Colombia

La receta para lograr la posta cartagenera de tradición con su salsa autóctona y el sabor de antaño, dulzón y especiado que la caracteriza

Es una preparación que vino de las manos de los primeros pobladores de la ciudad caribeña. Saberla preparar es un requisito para conservar la memoria de uno de los platos estrella de La Heroica

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La posta cartagenera es una de las preparaciones cárnicas más reconocidas de todo el Caribe - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La posta cartagenera lleva a la mesa el sabor de la historia del Caribe. Es dulce, oscura por su salsa, y especiada, como las memorias de las manos que forjaron la cocina del Caribe colombiano. Su carne tierna, bañada en una salsa brillante de panela y gaseosa negra, convierte un corte sencillo en un plato especial para compartir en familia.

Esta preparación pertenece particularmente a Cartagena de Indias, y su historia se remonta a los tiempos de la Colonia. También se conoce como posta negra cartagenera y suele servirse con arroz con coco, arroz blanco, patacones o plátano maduro.

PUBLICIDAD

Receta de posta cartagenera

La posta cartagenera es una pieza de res marinada durante varias horas, sellada y cocinada lentamente en un adobo dulce con especias. La salsa se reduce al final hasta concentrar su color, aroma y sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo de preparación activa: 25 minutos.
  • Tiempo de marinada: 24 horas.
  • Tiempo de cocción: 2 horas en olla convencional o 1 hora en olla a presión.
  • Tiempo total estimado: 26 horas y 25 minutos.
Primer plano de una docena de patacones colombianos fritos y aplastados, de color dorado, apilados sobre una tabla de cortar de madera clara.
Los patacones son uno de los mejores acompañamientos de la posta cartagenera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ingredientes

  1. 1,4 kg de punta de anca o punta de nalga de res.
  2. ½ taza de panela rallada.
  3. 1 cebolla cabezona cortada en trozos grandes.
  4. 1 zanahoria cortada en trozos grandes.
  5. 3 dientes de ajo triturados.
  6. 3 hojas de laurel.
  7. 2 ramitas de tomillo.
  8. 8 clavos de olor.
  9. 1 astilla de canela.
  10. 2 cucharadas de salsa negra.
  11. 4 tazas de gaseosa negra.
  12. 3 cucharadas de aceite.
  13. 4 tazas de agua.
  14. Sal y pimienta al gusto.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La posta negra se puede acompañar con arroz de coco - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer posta cartagenera, paso a paso

  1. Prepare la marinada en un recipiente de vidrio o plástico. Agregue la panela, la cebolla, la zanahoria, el ajo, el laurel, el tomillo, los clavos, la canela, la salsa negra y la gaseosa.
  2. Retire el exceso de grasa de la carne, pero conserve una capa delgada. Ese gordito ayuda a mantener la posta jugosa y aporta sabor.
  3. Haga pequeñas incisiones en la carne con un cuchillo. Condimente con sal y pimienta.
  4. Introduzca la carne en la marinada. Cúbrala y llévela a la nevera durante 24 horas. Voltee la pieza después de 12 horas para que el adobo se distribuya mejor.
  5. Al día siguiente, retire la carne de la marinada y séquela con papel absorbente. Reserve el líquido y los vegetales.
  6. Caliente el aceite en una olla amplia. Selle la carne por todos sus lados hasta obtener una superficie dorada y oscura. Este paso ayuda a intensificar el sabor de la salsa.
  7. Pase la carne a una olla convencional. Añada la marinada, los vegetales y las 4 tazas de agua.
  8. Tape la olla y cocine a fuego medio-bajo durante 2 horas. Revise la carne de vez en cuando y voltéela para que se cocine de manera uniforme.
  9. Si utiliza una olla a presión, cocine la posta durante 1 hora, contada desde el momento en que la olla alcance presión.
  10. Retire la carne cuando esté blanda. Déjela reposar durante 10 minutos antes de cortarla.
  11. Cuele el líquido de cocción y llévelo nuevamente a la olla. Reduzca la salsa sin tapar hasta que tenga una textura espesa y brillante.
  12. Corte la carne en tajadas delgadas. Sirva con abundante salsa caliente por encima.
Carne de res cruda en cortes de lomo y molida, costillas de cordero y chuletas de cerdo sobre tablas de madera y pizarras.
La carne de res se debe tajar delgada, antes de la cocción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 4 porciones generosas. Puede acompañarse con arroz con coco, arroz blanco, patacones o ensalada fresca.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 620 kcal.
  • Proteínas: 55 g.
  • Grasas: 31 g.
  • Carbohidratos: 28 g.
  • Azúcares: 20 g.
  • Sodio: 850 mg, según la cantidad de sal y salsa negra utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la posta y la salsa en recipientes herméticos dentro de la nevera por 3 días. Para recalentar, use una olla a fuego bajo y agregue un poco de agua si la salsa se ha espesado demasiado.

PUBLICIDAD

También puede congelarla por 2 meses. Lo ideal es separar la carne de la salsa y descongelar ambos productos dentro de la nevera antes de calentarlos.

Temas Relacionados

Posta cartageneraRecetaPosta negraRecetas costeñasComida caribeña colombianaColombia-Recetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

El extremo colombiano también afirmó que su compañero, Juan Manuel Rengifo, es el jugador que más le gusta de la Liga BetPlay 2026-II

Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

Falleció Molly, la perrita que saltó desde un quinto piso para escapar de un incendio en un apartamento en Neiva

La canina recibió atención médica tras el impacto con la baranda de un balcón del edificio residencial en el que se registraron las llamas

Falleció Molly, la perrita que saltó desde un quinto piso para escapar de un incendio en un apartamento en Neiva

JEP revocó libertad condicionada de ‘Yako’, señalado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Kendry Téllez Álvarez, exintegrante de las Farc-EP, perdió el beneficio tras incumplir de manera prolongada sus obligaciones con la justicia transicional. La magistratura ordenó su recaptura

JEP revocó libertad condicionada de ‘Yako’, señalado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Exministro Edwin Palma defendió sancionar incumplimientos laborales tras el pedido de De la Espriella de priorizar la orientación a empresas

El exjefe de la cartera de Minas sostuvo que los inspectores deben vigilar y castigar faltas sobre aportes, salarios y jornadas, mientras el presidente mencionó que se debe acompañar a los empresarios para "prevenir errores"

Exministro Edwin Palma defendió sancionar incumplimientos laborales tras el pedido de De la Espriella de priorizar la orientación a empresas

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga 2026-II, tras la victoria de Águilas Doradas y el empate del Junior: Once Caldas salió del grupo de los ocho

Las anotaciones de Andrés Ricaurte al minuto 33 y de Mosquera al 45 le dieron la victoria al equipo antioqueño, con la que sacó a Once Caldas del grupo de los ocho

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga 2026-II, tras la victoria de Águilas Doradas y el empate del Junior: Once Caldas salió del grupo de los ocho
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

Luis Díaz fue destacado como uno de los mejor vestidos en la gala del Balón de Oro 2026

Megaland Bacano 2026 se mueve de El Campín al Vive Claro: también cambia de fecha

Bogotá estrenará su primer Festival Carranguero con dos jornadas gratuitas para celebrar el folclor campesino: todo lo que debe saber

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller ya no esconden su romance: así fue su primera publicación juntos

Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación

Deportes

Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga 2026-II, tras la victoria de Águilas Doradas y el empate del Junior: Once Caldas salió del grupo de los ocho

Corinthians vs. Santa Fe: hora y canal de televisión para ver a las cardenales en semifinales de Copa Libertadores Femenina

Hernán Darío Herrera lamentó que Dayro Moreno no lo llamara tras su salida de Once Caldas, pese a que lo respaldó en el club

La tabla de reclasificación de la Liga BetPlay ‘está que arde’: Santa Fe y América pelean por la Copa Libertadores