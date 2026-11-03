Colombia

Álvaro Uribe pidió al ministro de Hacienda no pedir hojas de vida a congresistas y el funcionario respondió: “No conviene”

El exmandatario recordó a los legisladores del Centro Democrático que no pueden entregar hojas de vida al Gobierno. Además, mencionó al representante Mateo Hidalgo Montoya

El expresidente Álvaro Uribe instó al ministro Miguel Gómez Martínez a no solicitar hojas de vida a congresistas - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Prensa Senado
El expresidente Álvaro Uribe instó al ministro Miguel Gómez Martínez a no solicitar hojas de vida a congresistas - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Prensa Senado
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que ninguno de los congresistas del partido Centro Democrático está avalado para entregar hojas de vida al Ejecutivo, con el fin de que ciertas personas ocupen cargos públicos. De igual manera, solicitó al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, no solicitar esos documentos a los legisladores de la colectividad.

En su mensaje mencionó a un congresista en específico: el representante a la Cámara por Caldas Mateo Hidalgo Montoya.

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Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, precisó el ex jefe de Estado.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que los congresistas del Centro Democrático no pueden entregar hojas de vida al Gobierno - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que los congresistas del Centro Democrático no pueden entregar hojas de vida al Gobierno - crédito @AlvaroUribeVel/X

El ministro de Hacienda respondió a las declaraciones del exmandatario y aseguró que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, se ha reunido con distintos congresistas, sin que eso haya implicado la exigencia de contraprestaciones de ninguna de las partes.

Gómez Martínez indicó, además, que la administración actual tiene la responsabilidad de hacer frente a la crisis fiscal y económica que hay en el país, para lo cual presentó ante el Congreso un proyecto de ley de rescate económico.

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Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, aseguró.

El funcionario insistió en que los actos de corrupción que se presentaron durante la administración del expresidente Gustavo Petro son de pleno conocimiento del Congreso y afirmó que el actual Gobierno planea responder ante ello con responsabilidad, transparencia y lejos de malas prácticas como la petición de hojas de vida.

En ese sentido, Gómez Martínez indicó que el Gobierno no ha pedido hojas de vida a ningún congresista y que ningún partido político, incluido el Centro Democrático, ha hecho planteamientos de ese tipo a la administración.

El ministro Miguel Gómez Martínez aseguró que no ha recibido hojas de vida de congresistas del Centro Democrático ni de ningún otro partido - crédito @miguel_gomez_m/X
El ministro Miguel Gómez Martínez aseguró que no ha recibido hojas de vida de congresistas del Centro Democrático ni de ningún otro partido - crédito @miguel_gomez_m/X

“Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”, detalló.

Así las cosas, el ministro instó al Congreso de la República y a la colectividad fundada por el expresidente Uribe a discutir la propuesta oficialista con “seriedad”.

“Invitamos al legislativo, a su partido y a todos los de la coalición de gobierno, a discutir el articulado con la seriedad que exige la hora. Estamos ante una situación crítica, sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano”, precisó Gómez Martínez.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a la publicación del jefe de la cartera, insistiendo en que él, como ministro de Hacienda, no está facultado para solicitar hojas de vida y que los congresistas no pueden entregarlas.

“Señor Ministro de Hacienda: con mi aprecio y respeto de siempre: antes del compromiso del Pte Abelardo en contra del clientelismo, forma de corrupción, algunos de nosotros veníamos en esa lucha. No conviene que ud pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven”, escribió en X.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez insistió en su llamado al ministro de Hacienda de no pedir hojas de vida a los congresistas - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez insistió en su llamado al ministro de Hacienda de no pedir hojas de vida a los congresistas - crédito @AlvaroUribeVel/X

El representante a la Cámara Mateo Hidalgo, que fue mencionado por el expresidente Uribe en su publicación en X, se pronunció al respecto en entrevista con Blu Radio. Aseguró que en ningún momento ha recibido una solicitud por parte del Gobierno para enviar hojas de vida.

A nosotros no nos han pedido ni me han solicitado ninguna hoja de vida”, aseguró el congresista a la emisora.

De igual manera, explicó que el exmandatario Álvaro Uribe intentó comunicarse con él, pero que no fue posible porque se encontraba en una sesión plenaria. “Cuando le devolví la llamada ya había salido el trino”, afirmó.

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