los nuevos cupos, esa operación debe concretarse desde el 15 de diciembre de 2026.

Las postulaciones y solicitudes de asignación permanecerán habilitadas hasta que se agoten los cupos o los recursos de la convocatoria.