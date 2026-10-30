Colombia

Desempleo en Colombia bajó en septiembre, se ubicó en 8,0%, según informó el Dane: estos fueron los sectores que más aportaron

El indicador laboral retrocedió dos décimas frente al mismo mes de 2025, mientras la participación global descendió levemente a 63,8% y el nivel de empleo permaneció en 58,7% en la comparación interanual

La tasa de desocupación en Colombia se ubicó en 8,0% en septiembre de 2026 según el Dane - crédito Luisa González/Reuters
La tasa de desocupación en Colombia se ubicó en 8,0% en septiembre de 2026 según el Dane - crédito Luisa González/Reuters
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Colombia registró un desempleo de 8,0% en septiembre de 2026, 0,2 puntos porcentuales menos que un año antes, con 322.000 personas ocupadas adicionales. La mejora nacional contrastó con las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, donde la desocupación subió al 8,3%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Por sexo, la desocupación alcanzó el 6,5% entre los hombres y el 10,1% entre las mujeres, con una brecha de 3,6 puntos porcentuales. La población ocupada masculina aumentó 1,8%, variación que el reporte calificó como estadísticamente significativa.

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La rama de Comercio y reparación de vehículos fue la que más contribuyó al crecimiento de la población ocupada, con un aporte de 0,7 puntos porcentuales.

El desempleo nacional descendió frente al 8,2% registrado en septiembre de 2025 - crédito Dane
El desempleo nacional descendió frente al 8,2% registrado en septiembre de 2025 - crédito Dane

La población ocupada pasó de 23.927.000 a 24.249.000 personas en un año, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares. A la vez, la población fuera de la fuerza laboral aumentó en 243.000 personas, hasta 14.975.000, principalmente por quienes se dedican a oficios del hogar.

El aumento del desempleo en las principales áreas urbanas

Quibdó registró la mayor tasa de desempleo trimestral con 23,4%, frente al 7,6% de Bogotá - crédito Dane
Quibdó registró la mayor tasa de desempleo trimestral con 23,4%, frente al 7,6% de Bogotá - crédito Dane

Las 13 ciudades y áreas metropolitanas registraron una tasa de desempleo de 8,3%, frente al 8,1% de septiembre de 2025. La tasa global de participación cayó del 66,4% al 66,1%, mientras que la ocupación descendió del 61,0% al 60,6%.

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Este grupo incluye a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio, junto con sus respectivas áreas metropolitanas cuando corresponde.

Durante el trimestre julio-septiembre, la tasa de desempleo nacional fue de 8,5%, igual a la registrada en el mismo período de 2025. Sin embargo, la participación laboral bajó del 64,1% al 63,9% y la tasa de ocupación descendió del 58,7% al 58,5%.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación trimestral aumentó del 8,1% al 8,7%. La participación pasó del 66,7% al 66,2%, y la ocupación se redujo del 61,3% al 60,5%.

Quibdó registró la mayor tasa de desempleo del trimestre, con 23,4%, seguida por Cartagena, con 13,7%, y Tunja, con 13,2%. Bogotá tuvo la menor proporción, con 7,6%, seguida por Villavicencio, con 7,7%, y Medellín y su área metropolitana, con 7,8%.

La distancia entre Quibdó y Bogotá fue de 15,8 puntos porcentuales. El conjunto de las 23 ciudades y áreas metropolitanas tuvo una tasa de desempleo de 8,9%.

Comercio e industria impulsaron la creación de empleo

El comercio y la reparación de vehículos lideraron la generación de empleo con 162.000 trabajadores adicionales - crédito Dane
El comercio y la reparación de vehículos lideraron la generación de empleo con 162.000 trabajadores adicionales - crédito Dane

El comercio y la reparación de vehículos fueron la actividad con mayor crecimiento de ocupados, al sumar 162.000 personas frente a septiembre de 2025. El sector reunió a 4.201.000 trabajadores, equivalentes al 17,3% del total nacional, y aportó 0,7 puntos porcentuales a la variación de la ocupación.

La industria manufacturera incorporó 100.000 ocupados y llegó a 2.773.000 personas, con una participación de 11,4% y un aporte de 0,4 puntos porcentuales. Transporte y almacenamiento añadió 84.000 trabajadores, hasta 1.938.000, y representó el 8,0% de los ocupados del país.

También aumentó el empleo en actividades profesionales, científicas y técnicas; servicios administrativos; suministro de servicios públicos y gestión de desechos; actividades financieras e inmobiliarias; alojamiento y servicios de comida, y construcción.

La mayor caída se produjo en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que pasó de 3.371.000 a 3.187.000 ocupados. La reducción fue de 184.000 personas, y esta rama restó 0,8 puntos porcentuales a la variación nacional, pese a concentrar el 13,1% del empleo.

Las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios perdieron 49.000 ocupados. Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana redujeron 23.000 puestos, mientras información y comunicaciones disminuyó en 21.000.

Los obreros y empleados del Gobierno pasaron de 897.000 a 830.000 personas ocupadas, una reducción de 68.000. Los empleados domésticos bajaron de 718.000 a 692.000, y los jornaleros o peones descendieron de 813.000 a 809.000.

Menor participación laboral y brecha entre hombres y mujeres

La tasa de desempleo afectó al 10,1% de las mujeres frente al 6,5% de los hombres - crédito Dane
La tasa de desempleo afectó al 10,1% de las mujeres frente al 6,5% de los hombres - crédito Dane

La tasa global de participación nacional fue de 63,8%, frente al 63,9% de septiembre de 2025. Este indicador mide la proporción de personas en edad de trabajar que tiene empleo o busca uno.

La tasa de ocupación se mantuvo en 58,7%. Aunque el número de personas con empleo aumentó, su peso dentro de la población en edad de trabajar fue el mismo que un año atrás.

La desocupación afectó al 10,1% de las mujeres y al 6,5% de los hombres, una diferencia de 3,6 puntos porcentuales. El número de hombres ocupados llegó a 14,07 millones, frente a 13,82 millones un año antes, un alza de 1,8%.

Las mujeres con empleo sumaron 10,17 millones, por encima de los 10,10 millones registrados en 2025. El incremento interanual de la ocupación femenina fue de 0,7%.

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