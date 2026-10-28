La receta para lograr la posta cartagenera de tradición con su salsa autóctona y el sabor de antaño, dulzón y especiado que la caracteriza

La posta cartagenera es una de las preparaciones cárnicas más reconocidas de todo el Caribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La posta cartagenera lleva a la mesa el sabor de la historia del Caribe. Es dulce, oscura por su salsa, y especiada, como las memorias de las manos que forjaron la cocina del Caribe colombiano. Su carne tierna, bañada en una salsa brillante de panela y gaseosa negra, convierte un corte sencillo en un plato especial para compartir en familia.

Esta preparación pertenece particularmente a Cartagena de Indias, y su historia se remonta a los tiempos de la Colonia. También se conoce como posta negra cartagenera y suele servirse con arroz con coco, arroz blanco, patacones o plátano maduro.

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Receta de posta cartagenera

La posta cartagenera es una pieza de res marinada durante varias horas, sellada y cocinada lentamente en un adobo dulce con especias. La salsa se reduce al final hasta concentrar su color, aroma y sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación activa: 25 minutos.

Tiempo de marinada: 24 horas.

Tiempo de cocción: 2 horas en olla convencional o 1 hora en olla a presión.

Tiempo total estimado: 26 horas y 25 minutos.

Los patacones son uno de los mejores acompañamientos de la posta cartagenera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

1,4 kg de punta de anca o punta de nalga de res. ½ taza de panela rallada. 1 cebolla cabezona cortada en trozos grandes. 1 zanahoria cortada en trozos grandes. 3 dientes de ajo triturados. 3 hojas de laurel. 2 ramitas de tomillo. 8 clavos de olor. 1 astilla de canela. 2 cucharadas de salsa negra. 4 tazas de gaseosa negra. 3 cucharadas de aceite. 4 tazas de agua. Sal y pimienta al gusto.

La posta negra se puede acompañar con arroz de coco - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer posta cartagenera, paso a paso

Prepare la marinada en un recipiente de vidrio o plástico. Agregue la panela, la cebolla, la zanahoria, el ajo, el laurel, el tomillo, los clavos, la canela, la salsa negra y la gaseosa. Retire el exceso de grasa de la carne, pero conserve una capa delgada. Ese gordito ayuda a mantener la posta jugosa y aporta sabor. Haga pequeñas incisiones en la carne con un cuchillo. Condimente con sal y pimienta. Introduzca la carne en la marinada. Cúbrala y llévela a la nevera durante 24 horas. Voltee la pieza después de 12 horas para que el adobo se distribuya mejor. Al día siguiente, retire la carne de la marinada y séquela con papel absorbente. Reserve el líquido y los vegetales. Caliente el aceite en una olla amplia. Selle la carne por todos sus lados hasta obtener una superficie dorada y oscura. Este paso ayuda a intensificar el sabor de la salsa. Pase la carne a una olla convencional. Añada la marinada, los vegetales y las 4 tazas de agua. Tape la olla y cocine a fuego medio-bajo durante 2 horas. Revise la carne de vez en cuando y voltéela para que se cocine de manera uniforme. Si utiliza una olla a presión, cocine la posta durante 1 hora, contada desde el momento en que la olla alcance presión. Retire la carne cuando esté blanda. Déjela reposar durante 10 minutos antes de cortarla. Cuele el líquido de cocción y llévelo nuevamente a la olla. Reduzca la salsa sin tapar hasta que tenga una textura espesa y brillante. Corte la carne en tajadas delgadas. Sirva con abundante salsa caliente por encima.

La carne de res se debe tajar delgada, antes de la cocción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 4 porciones generosas. Puede acompañarse con arroz con coco, arroz blanco, patacones o ensalada fresca.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 620 kcal.

Proteínas: 55 g.

Grasas: 31 g.

Carbohidratos: 28 g.

Azúcares: 20 g.

Sodio: 850 mg, según la cantidad de sal y salsa negra utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la posta y la salsa en recipientes herméticos dentro de la nevera por 3 días. Para recalentar, use una olla a fuego bajo y agregue un poco de agua si la salsa se ha espesado demasiado.

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También puede congelarla por 2 meses. Lo ideal es separar la carne de la salsa y descongelar ambos productos dentro de la nevera antes de calentarlos.