Colombia

De la Espriella ordenó a la fuerza pública “recuperar la autoridad” en el Catatumbo y capturar o dar de baja a cabecillas de grupos armados

El presidente aseguró que los uniformados tienen que desarticular a las estructuras criminales y afectar sus finanzas

El presidente De la Espriella ordenó a la fuerza pública combatir al ELN y a las disidencias de las Farc en el Catatumbo - crédito Luisa González/Reuters
El presidente De la Espriella ordenó a la fuerza pública combatir al ELN y a las disidencias de las Farc en el Catatumbo - crédito Luisa González/Reuters
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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la fuerza pública recuperar el control territorial en Norte de Santander, región del Catatumbo, donde operan varios grupos armados al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Tienen que recuperar la autoridad del Estado en el Catatumbo y derrotar a las estructuras terroristas que someten a sus comunidades. El ELN, la banda narcoterrorista 33 y demás organizaciones que operan en esta región tienen que sentir todo el peso de la fuerza legítima del Estado”, precisó el primer mandatario en declaraciones públicas que dio durante una visita que hizo a Cúcuta, capital del departamento.

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De acuerdo con el jefe de Estado, es necesario que los uniformados recuperen la iniciativa, y que identifiquen, capturen o den de baja a los cabecillas de esas organizaciones criminales, que están detrás de varios hechos de violencia cometidos en contra de la población civil. De igual manera, indicó que las autoridades también tienen que desarticular esas estructuras y afectar sus fuentes de financiación, para afectar su sostenimiento y el desarrollo de acciones criminales.

“No podemos permitir que esas bandas narcoterroristas sigan financiando sus crímenes con el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y demás actividades ilegales. Hay que golpear sus finanzas y acabar con los recursos que sostienen a esas organizaciones narcoterroristas”, aseveró el presidente.

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Asimismo, informó que, de manera oficial, empezó la campaña militar y policial Esparta, que es una operación que tiene como objetivo recuperar la seguridad y restablecer la autoridad del Estado colombiano.

En desarrollo...

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