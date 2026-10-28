Halloween pone a prueba la prevención de robos en almacenes, supermercados y centros comerciales: así se aprovechan los delincuentes en la temporada

Las categorías de temporada no son las únicas expuestas a los robos durante uno de los meses de mayor circulación en los establecimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En octubre de 2025, los comercios colombianos registraron 361 hechos asociados al hurto, con una afectación económica de más de $3.000 millones, según datos de Alto Colombia, empresa especializada en la gestión integral de riesgos operacionales.

Un año después, la compañía planteó que el aumento de visitantes, promociones y movimientos de mercancía obliga a revisar los controles preventivos en los establecimientos.

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La celebración concentra cada año una mayor actividad comercial en Colombia, con compras de disfraces, dulces, maquillaje y accesorios, además de eventos en centros comerciales y otros puntos de venta, lo que modifica las dinámicas habituales de los locales y puede abrir espacios que faciliten la sustracción de productos.

Datos de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) muestran que, para Halloween de 2025, el 73% de los colombianos tenía previsto celebrar la fecha. Del total, el 26% planeaba salir a pedir dulces y el 24% contemplaba visitar centros comerciales, dos factores que incrementan el tránsito de personas en zonas de comercio.

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La información recopilada por la empresa durante octubre de ese año ubicó el impacto económico de los hechos en $3.765 millones. De ese monto, las recuperaciones llegaron a $113,7 millones.

Los registros también señalan que el 31 de octubre hubo 12 casos, clasificados en su totalidad como hurto, con pérdidas estimadas en $16,1 millones.

Los delincuentes pueden aprovecharse de la cantidad de personas para distraer a los vendedores y llevarse parte de la mercancía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comercios enfrentan cambios operativos durante Halloween

La mayor afluencia puede concentrar a compradores y visitantes en accesos, pasillos, áreas de pago, probadores y espacios destinados a actividades promocionales. En esas circunstancias, la supervisión sobre determinados productos puede resultar más compleja, especialmente si el personal debe atender un flujo superior al habitual.

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La organización indicó que la prevención depende de identificar las condiciones propias de cada establecimiento antes de que se presenten incidentes.

La distribución temporal de la mercancía, la disposición de exhibiciones y los horarios especiales son aspectos que pueden alterar los puntos de control de una jornada ordinaria.

Para responder a esas variaciones, Alto Colombia propuso las siguientes medidas:

Revisar los puntos vulnerables: vigilar las áreas con mayor tránsito y aquellos lugares en los que se dificulta el control de la mercancía.

Fortalecer el control de productos: establecer cuáles son las categorías con mayor exposición y evaluar su ubicación, forma de exhibición y seguimiento durante el día.

Preparar al equipo: definir protocolos para informar incidentes, preservar los datos relevantes y actuar sin exponer a trabajadores ni clientes.

Estas recomendaciones apuntan a que cada comercio ajuste su respuesta a sus propias condiciones de operación. La prevención puede incluir desde la reorganización de una exhibición hasta la comunicación interna entre los equipos de tienda y seguridad.

Los expertos recomiendan fortalecer la seguridad en las tiendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas y ferretería concentraron más casos caracterizados

Aunque Halloween impulsa la venta de artículos estacionales, como disfraces, golosinas y elementos de maquillaje, los registros del mes muestran que el riesgo no se limita a esas categorías. El valor del artículo, la facilidad para transportarlo, sus posibilidades de reventa y el nivel de vigilancia disponible influyen en la exposición de cada producto.

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De los eventos caracterizados por la empresa en octubre de 2025, las herramientas representaron el 12,3% de los reportes. Les siguieron los productos de ferretería, con 8,9%; los activos empresariales, con 7,1%; y las prendas para dama, con 5,6%.

La distribución de los casos ofrece una guía para que los establecimientos prioricen la revisión de zonas y productos específicos. En una temporada de alto movimiento, esa lectura puede ayudar a asignar recursos de control en función del comportamiento previo de los incidentes, en lugar de aplicar medidas uniformes a toda la tienda.

El informe de la empresa señaló que el monitoreo de categorías debe considerar también los cambios de ubicación que pueden ocurrir por las campañas comerciales. Un producto que normalmente permanece en un área controlada puede quedar expuesto si se traslada a una exhibición temporal o a un espacio de alta circulación.

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La reorganización de los productos es indispensable en la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ocultamiento de mercancía fue la modalidad más frecuente

Los datos de octubre de 2025 también describen las formas utilizadas en los casos registrados. El 24,2% correspondió al ocultamiento de mercancía en bolsos o morrales, mientras que el 21,9% se relacionó con el ocultamiento en bolsillos de pantalones o chaquetas.

Por otra parte, el 14,1% de las situaciones incluyó violencia sobre las cosas. En esta categoría se contemplan prácticas como el retiro forzado de sistemas de seguridad en los productos, conocido como “despine”, o daños a la infraestructura de los locales.

Estas modalidades permiten orientar los controles hacia situaciones concretas, como la protección de artículos pequeños o fácilmente transportables, la inspección visual de áreas de exhibición y la conservación de información sobre los hechos. El análisis del momento, la zona, el artículo involucrado y el método empleado puede servir para detectar repeticiones.

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El country manager de Alto Colombia, Jorge Segura, reiteró lo siguiente: “Las fechas de alta actividad comercial requieren que las empresas miren el riesgo de una manera diferente. Halloween trae consigo mayor flujo de personas, cambios en la operación y una mayor exposición de determinadas mercancías, condiciones que pueden ser aprovechadas por quienes cometen delitos”.

Segura agregó: “La prevención no consiste únicamente en reforzar la vigilancia, sino en entender cómo cambian los riesgos, identificar patrones y utilizar la información para tomar decisiones antes de que ocurra un incidente”.