Colombia

Revelan por qué Deicy Jiménez decidió exponer los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados durante la administración Petro: joven vinculada estaría desaparecida

La denunciante dijo que pondrá su teléfono celular, que recopilará las pruebas, a disposición de la Policía Judicial

Revelan por qué Deicy Jiménez decidió exponer los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados durante la administración Petro - crédito @VickyDavilaH/XColprensa
Revelan por qué Deicy Jiménez decidió exponer los ‘sexocontratos’ presuntamente entregados durante la administración Petro - crédito @VickyDavilaH/XColprensa
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La declaración de Deicy Jiménez ante la Corte Suprema de Justicia, el 29 de octubre de 2026, incorporó nuevos señalamientos al expediente que examina denuncias sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales. La testigo vinculó sus afirmaciones al expresidente Gustavo Petro, quien ha rechazado esas acusaciones, y expresó preocupación por su seguridad.

La diligencia forma parte de las actuaciones que adelanta la Sala Especial de Instrucción para establecer si el material entregado justifica la apertura de una investigación formal. El caso está bajo estudio del magistrado Javier Fonseca Alvarado y también abarca hechos atribuidos a la excongresista María José Pizarro, según informaron medios colombianos.

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Jiménez ratificó ante la Corte sus denuncias sobre contratos y favores sexuales

Deicy Jiménez, la denunciante contra Gustavo Petro
Jiménez ratificó ante la Corte sus denuncias sobre contratos y favores sexuales - crédito @VickyDavilaH/X

Jiménez había expuesto en una entrevista concedida a Semana que, según su versión, recibió contratos u oportunidades laborales luego de acceder a exigencias de carácter sexual que atribuyó a Petro. Esas afirmaciones corresponden a su testimonio y no han sido probadas judicialmente.

De acuerdo con la información divulgada sobre la diligencia por La FM, la mujer ratificó ante el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria sus señalamientos y anunció que pondría su teléfono celular a disposición de la Policía Judicial. Su defensa sostiene que el dispositivo contiene elementos que podrían respaldar su relato, los cuales deberán ser sometidos a verificación por las autoridades.

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La defensa pidió medidas por los temores expresados por la testigo

Deicy Jiménez y su abogado, Andrés Felipe Caballero
Deicy Jiménez es representada por abogado, Andrés Felipe Caballero, que adelantó detalles de la diligencia judicial que cumplirá la mujer ante la Corte Suprema - crédito @PipeCab/X

A lo largo de su intervención, Jiménez explicó que decidió hablar por el temor que le causaba la información que afirma conocer. Así mismo, aludió a una joven con quien, dijo, coincidió en reuniones y fiestas en Bogotá, y de quien dejó de tener noticias.

La extrabajadora sexual relató que algunos de esos encuentros se habrían realizado en casas de seguridad de sectores como Teusaquillo y Corferias. No aportó información pública que permita establecer la identidad de la mujer ni las circunstancias de su presunta desaparición, reveló el medio radial. Por tanto, ese aspecto también queda sujeto a corroboración dentro de las actuaciones oficiales.

La defensa de Jiménez solicitó protección para ella y su familia. La Unidad Nacional de Protección (UNP) le habría asignado medidas de seguridad, de acuerdo con versiones divulgadas por su representante. La entidad no detalló públicamente el alcance de esas medidas.

El supuesto contacto mediante OnlyFans integra el relato de Jiménez

Durante su declaración, Jiménez también habría mencionado que la otra joven fue contactada por Petro a través de OnlyFans, una plataforma de suscripción con contenido para adultos. El señalamiento forma parte de la versión de la testigo y no constituye, por sí mismo, una conclusión de la Corte.

El expresidente Gustavo Petro negó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”, escribió en un comunicado, respondiendo a las acusaciones.

Por su parte, el abogado Alejandro Carranza informó, en rueda de prensa, que ejecutaría la representación legal tanto de Petro como la de María José Pizarro. Y señaló que, en su criterio, las declaraciones se tratan de un montaje contra sus defendidos.

El togado señaló que las acusaciones contra el expresidente y exsenadora son un montaje - crédito Suministrado a infobae

“Vamos a hacer el ejercicio defensivo aquí en la sala de instrucción, pero los invito a que me esperen a la salida porque necesito darles unos anuncios muy importantes para todo el país relacionados precisamente con este tema. Por ahora, voy ya sobre el tiempo a entrar. Vamos a defender la inocencia del expresidente Petro. Vamos a mostrar la equivocación profunda o el montaje, más bien, que se está orquestando. Y bueno, es lo que les puedo decir”, expuso Carranza.

Sobre la entrega de contratos, el litigante no negó la existencia de los vínculos de la denunciante con el Estado colombiano. Sin embargo, sostuvo que la contratación tiene justificación. “Todos tienen justificación, pero la justificación no es la que le están exigiendo”.

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