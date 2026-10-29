Colombia

Abelardo de la Espriella dio instrucción al director del Inpec sobre capturados en el megaoperativo en Bogotá: “Los vamos a llevar a otros departamentos”

Tras el despliegue en ocho localidades de la capital, el presidente colombiano solicitó trasladar a otros departamentos a quienes resultaron detenidos

Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella fueron hechas en el consejo de seguridad que se realizó en Bogotá (Luisa González/REUTERS)
Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella fueron hechas en el consejo de seguridad que se realizó en Bogotá (Luisa González/REUTERS)
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, encabezó en Bogotá un operativo denominado Operación Kratos, con la participación del alcalde Carlos Fernando Galán, la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y otras autoridades.

El operativo dejó 172 capturas en ocho localidades de Bogotá, con intervenciones focalizadas en Santa Fe, San Bernardo y Ciudad Bolívar. Tras los resultados, el presidente realizó un consejo de seguridad y dio instrucciones al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Daniel Gutiérrez.

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Abelardo de la Espriella afirmó que los detenidos en Bogotá no permanecerán en cárceles de la capital y pidió que los trasladaran a otros departamentos.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a alias Picolino, señalado cabecilla de la banda Los Ingenieros en Usme - crédito captura video/@ABDELAESPRIELLA/X
La Operación Kratos dejó 172 capturas en ocho localidades de Bogotá, con intervenciones focalizadas en Santa Fe, San Bernardo y Ciudad Bolívar (captura video/@ABDELAESPRIELLA/X)

“La instrucción es esta al señor director del Inpec. Todos los bandidos que estamos capturando en Bogotá no los vamos a dejar detenidos en Bogotá, los vamos a llevar a otros departamentos”, afirmó De la Espriella.

El mandatario colombiano calificó de “error histórico” mantener a los presos en la misma ciudad donde fueron detenidos porque, según afirmó, continúan delinquiendo.

“Ese ha sido un error histórico, dejar en la misma ciudad presos en la que delinquen a los bandidos que azotan a la población y entonces siguen haciéndolo desde el lugar de reclusión y eso no se va a permitir en el gobierno de la Patria Milagro”, señaló.

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El presidente afirmó que es el momento de terminar con la inseguridad en Bogotá a través del Estado, el Distrito, la Fiscalía y la fuerza pública.

“Miren, en Bogotá nadie quiere nada regalado. Aquí la gente está acostumbrada a trabajar, a salir adelante, pero es imposible trabajar con tanta criminalidad. Y llegó el momento de detener esa pandemia criminal con toda la decisión del Estado en una articulación entre el Gobierno nacional, el Gobierno del Distrito y la Fiscalía General de la Nación con la fuerza pública”,

Por esa razón, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que se intensificará los controles en las cárceles para impedir que se sigan realizando extorsiones.

Abelardo de la Espriella afirmó que es el momento de terminar con la inseguridad en Bogotá a través del Estado, el Distrito, la Fiscalía y la fuerza pública (Luisa González/REUTERS)
Abelardo de la Espriella afirmó que es el momento de terminar con la inseguridad en Bogotá a través del Estado, el Distrito, la Fiscalía y la fuerza pública (Luisa González/REUTERS)

“Intensificar los controles en las cárceles para impedir que desde allí se sigan ordenando extorsiones”, aseveró.

Detalles del megaoperativo

La Operación Kratos dejó 172 capturas tras una ofensiva desplegada durante la madrugada del miércoles 28 de octubre en ocho localidades de Bogotá. El presidente Abelardo de la Espriella siguió el procedimiento desde la sede de la Policía Metropolitana, mientras equipos policiales, militares y judiciales actuaban en puntos definidos previamente.

La movilización empezó a la 1:17 a. m., cuando la caravana presidencial arribó al complejo policial del Salitre. Hacia la 1:30 a. m., unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación partieron hacia las zonas intervenidas.

Desde la central, De la Espriella recibió reportes sobre los procedimientos y difundió un mensaje en X, donde calificó la operación Bosur-Kratos de exitosa. El Gobierno la presentó como parte de los Bloques de Seguridad Urbana, una estrategia que prevé extenderse a más ciudades.

Balance del presidente Abelardo de la Espriella sobre el megaoperativo del miércoles 28 de octubre en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X
Balance del presidente Abelardo de la Espriella sobre el megaoperativo del miércoles 28 de octubre en Bogotá - (@ABDELAESPRIELLA)

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que la intervención tuvo como objetivo organizaciones a las que se atribuyen más de 350 homicidios. “No hay registro, presidente, de una operación donde se impacten ocho localidades”, sostuvo durante una conversación con el jefe de Estado.

Las autoridades realizaron 114 allanamientos y decomisaron 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos, 34 teléfonos y tres proveedores. El balance incluyó 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco, 250 papeletas de tusi y $ 10,1 millones en efectivo.

También incautaron una motocicleta y recuperaron otra. El presidente agradeció el respaldo de la Policía, el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Afirmó que la coordinación con la Alcaldía y el Gobierno nacional es necesaria para enfrentar la inseguridad en la capital, y anticipó que el programa llegará al resto del país.

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