Cuánto cuesta la pistola Beretta que lleva consigo el presidente Abelardo de la Espriella durante los megaoperativos

El presidente portó la pistola en el megaopertaivo que se desarrolló en Medellín, y que precedió al de Bogotá - créditos @ABDELAESPRIELLA/X | Beretta/sitio web

Guardar

Una de las marcas registradas durante lo que lleva de administración el presidente Abelardo de la Espriella tiene que ver con el uso de su walkie-talkie y su arma de fuego al cinto, que lo han acompañado en medio de actos oficiales y durante los megaoperativos que ha liderado junto a las autoridades en contra de la delincuencia y el multicrimen en Santa Marta, Cali, Barranquilla, Medellín, y ahora en Bogotá, luego de las acciones por parte de la Fiscalía, el Ejército y la Policía en las localidades de Santa Fe y Los Mártires, en el centro de la capital.

Sin embargo, lo que para muchos ciudadanos era un misterio sobre qué revólver lleva consigo el jefe de Estado, se resolvió luego de que el analista y consultor en defensa y seguridad en América Latina Erich Saumeth reveló una imagen de la pistola.

PUBLICIDAD

“Identificada una de las armas que porta el presidente Colombiano. Se trata de una Beretta 92FS (o variante 90/M9), con funda Blackhawk/SERPA y desasegurada”, señaló la publicación vía X del especialista.

El modelo de la pistola se conoció el martes 27 de ocubre de 2026 - crédito @erichsaumeth/X

El arma hace parte de la lista de armas cuyos precios se actualizaron a inicios de marzo de 2026 por parte de la Industria Militar de Colombia (Indumil), luego de la firma del Decreto 1368 de 2026 por parte de De la Espriella, y que levantó la suspensión general de los permisos de porte y tenencia de armas de fuego en el país, pero con ciertos requisitos.

De $5 o hasta más de $27 millones tendría que gastar una persona en promedio para poder tener un arma de fuego en Colombia. En cuanto a los modelos de pistola Beretta, en la lista de Indumil se encuentran modelos que van desde los $4.625.000 hasta los $7.689.000, pero estos valores incrementaron.

PUBLICIDAD

El Decreto 1368 de 2026 en Colombia levantó la suspensión general de los permisos de porte de armas, pero mantuvo los requisitos legales y administrativos para la autorización individual - crédito Dapre

La actualización en la lista de precios de armas disponibles en Indumil

A finales de septiembre de 2026 Indumil publicó los precios de sus pistolas para 2026 en Colombia, con tarifas que incluyen impuestos y distinguen entre “total con tenencia” y “total con porte”, como parte de una estrategia de optimización de costos iniciada en marzo.

La primera compra de una pistola incorpora 100 unidades de munición. La diferencia entre ambas categorías es de $493.880 para las cinco referencias Córdova, sumado a algunos pistolas Beretta incluidas en la lista oficial de la Industria Militar Colombiana.

La Córdova Estándar cuesta $6.385.860 con tenencia y $6.879.740 con porte. La versión Córdova Estándar 15T tiene valores de $ 6.583.860 y $7.077.740, respectivamente.

La Córdova Compacta figura con una tarifa de $6.439.980 con tenencia y $6.933.860 con porte. La Compacta 15T asciende a $6.652.500 y $7.146.380 en cada modalidad.

PUBLICIDAD

La Córdova Táctica es la de mayor valor dentro de la familia fabricada por Indumil: cuesta $6.688.140 con tenencia y $7.182.020 con porte.

La oferta también abarca modelos de Beretta, entre ellos las líneas APX y 92. Las pistolas APX y APX Centurion tienen un precio de $7.019.460 con tenencia y $7.513.340 con porte.

La Beretta 92 FS se comercializa por $7.060.380 con tenencia y $7.554.260 con porte, mientras que la 92 FS INOX llega a $8.276.100 y $8.769.980. La 92 FS Compact cuesta $7.003.620 con tenencia y $7.497.500 con porte.

La Beretta 92X Performance alcanza $11.063.940 con tenencia y $11.557.820 con porte, el precio más elevado entre las referencias de esa marca. La 92 FS Compact registra uno de los valores más bajos de Beretta en el listado.

PUBLICIDAD

CZ y Glock, entre los modelos de mayor variedad

La gama de Česká Zbrojovka (CZ) comienza con la CZ P-07, valuada en $6.929.700 con tenencia y $7.423.580 con porte. La CZ 75 Full Auto cuesta $7.441.860 y $7.935.740 en las respectivas categorías.

La CZ P-09 Nocturne figura por $7.840.500 con tenencia y $8.334.380 con porte. La CZ P-10C tiene tarifas de $7.934.220 y $8.428.100.

La CZ Shadow 2 Orange se ubica entre las pistolas más costosas de la lista: vale $20.173.260 con tenencia y $20.667.140 con porte. Los modelos de esa marca van desde poco más de $6,9 millones hasta superar los $20 millones.

La oferta de Glock incluye la Glock 19 Gen 3, cuyo precio es de $6.397.740 con tenencia y $6.891.620 con porte. La Glock 19 Gen 5 cuesta $7.449.780 y $7.943.660.

PUBLICIDAD

La Glock 43X y la Glock 43X Rail comparten tarifas de $6.971.940 con tenencia y $7.465.820 con porte. La Glock 26 Gen 5 cuesta $7.379.820 y $7.873.700, mientras que la Glock 17 Gen 5 se vende por $7.436.580 con tenencia y $7.930.460 con porte.

Jericho, Masada, M&P 2.0 y PPK-E en la lista

Las referencias de Israel Weapon Industries (IWI) incluyen la Jericho 941 FS, con un valor de $6.289.500 con tenencia, y la Jericho II-M, por $5.745.660 en la misma categoría.

La IWI Masada y la Masada Slim tienen un precio de $5.927.820 con tenencia. La Smith & Wesson M&P 2.0 cuesta $6.317.220, mientras que la Walther PPK-E figura por $6.109.980, también bajo la modalidad de tenencia.

PUBLICIDAD

La actualización de Indumil incorpora además tarifas para escopetas, revólveres, subametralladoras y municiones. La línea de escopetas contempla modelos Santander ER Repetición, Santander Seguridad y Santander Campesina, junto con referencias de Hatsan, Browning y Beretta.

La primera compra de una escopeta incluye 250 unidades de munición. Y por último, los revólveres abarcan referencias de Indumil y Smith & Wesson, y entre las subametralladoras está la UZI PRO, productos para los que también se establecen cantidades de munición en la compra inicial.