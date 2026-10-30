Colombia

Bombardeo en Chocó dejó seis muertos, entre ellos alias Álex, cabecilla del Clan del Golfo: este es el perfil

Su historial incluye enfrentamientos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc por el control territorial y las rutas del narcotráfico en el sur de Chocó

Confirmaron la muerte de alias Alex en bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó Lead: El señalado cabecilla zonal de la Subestructura Edwin Guzmán Martínez figuró entre los seis muertos que dejó la operación militar en Nóvita - crédito Daniel Becerril
Confirmaron la muerte de alias Alex en bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó Lead: El señalado cabecilla zonal de la Subestructura Edwin Guzmán Martínez figuró entre los seis muertos que dejó la operación militar en Nóvita - crédito Daniel Becerril
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La operación militar contra un campamento del Clan del Golfo en Nóvita, Chocó, dejó seis muertos, un capturado y la incautación de material de guerra e intendencia, según el balance confirmado por el presidente Abelardo De la Espriella.

Según La FM, entre los muertos fue identificado Yeison Arley García Atehortúa, alias Alex, señalado como cabecilla zonal de la Subestructura Edwin Guzmán Martínez. Tenía 34 años y, de acuerdo con información de inteligencia, llevaba una década en esa organización criminal.

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Alias Alex era el tercer cabecilla de la estructura, con presencia en Chocó y Antioquia. Las autoridades lo vinculaban con la coordinación de actividades ilegales en Istmina, Nóvita, Litoral de San Juan, Medio San Juan y Sipí.

Su historial incluye enfrentamientos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc por el control territorial y las rutas del narcotráfico en el sur de Chocó. Entre 2024 y 2025, habría dirigido combates en Sipí, Istmina, Medio San Juan, San Juan, Baudó y Nóvita.

La operación militar contra un campamento del Clan del Golfo en Nóvita, Chocó, dejó seis muertos, un capturado y la incautación de material de guerra e intendencia, según el balance confirmado por el presidente Abelardo De la Espriella - crédito Ministerio de Defensa de Colombia/Handout via REUTERS
La operación militar contra un campamento del Clan del Golfo en Nóvita, Chocó, dejó seis muertos, un capturado y la incautación de material de guerra e intendencia, según el balance confirmado por el presidente Abelardo De la Espriella - crédito Ministerio de Defensa de Colombia/Handout via REUTERS

El operativo estuvo a cargo del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. El objetivo fue un campamento de la Subestructura Edwin Guzmán Martínez en Nóvita.

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Altas fuentes consultadas por el medio de comunicación, indicaron que entre los muertos había un objetivo de alto valor para la estructura criminal.

De acuerdo con El Tiempo, la muerte de alias Alex representa una afectación para la Subestructura Edwin Guzmán Martínez del Clan del Golfo, que, según informes de inteligencia, tenía 63 integrantes: 38 en el componente armado y 25 en el componente criminal focalizado.

Los organismos de seguridad estimaban que la salida de uno de sus mandos podía limitar las actividades de extorsión, amenazas, financiación ilegal y control territorial que la estructura ejercía en zonas de Chocó y Antioquia.

En julio de 2024 se realizaron capturas de presuntos miembros del Clan del Golfo en el municipio de Venadillo. En aquella ocasión también se encendieron las alertas debido a la llegada de los tentáculos de este grupo armado ilegal a la región - crédito EFE
El operativo estuvo a cargo del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. El objetivo fue un campamento de la Subestructura Edwin Guzmán Martínez en Nóvita - crédito EFE

Abelardo de la Espriella ordenó un sexto bombardeo contra disidencias vinculadas con alias Mordisco

El presidente Abelardo De la Espriella autorizó durante la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026 un nuevo bombardeo de alta precisión contra estructuras de las disidencias de las Farc vinculadas con alias Iván Mordisco, según información atribuida a las Fuerzas Militares.

La orden habría sido impartida cerca de la medianoche al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora. La operación está a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (Ccoes), con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

A las 4:53 a. m., el mandatario anticipó la acción a través de su cuenta de la red social X. “Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico”, escribió.

De la Espriella también informó que la operación Bosur-Kratos había finalizado, aunque no entregó precisiones sobre el lugar, los objetivos atacados ni los resultados. “Entregaré detalles de la intervención en el transcurso de la mañana”, anunció.

El mandatario siguió el desarrollo de la operación Bosur-Kratos en tiempo real desde la central de la Policía Metropolitana - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El mandatario siguió el desarrollo de la operación Bosur-Kratos en tiempo real desde la central de la Policía Metropolitana - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la ubicación del bombardeo, la estructura específica que fue atacada ni un saldo de muertos, heridos, capturados o material incautado. Tampoco se conocen eventuales afectaciones a la población civil.

La información preliminar indica que el objetivo serían grupos disidentes bajo el mando de alias Iván Mordisco, con presencia en zonas del suroccidente colombiano donde persisten disputas por corredores del narcotráfico, minería ilegal, extorsión y otras economías ilícitas.

El anuncio coincidió con una operación policial y militar en los barrios Santa Fe y San Bernardo, en el centro de Bogotá. Ese procedimiento comenzó cerca de la 1:00 a. m. y corresponde a una acción distinta, que pretende minimizar el impacto de las organizaciones criminlaes en uno de los puntos más alguido de la ciudad en temas de microtráfico, delincuencias, inseguridad y otro tipo de delitos.

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