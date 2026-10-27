Cómo evitar dulces y licor adulterados en Halloween: los consejos del Invima para una celebración sin riesgos

Familias y compradores deben comprobar el origen de los productos, evitar canales informales y atender cualquier malestar posterior a la ingesta (Imagen Ilustrativa Infobae / Invima)

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) pidió a los ciudadanos en Colombia no “disfrazar los riesgos” asociados al consumo irresponsable de dulces y bebidas alcohólicas durante la celebración de Halloween.

La entidad recordó que verificar el origen, el estado y la información de los productos puede prevenir afectaciones a la salud que hagan que la noche de diversión termine en un mal rato por una intoxicación o algo aún más grave.

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La advertencia está dirigida tanto a las familias que acompañan a niños en recorridos para pedir dulces como a los adultos que compran licor para reuniones y fiestas.

El Invima señaló que los productos de confitería vendidos en el país deben contar con una autorización de comercialización vigente, ya sea registro, permiso o notificación sanitaria, según corresponda.

Se recomienda tener especial cuidado con los dulces que reciben los niños como regalo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los empaques de dulces deben incluir ingredientes, lote y vencimiento

Antes de entregar o consumir golosinas, el instituto recomendó revisar que el empaque identifique al fabricante y contenga la lista completa de ingredientes. También debe advertir sobre posibles alérgenos, entre ellos leche, maní, nueces, soya o gluten.

La información sobre el lote, la fecha de vencimiento y la autorización sanitaria es otro de los elementos que deben comprobarse. Si se trata de un producto importado, el envase debe incluir los datos de qué empresa lo introduce al país, los dulces sin identificación completa o con información ilegible no deberían consumirse.

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El estado físico del producto es igualmente relevante, debido a que los empaques deben estar limpios, cerrados y sin perforaciones, deterioro, cambios de color o indicios de manipulación. El Invima aconsejó que los menores reciban golosinas en lugares conocidos, seguros y confiables, y que los adultos revisen los productos antes de que sean ingeridos.

Es necesario reiterar que el consumo excesivo de confitería puede provocar malestares gastrointestinales. Ante síntomas como náuseas, dolor abdominal, vómito o diarrea tras ingerir dulces en mal estado o en grandes cantidades, la recomendación es suspender el consumo y acudir a un servicio de salud si la condición lo requiere. La entidad pidió no automedicar a los niños ni suministrarles medicamentos sin orientación profesional.

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Tanto adultos como niños deben tener precaución con dulces y licor en la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El licor debe comprarse en establecimientos formales y con factura

Para los adultos que consuman alcohol en las celebraciones, el Invima recomendó adquirir las bebidas únicamente en establecimientos reconocidos y conservar la factura de compra. El documento puede ser útil para establecer la procedencia del producto ante alguna irregularidad.

La autoridad sanitaria advirtió sobre el riesgo de comprar licor a vendedores informales o a través de canales que no permitan verificar su origen. También sugirió desconfiar de precios demasiado bajos frente a los valores habituales del mercado, pues pueden ser una señal de adulteración o comercialización irregular.

Al revisar una botella, los compradores deben verificar que las tapas, sellos, bandas de seguridad y etiquetas estén intactos, sin rupturas, correcciones o rastros de apertura. El líquido tampoco debe contener partículas suspendidas, sedimentos o materiales extraños que no correspondan a las características de la bebida.

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Las bebidas alcohólicas deben contar con registro sanitario vigente expedido por el Invima. Además, sus etiquetas tienen que incluir las advertencias obligatorias: “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad” y “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud”.

Recomendaciones para el consumo de licor en Halloween (Invima)

Medidas de seguridad en Halloween

Además de las recomendaciones sanitarias, las familias pueden adoptar otras precauciones durante las salidas de Halloween. Los niños deben estar acompañados por un adulto responsable, especialmente en zonas concurridas, cruces viales o actividades nocturnas y es conveniente acordar un punto de encuentro y procurar que conozcan un número de contacto de emergencia.

Los disfraces deben permitir caminar, respirar y ver con claridad. Máscaras que cubran completamente el rostro, accesorios puntiagudos o prendas demasiado largas pueden aumentar el riesgo de caídas y accidentes.

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En caso de asistir a una fiesta, los adultos pueden planear con anticipación su regreso, evitar conducir después de beber alcohol y recurrir a un conductor designado o transporte público autorizado. También es importante mantener las bebidas bajo supervisión y no aceptar recipientes abiertos de personas desconocidas.

El Invima reiteró el llamado a una ingesta responsable de alcohol y a notificar cualquier efecto adverso asociado al consumo de alimentos, golosinas o bebidas alcohólicas ante las autoridades.