Cambio Radical presiona a la Comisión de Acusación para acelerar los expedientes contra Gustavo Petro y evitar el vencimiento de términos

El expresidente Gustavo Petro enfrenta denuncias que Cambio Radical pidió tramitar con celeridad para esclarecer los hechos y evitar que el paso del tiempo afecte las investigaciones (Infobae (Presidencia-Cambio Radical)

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El partido Cambio Radical busca que las investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro avancen sin más dilaciones en la Cámara de Representantes. La colectividad considera que la falta de decisiones oportunas puede dificultar el esclarecimiento de los hechos y abrir la puerta a que algunos expedientes terminen cerrados por vencimiento de términos.

La petición quedó consignada en un oficio fechado el 26 de octubre de 2026 y dirigido a la Comisión de Investigación y Acusación. Enrique Vargas Lleras, codirector de la colectividad y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, solicitó que los procesos reciban atención prioritaria y que se adelanten las pruebas necesarias para determinar qué ocurrió en cada caso.

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La colectividad pidió revisar las denuncias sobre presuntas reuniones con exjefes paramilitares que habrían buscado afectar la imagen de Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras (@PCambioRadical/X)

El partido también pidió que se informe al país sobre los avances y resultados de las actuaciones, respetando las restricciones legales aplicables. La solicitud, según la colectividad, no pretende anticipar responsabilidades ni desconocer las garantías de los investigados, sino reclamar que las autoridades cumplan su labor y adopten las decisiones correspondientes.

En el documento, Vargas Lleras insistió en que la oportunidad de las actuaciones judiciales es determinante para evitar que el paso del tiempo termine afectando la posibilidad de esclarecer los hechos. Su llamado apunta a que la comisión demuestre independencia frente a los intereses políticos y tramite los expedientes con rigor.

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“Colombia reclama de la Comisión de Investigación y Acusación un acto de grandeza, independencia y responsabilidad histórica. Ha llegado el momento de demostrar que las instituciones están por encima de los intereses políticos y que ningún ciudadano, independientemente del cargo que haya ocupado, puede estar exento de la justicia”, dijo Vargas Lleras.

Enrique Vargas Lleras, codirector de Cambio Radical, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dar prioridad a los expedientes relacionados con Gustavo Petro (Composición Fotográfica Colprensa)

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias que pueden tener las demoras en los procesos. “Es importante señalar que la prontitud y oportunidad también es justicia y la ausencia de esto es injusticia, debido a que el paso del tiempo fomenta no solo figuras jurídicas que culminan en el cierre de investigaciones, sino de actuaciones que no permiten llegar a la verdad”, aseguró.

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Los expedientes que Cambio Radical pide revisar

Entre los asuntos mencionados por la colectividad se encuentra el denominado Pacto de Valledupar, relacionado con presuntas reuniones y acuerdos con antiguos jefes paramilitares. El partido solicitó esclarecer las denuncias según las cuales esos encuentros habrían buscado perjudicar la imagen del actual presidente Abelardo de la Espriella, del expresidente Álvaro Uribe y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Se solicita esclarecer los graves señalamientos sobre presuntas reuniones y acuerdos con exjefes paramilitares. De acuerdo con la denuncia, estos encuentros habrían tenido el propósito de afectar la imagen del actual presidente Abelardo De La Espriella, del expresidente Álvaro Uribe y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras mediante artimañas y complots”.

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Otro de los temas incluidos corresponde a las denuncias sobre posibles irregularidades en contratos estatales en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior. Las acusaciones apuntan a supuestos beneficios contractuales para mujeres a cambio de servicios sexuales, un asunto sobre el que el partido pidió una investigación exhaustiva.

La colectividad pidió revisar las denuncias sobre presuntas reuniones con exjefes paramilitares que habrían buscado afectar la imagen de Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras ( Presidencia/ Ministerio del Interior/Lina Gasca/Colprensa)

“Se exige investigar de forma exhaustiva las denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos estatales en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior, donde supuestamente se favoreció a mujeres a cambio de servicios sexuales”. La colectividad también puso sobre la mesa la compra de aviones de combate Gripen a Suecia. En este expediente, pidió revisar la legalidad, transparencia y planeación de la adquisición, debido al impacto económico que representa para el Estado.

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“Se cuestiona la legalidad, transparencia y planeación en la adquisición de estas aeronaves a Suecia. El partido advierte que la operación genera un enorme impacto sobre el erario y que no existen razones claras que justifiquen dicho contrato ni el cumplimiento de los debidos procesos de planeación”.

El llamado para evitar que los casos queden sin resolver

La petición de Cambio Radical se extiende a los demás expedientes que permanecen en la Comisión de Investigación y Acusación. El partido considera que todos deben recibir un trámite riguroso, con las actuaciones probatorias necesarias para establecer si existen elementos que permitan avanzar hacia decisiones de fondo.

“Se solicita un esfuerzo probatorio riguroso en todos los demás casos que cursan en la Comisión. La colectividad insiste en que el transcurso del tiempo, el vencimiento de términos o los cierres por falta de mérito no pueden convertirse en un escudo de impunidad que impida hallar la verdad por el bien del país”.

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