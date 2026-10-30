Colombia

Más de 300 militares de Estados Unidos ya llegaron a la base militar de Tolemaida para empezar los ejercicios en Colombia: trajeron helicópteros Black Hawk

Esta fase conjunta se desarrollará hasta el 11 de noviembre y contempla, además, prácticas contra el narcotráfico, la minería ilegal, ataques con drones y la evacuación aeromédica de heridos en zonas de riesgo

Llegan militares de Estados Unidos a la base de Tolemaida
En la mañana del viernes 30 de octubre llegaron los militares de Estados Unidos a la base de Tolemaida - crédito Ejército Nacional
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Más de 300 integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzaron su despliegue en el complejo de entrenamiento militar de Tolemaida, en el municipio de Nilo, Cundinamarca, como parte de Vanguardia del Sur 2026: un ejercicio de entrenamiento conjunto con el Ejército Nacional de Colombia que se extenderá, según el reporte oficial, hasta el 11 de noviembre.

El arribo incluyó aeronaves de transporte, helicópteros UH-60 Black Hawk, vehículos tácticos, equipos de mantenimiento, una planta eléctrica y contenedores con alimentos, víveres y material militar. La presencia de ese componente logístico permitió poner en marcha las actividades previstas en una de las principales instalaciones militares de Colombia.

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Las maniobras en este proceso comenzaron el 27 de octubre y reúnen a soldados de infantería ligera de un Batallón de Montaña estadounidense y al Batallón Contra el Narcotráfico N.º 1 del Ejército Nacional. El programa, según Caracol Radio, contempla ejercicios de planeamiento, coordinación operativa, comunicaciones y respuesta ante escenarios de seguridad.

Helicópteros, vehículos tácticos y equipos logísticos ya están en la base

Las primeras imágenes del despliegue, difundidas por el citado medio, mostraron un avión militar estadounidense de cuatro motores en la plataforma de Tolemaida. Desde la compuerta trasera de la aeronave se llevó a cabo el desembarque de uno de los helicópteros Black Hawk que participarán en las prácticas conjuntas con el Ejército Nacional.

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La operación también incluyó el traslado de cinco contenedores con alimentos, víveres y equipo militar, tres vehículos tácticos, un camión móvil de mantenimiento y una planta eléctrica. Estos recursos serán utilizados durante las actividades de instrucción y apoyo desarrolladas en la base y en otros escenarios definidos para el entrenamiento.

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