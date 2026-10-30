Vicepresidente de los Estados Unidos J. D. Vance prepara visita a Colombia en noviembre para reunirse con Abelardo de la Espriella: esta será la agenda conjunta

El vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance visitará al presidente colombiano Abelardo de la Espriella, aunque aún está por definirse la sede - crédito REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X

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El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, estará en Colombia entre el 20 y el 21 de noviembre para reunirse con el mandatario colombiano Abelardo de la Espriella. El encuentro todavía no tiene una sede definida: el Gobierno y la delegación estadounidense evalúan realizarlo en Cartagena, Medellín o Barranquilla.

Según reveló Blu Radio, la visita de Vance concentrará la agenda política de una serie de desplazamientos de altos funcionarios de Washington previstos para noviembre. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, llegaría al país el 10 de noviembre; y se espera además al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en fecha por confirmar.

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J. D. Vance está enfocado, junto al presidente Donald Trump, en las elecciones de medio término, previstas para el 3 de noviembre - crédito REUTERS

Las tres agendas tendrían objetivos propios, aunque comparten asuntos de seguridad regional, narcotráfico, migración y cooperación militar. Para la administración de Donald Trump, Colombia figura como un socio relevante en la estrategia estadounidense hacia América Latina, que busca combatir las economías ilegales y las organizaciones al margen de la ley.

Vance trataría seguridad, comercio e inversión con De la Espriella

El citado medio indicó que el encuentro entre Vance y el jefe de Estado tendría un alcance político y económico. En esta reunión, los dos gobiernos abordarían asuntos vinculados con el narcotráfico, la seguridad, la migración, el comercio bilateral y la inversión de empresas estadounidenses, que son temas prioritarios en el plan de Gobierno de De la Espriella.

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El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, también estará en suelo colombiano, en una agenda aparte a la del vicepresidente J. D. Vance - crédito REUTERS

Uno de los puntos de discusión sería, según se pudo conocer, la situación de los aranceles aplicados por la administración Trump. Colombia buscaría una suspensión de esas medidas bajo el argumento de que enfrenta una emergencia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, de magnitud 7,4, que afectó regiones como el Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca.

A su vez, De la Espriella también plantearía iniciativas de infraestructura, energía y tecnología que requerirían participación o respaldo de capital estadounidense. La agenda, reseñó el medio, permitiría medir hasta dónde podría llegar el nuevo entendimiento entre Bogotá y Washington, después de la llegada del líder de ultraderecha a la presidencia.

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Cabe destacar que la definición del lugar del encuentro tiene además una dimensión política. Cartagena, Medellín y Barranquilla aparecen como las ciudades consideradas para recibir a la delegación; aunque decisión final dependerá de la logística de seguridad, el formato de las reuniones y la programación que tenga el vicepresidente estadounidense en la región.

Y es que la visita de Vance formaría parte de una gira latinoamericana. Lo que se ha establecido es que el número 2 del gobierno de Estados Unidos tendría previsto viajar también a Argentina, en pro de reunirse con el presidente Javier Milei; además que Chile aparece como otra escala posible, con un encuentro con el presidente José Antonio Kast.

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