Jugadores del Deportivo Pereira volverían a amenazar con no jugar por falta de salarios: esto se sabe

Deportivo Pereira vive una crisis económica desde finales de 2025 que ha provocado su mala campaña de 2026 - crédito Colprensa

Guardar

Hay mucha tensión en el Deportivo Pereira por la crisis económica que los agovia desde finales de 2025, cuando estalló todo por cuenta de las renuncias de varios jugadores por falta de salarios, al punto de que terminó esa temporada con juveniles y la FIFA lo sancionó con la prohibición de inscribir nuevos jugadores hasta ponerse al día.

Ahora los futbolistas del Pereira podrían no presentarse este viernes ante Jaguares de Córdoba por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II: la Acolfutpro sostuvo que los futbolistas decidieron que “no jugarán si no se realizan los pagos correspondientes”.

PUBLICIDAD

Los jugadores del Deportivo Pereira no concentrarían ni jugarían ante Jaguares por falta de salarios - crédito @SamuelDuque/X

El partido está programado para las 4:00 p. m. y el periodista Samuel Duque informó en la red social X que el plantel profesional no asistiría a la concentración previa. “Siguen sin pagarse los salarios atrasados a los jugadores del Deportivo Pereira”, afirmó.

Duque indicó que, ante la postura de los jugadores, el club tendría que recurrir otra vez a los juveniles. La alternativa también fue mencionada por el periodista Mauricio Vidal, quien señaló que los directivos ordenaron estampar los uniformes de las divisiones inferiores para el encuentro.

Deportivo Pereira utilizaría jugadores juveniles si los profesionales no se presentan ante Jaguares - crédito @MaoVidalGarcia/X

Vidal relató que los jugadores esperaban una reunión a las 3:00 p. m. del 29 de octubre, sin recibir una respuesta. “Los directivos mandaron a estampar los uniformes de las inferiores para el partido”, escribió.

PUBLICIDAD

La Acolfutpro denunció que el club adeuda la prima legal y el salario de septiembre. La asociación solicitó al Ministerio del Deporte la suspensión del reconocimiento deportivo del equipo, con base en el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011.

De regreso a casa

Deportivo Pereira volverá al Hernán Ramírez Villegas el viernes 30 de octubre, cuando reciba a Jaguares por la Liga BetPlay a las 4:00 p.m., después de cerca de un año de jugar como local en Armenia, Yopal y Palmira debido a la remodelación del estadio.

El equipo pudo trabajar esta semana en Pereira tras empatar 1-1 con Once Caldas el 24 de octubre, en Manizales, y entrenó en el escenario el miércoles 28. El técnico Alexis Márquez ha señalado que los viajes redujeron el tiempo disponible para preparar aspectos tácticos y físicos, por lo que el plantel se concentró principalmente en la recuperación.

PUBLICIDAD

El estadio Hernán Ramírez Villegas no acoge fútbol desde el 20 de octubre del 2025 - crédito Carlos Marín/X

El regreso será sin público porque las tribunas occidental y sur resultaron afectadas por el sismo. Las autoridades instalarán un Puesto de Mando Unificado desde la 1:00 p.m. para controlar las aglomeraciones, las ventas informales y el estacionamiento en los alrededores.

La remodelación incluyó césped híbrido, pista atlética, iluminación, sonido, pantallas y skycam. Cordep, entidad administradora del estadio, informó que la cancha y las luminarias están en óptimas condiciones, aunque periodistas e hinchas cuestionaron la ubicación del desagüe junto al punto de cobro del tiro de esquina izquierdo, cerca de la tribuna occidental.

Post de Carlos Marin en donde se evidencia el estado de la cancha del Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira - crédito X

El cubrimiento periodístico tendrá restricciones: la prensa no podrá usar las cabinas de la tribuna occidental y será ubicada en la oriental. Las transmisiones radiales podrán operar con un máximo de cinco personas.

PUBLICIDAD

Jaguares pelea por no descender

La disputa por el descenso concentra la atención en Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba, que afrontan las últimas jornadas del fútbol colombiano con la obligación de sumar para mantenerse en la máxima categoría. Boyacá Chicó ya está condenado a jugar en segunda división en 2027.

Cúcuta aventaja a Jaguares por seis puntos y conserva margen pese a tener un partido menos que el equipo cordobés. La definición también dependerá del enfrentamiento directo entre ambos, que puede resolver la pelea por la permanencia.

El conjunto motilón perdió 0-2 ante Águilas Doradas y dejó escapar la posibilidad de ampliar la diferencia. Jaguares todavía puede salvarse, pero necesita convertir sus partidos pendientes en puntos y esperar que Cúcuta no mantenga o aumente la ventaja en la tabla del descenso.

PUBLICIDAD