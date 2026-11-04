Devis Vásquez debutó como titular con AS Roma ante Manchester United en Champions League: Davinson Sánchez y Luis Suárez también tuvieron acción

Devís Vásquez, el arquero colombiano, le atajó el penal a Bruno Fernandes, pero hubo invasión y tuvieron que repetirlo - crédito ESPN Colombia

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Devis Vásquez debutó como titular en la Champions League el martes 3 de noviembre de 2026, en la derrota 3-2 de AS Roma ante Manchester United en Old Trafford.

Dávinson Sánchez fue titular y dio una asistencia en el triunfo 2-0 de Galatasaray frente a Stuttgart, mientras que Luis Javier Suárez disputó todo el partido en la victoria 1-0 de Sporting de Lisboa contra Shakhtar Donetsk.

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La cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League contó con la presencia de tres colombianos. Vásquez, arquero de 28 años, apareció en la formación inicial de Roma debido a las lesiones de Mile Svilar y Pierluigi Gollini. Sánchez y Suárez también comenzaron como titulares para Galatasaray y Sporting de Lisboa, respectivamente.

El estreno de Vásquez en el torneo europeo terminó con la remontada de Manchester United. Roma ganaba 2-0 tras los goles de Matías Soulé, a los 11 minutos, y Donyell Malen, de penal, a los 18. El equipo inglés reaccionó en la segunda parte y revirtió el marcador con un cobro de Bruno Fernandes y un doblete de Matheus Cunha.

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La asistencia de Dávinson Sánchez para el 2-0 de Galatasaray de Turquía ante Stuttgart, al minuto 15, por Champions League 2026/27 - crédito ESPN Colombia

El debut de Devis Vásquez en Old Trafford

El arquero colombiano intervino de forma decisiva a los 56 minutos, cuando atajó un penal ejecutado por Bruno Fernandes. Sin embargo, el árbitro ordenó repetir el cobro después de que el VAR detectara una invasión al área. En el segundo intento, el portugués convirtió el descuento de Manchester United a los 58 minutos.

Vásquez volvió a responder ante un remate desde fuera del área a los 76 minutos, pero no pudo impedir los tantos de Cunha a los 83 y 86. El delantero brasileño aprovechó primero un error defensivo de Leonardo Balerdi y, tres minutos más tarde, remató al primer palo para sellar el 3-2.

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El colombiano, que llevaba 221 días sin ser inicialista, tuvo su primera aparición competitiva con AS Roma en una noche marcada por la ventaja inicial italiana y la posterior reacción local. Manchester United terminó el encuentro con 10 hombres por la expulsión de Cunha a los 91 minutos.

Davinson Sánchez y Luis Javier Suárez, con proceso en selección Colombia, tuvieron acción en Champions League, mientras que Devís Vásquez, también colombiano fue el otro que tuvo participación en ese torneo - crédito @devisvasquez.01/@daosanchez13/@luissuarez.26

Dávinson Sánchez, asistencia y victoria en Estambul

En Turquía, Dávinson Sánchez asistió a Aleksey Batrakov en el segundo gol de Galatasaray ante Stuttgart. El defensor colombiano filtró un pase para el mediocampista ruso, que condujo y definió entre las piernas del arquero Fabian Bredlow a los 15 minutos.

Batrakov ya había marcado el 1-0 a los 12 minutos. Stuttgart tuvo una oportunidad clara antes de los goles del equipo turco: Jamie Leweling remató a los siete minutos y el balón impactó en los dos postes. En el segundo tiempo, Chris Führich anotó para el conjunto alemán, pero la jugada fue anulada por fuera de juego previo de Deniz Undav.

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Según FotMob, estas fueron cinco estadísticas destacadas de Dávinson Sánchez en el partido:

90 minutos disputados.

Una asistencia.

Una ocasión creada.

70% de precisión en los pases.

Cuatro duelos ganados de ocho disputados.

Galatasaray ganó 2-0 y llegó a seis puntos en cuatro fechas de la fase liga. El equipo de Estambul resistió la presión de Stuttgart, que generó cinco remates al arco, uno más que el local, pero no logró descontar.

Luis Javier Suárez y algunas de sus estadísticas en la victoria de su equipo Sporting CP ante Shaktar - crédito Sofascore

Luis Javier Suárez jugó los 90 minutos con Sporting

Luis Javier Suárez fue titular en la victoria 1-0 de Sporting de Lisboa ante Shakhtar Donetsk, partido disputado en Stamford Bridge, Londres. El delantero colombiano compartió el ataque con Fotis Ioannidis y participó en acciones ofensivas durante el segundo tiempo.

El único gol llegó a los 59 minutos. Silas Andersen buscó conectar con Suárez, pero el defensor Pedro Henrique interceptó el balón y este quedó para Issa Doumbia, que definió dentro del área. Suárez tuvo una opción de cabeza a los 62 minutos y remató nuevamente a los 69, aunque no logró convertir.

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Según FotMob, estas fueron cinco estadísticas destacadas de Luis Javier Suárez:

90 minutos jugados.

Tres remates realizados.

Cero disparos al arco.

0,71 goles esperados acumulados.

Tres intentos de finalización sin gol.

Sporting obtuvo un triunfo pese a que Shakhtar controló más el balón, con 54% de posesión, y remató 14 veces frente a 11 del equipo portugués. El arquero Rui Silva sostuvo la ventaja con intervenciones en el tramo final y el club de Lisboa alcanzó nueve puntos en la Champions League.