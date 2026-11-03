Nelson Ramos, con pasado en América y Millonarios, confirmó a qué equipo apoyará en el clásico: “Ojalá la final sea con el Deportivo Cali”

Nelson Ramos opinó sobre el clásico entre Millonarios y América de Cali, y aseguró que espera que el Deportivo Cali esté en la final - crédito Colprensa/Infobae Colombia

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Nelson Ramos se inclinó por Millonarios en la previa del clásico frente a América de Cali, que se jugará el miércoles 4 de noviembre del 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II.

El exarquero colombiano, que pasó por ambos clubes, explicó a Infobae Colombia que su vínculo sentimental con el equipo rojo nació en la infancia, aunque su carrera profesional le dejó una relación especial con el conjunto azul. “A mí me preguntaron qué porcentaje y yo me voy un sesenta, cuarenta, sesenta azul y cuarenta rojo”, afirmó Ramos.

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Nelson Ramos jugó en el América de Cali durante el segundo semestre de 2010 (Torneo Finalización 2010) - crédito Colprensa

¿Por qué Nelson Ramos apoyará a Millonarios ante América de Cali?

Nelson Ramos recordó que desde niño fue hincha de América, una condición que mantuvo incluso después de vestir la camiseta de Millonarios. Sin embargo, aclaró que el paso por el club bogotano modificó el lugar que ocupa cada institución en su trayectoria. Para él, una cosa es el afecto de hincha y otra el reconocimiento por una etapa determinante de su carrera.

El exarquero señaló que su recorrido por Millonarios fue central para su crecimiento profesional. Allí permaneció durante cinco años, fue campeón en dos oportunidades y llegó a la selección Colombia, según relató en la entrevista con Infobae Colombia. También atribuyó al club buena parte de la visibilidad que todavía conserva en su trabajo vinculado a la preparación de arqueros.

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“Sí porque es que Millonarios me lo dio todo. Millonarios es por lo que soy hoy, el tema de escuela de arqueros y viajar por Colombia. Siempre la gente me tiene una gran referencia como lo es Millonarios. Entonces, ese es el club que hoy me tiene a mí en vigencia, ¿no?, con el tema de preparación de arqueros”, explicó Ramos a este medio.

Ramos también jugó en América, su relación con el club rojo, explicó, está atravesada por la identificación que tuvo desde pequeño, mientras que su paso por Millonarios quedó asociado a los resultados y oportunidades que obtuvo como profesional.

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Nelson Ramos jugó en Millonarios entre 2011 y 2014, procedente de América de Cali - crédito Colprensa

¿Qué dijo Nelson Ramos sobre Millonarios, América y una posible final con Deportivo Cali?

Consultado por la actualidad de Millonarios, Ramos destacó el regreso de Alberto Gamero y mencionó la llegada de Juan Guillermo Cuadrado y Mayer Candelo como elementos que pueden alimentar la expectativa de los hinchas. “Tiene una gran posibilidad de que puedan estar ahí ya en las finales”, afirmó el exarquero en diálogo con Infobae Colombia. Según su análisis, esas incorporaciones y cambios pueden fortalecer al equipo de cara a la definición del torneo.

Sobre América, el exarquero resaltó el proceso encabezado por David González. Ramos consideró que el entrenador ha cumplido buenas campañas en los equipos que dirigió y sostuvo que el conjunto rojo puede ofrecer “cosas importantes” en la definición del torneo. También señaló que el técnico ha llegado a instancias decisivas, aunque consideró que le faltó culminar esos recorridos con un título.

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La plantilla del Deportivo Cali, que espera Nelson Ramos llegue a la final de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Más allá de su inclinación por Millonarios para el clásico de mañana, Ramos manifestó un deseo para la definición del campeonato: una final entre los dos equipos del Valle del Cauca. “Ojalá sea una final valleuna. Espero que ojalá Cali-América puedan brindar una final. Creo que estos últimos años ya lo han jugado Millonarios-Santa Fe, Medellín-Nacional, bueno, en fin, todos los clásicos grandes y creo que al Valle le hace falta que se juegue esa final entre dos equipos”.

Para Ramos, una eventual serie entre América y Deportivo Cali recuperaría una confrontación que, según recordó, se dio en otras épocas. También advirtió que esa posibilidad dependerá de la conformación de los grupos en los cuadrangulares semifinales del campeonato y del recorrido de cada equipo en las finales, en un torneo que, a su juicio, reúne clubes de gran trayectoria e hinchadas numerosas.

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