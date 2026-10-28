La receta para lograr la posta cartagenera de tradición con su salsa autóctona y el sabor de antaño, dulzón y especiado que la caracteriza

La posta cartagenera lleva a la mesa el sabor de la historia del Caribe. Es dulce, oscura por su salsa, y especiada, como las memorias de las manos que forjaron la cocina del Caribe colombiano. Su carne tierna, bañada en una salsa brillante de panela y gaseosa negra, convierte un corte sencillo en un plato especial para compartir en familia.
Esta preparación pertenece particularmente a Cartagena de Indias, y su historia se remonta a los tiempos de la Colonia. También se conoce como posta negra cartagenera y suele servirse con arroz con coco, arroz blanco, patacones o plátano maduro.
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Receta de posta cartagenera
La posta cartagenera es una pieza de res marinada durante varias horas, sellada y cocinada lentamente en un adobo dulce con especias. La salsa se reduce al final hasta concentrar su color, aroma y sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo de preparación activa: 25 minutos.
- Tiempo de marinada: 24 horas.
- Tiempo de cocción: 2 horas en olla convencional o 1 hora en olla a presión.
- Tiempo total estimado: 26 horas y 25 minutos.
Ingredientes
- 1,4 kg de punta de anca o punta de nalga de res.
- ½ taza de panela rallada.
- 1 cebolla cabezona cortada en trozos grandes.
- 1 zanahoria cortada en trozos grandes.
- 3 dientes de ajo triturados.
- 3 hojas de laurel.
- 2 ramitas de tomillo.
- 8 clavos de olor.
- 1 astilla de canela.
- 2 cucharadas de salsa negra.
- 4 tazas de gaseosa negra.
- 3 cucharadas de aceite.
- 4 tazas de agua.
- Sal y pimienta al gusto.
Cómo hacer posta cartagenera, paso a paso
- Prepare la marinada en un recipiente de vidrio o plástico. Agregue la panela, la cebolla, la zanahoria, el ajo, el laurel, el tomillo, los clavos, la canela, la salsa negra y la gaseosa.
- Retire el exceso de grasa de la carne, pero conserve una capa delgada. Ese gordito ayuda a mantener la posta jugosa y aporta sabor.
- Haga pequeñas incisiones en la carne con un cuchillo. Condimente con sal y pimienta.
- Introduzca la carne en la marinada. Cúbrala y llévela a la nevera durante 24 horas. Voltee la pieza después de 12 horas para que el adobo se distribuya mejor.
- Al día siguiente, retire la carne de la marinada y séquela con papel absorbente. Reserve el líquido y los vegetales.
- Caliente el aceite en una olla amplia. Selle la carne por todos sus lados hasta obtener una superficie dorada y oscura. Este paso ayuda a intensificar el sabor de la salsa.
- Pase la carne a una olla convencional. Añada la marinada, los vegetales y las 4 tazas de agua.
- Tape la olla y cocine a fuego medio-bajo durante 2 horas. Revise la carne de vez en cuando y voltéela para que se cocine de manera uniforme.
- Si utiliza una olla a presión, cocine la posta durante 1 hora, contada desde el momento en que la olla alcance presión.
- Retire la carne cuando esté blanda. Déjela reposar durante 10 minutos antes de cortarla.
- Cuele el líquido de cocción y llévelo nuevamente a la olla. Reduzca la salsa sin tapar hasta que tenga una textura espesa y brillante.
- Corte la carne en tajadas delgadas. Sirva con abundante salsa caliente por encima.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta preparación rinde 4 porciones generosas. Puede acompañarse con arroz con coco, arroz blanco, patacones o ensalada fresca.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 620 kcal.
- Proteínas: 55 g.
- Grasas: 31 g.
- Carbohidratos: 28 g.
- Azúcares: 20 g.
- Sodio: 850 mg, según la cantidad de sal y salsa negra utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarde la posta y la salsa en recipientes herméticos dentro de la nevera por 3 días. Para recalentar, use una olla a fuego bajo y agregue un poco de agua si la salsa se ha espesado demasiado.
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También puede congelarla por 2 meses. Lo ideal es separar la carne de la salsa y descongelar ambos productos dentro de la nevera antes de calentarlos.
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