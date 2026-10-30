Colombia

La extrabajadora sexual Deyci Jiménez declarará ante la Fiscalía tras asegurar que tuvo intimidad con Gustavo Petro: esta es la fecha

Su relato estaría relacionado con la denuncia anunciada por el jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, que afirmó que 48 mujeres habrían sido utilizadas para recibir contratos en distintas entidades estatales

Deicy Jiménez, la denunciante contra Gustavo Petro
Deicy Jiménez denunció que el expresidente Gustavo Petro le habría entregado contratos en el Gobierno, a cambio de relaciones sexuales (- crédito @VickyDavilaH/X)
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Deyci Jiménez fue citada por la Fiscalía General de la Nación para declarar el próximo martes 3 de noviembre a las 2:30 p. m. sobre lo que conoce de una presunta red de explotación sexual que habría operado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La diligencia busca recoger su testimonio y documentación sobre eventuales responsabilidades penales. Jiménez sostiene que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros íntimos con el entonces mandatario, una versión que deberá ser contrastada por las autoridades judiciales.

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El caso tomó relevancia pública después de una entrevista de la joven con Semana, en la que aseguró haber sostenido encuentros con Petro. Su relato estaría relacionado con la denuncia anunciada por el jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, que afirmó que 48 mujeres habrían sido utilizadas para recibir contratos en distintas entidades estatales.

Ríos señaló que llevará el caso ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, competente para investigar a expresidentes por hechos ocurridos durante su mandato. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también indaga si Petro cometió algún delito durante su período como senador, mientras que la Fiscalía adelantará las pesquisas sobre personas que no cuentan con fuero constitucional.

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Revelan por qué Deicy Jiménez decidió exponer los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados durante la administración Petro - crédito @VickyDavilaH/XColprensa
Revelan por qué Deicy Jiménez decidió exponer los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados durante la administración Petro - crédito @VickyDavilaH/XColprensa

La Corte Suprema ya escuchó a Deyci Jiménez

Deyci Jiménez declaró este jueves 29 de octubre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro de las indagaciones por presuntos contratos irregulares en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), caso conocido públicamente como “sexocontratos”.

La joven se refirió a denuncias que, según su versión, involucran a exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro. La investigación busca determinar si se otorgaron contratos públicos a cambio de favores sexuales.

Su abogado, Andrés Felipe Caballero, afirmó que Jiménez atenderá los requerimientos de las autoridades. “Ella quiere contar su verdad, es una mujer valiente, una víctima de una red criminal y así será demostrado en su momento. Acudiremos a este y a los demás llamados”, dijo al finalizar la diligencia.

La defensa entregará un teléfono celular a la Corte

Deicy Jiménez y su abogado, Andrés Felipe Caballero
Deicy Jiménez es representada por abogado, Andrés Felipe Caballero, que adelantó detalles de la diligencia judicial que cumplirá la mujer ante la Corte Suprema - crédito @PipeCab/X

Caballero anunció que pondrán a disposición de la Sala un teléfono celular que pertenecería a Jiménez. Según el defensor, el dispositivo contiene información que respaldaría sus señalamientos sobre un supuesto ofrecimiento de contratos a cambio de encuentros íntimos con el exmandatario.

También afirmó que su clienta mencionó a exfuncionarios del gobierno Petro y a un exsuperintendente, sin revelar identidades ni detallar los hechos referidos. La Corte deberá evaluar y contrastar los elementos que aporte la defensa.

Frente a los cuestionamientos de Alejandro Carranza, abogado del expresidente, Caballero rechazó que el caso constituya un montaje. “La expresión montaje siempre ha sido la favorita de la izquierda para defenderse, pero el testimonio de Deyci y de otras mujeres demostrarán que así no es”, sostuvo. “Ya veremos si la Corte lo califica así”, agregó.

La Fiscalía prepara otras citaciones

La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia avanza en una indagación para identificar posibles delitos, responsabilidades y la eventual participación de funcionarios en el caso.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación señalaron que podrían citar al actual director del Dapre, Carlos Ríos, quien denunció el supuesto entramado de contratación. Además, buscan reconstruir la cronología de más de 40 contratos bajo revisión, que se habrían suscrito entre agosto de 2022 y abril de 2023, durante la gestión de Mauricio Lizcano al frente de la entidad.

Por ahora, no hay fecha para las declaraciones de Angie Rodríguez y Laura Sarabia, exdirectoras del Dapre, aunque la Fiscalía confirmó que ambas serán llamadas dentro de las pesquisas.

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