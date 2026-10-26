Cayó alias Muco, uno de los delincuentes más buscados de Norte de Santander, tras una operación en Cesar

Las autoridades difundieron un volante para ubicar a Neftalí López Gómez, señalado por inteligencia militar como integrante de la estructura 33 de las disidencias de las Farc durante cerca de 12 años (@COL_EJERCITO / X)

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La captura de alias Muco, presunto integrante de la estructura 33 de las disidencias de las Farc y uno de los hombres más buscados de Norte de Santander, fue anunciada el lunes 26 de octubre de 2026 por el Ejército Nacional.

El operativo se realizó en horas de la madrugada en el corregimiento de Acapulco, en zona rural de Gamarra, Cesar, con participación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Magdalena Medio, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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El detenido fue identificado como Neftalí López Gómez, de 49 años. Contra él pesaba una orden de captura por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias Muco aparecía en el cartel de los más buscados de Norte de Santander

La orden judicial en su contra había sido expedida el 27 de octubre de 2025, a solicitud de la Fiscalía 115 de Bogotá. En enero de 2026, las autoridades difundieron un volante con una recompensa de hasta 600 salarios mínimos por información que permitiera ubicarlo.

La justicia colombiana ofrecía una recompensa de hasta 600 salarios mínimos por información sobre Neftalí López Gómez (@COL_EJERCITO / X)

El Ejército indicó que alias Muco era requerido por su presunta participación en varios homicidios. Los investigadores concentran parte de sus indagaciones en ataques contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y familiares de estos últimos.

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La institución militar sostuvo que el detenido habría tenido incidencia en acciones de extorsión y en homicidios selectivos en áreas del Catatumbo y zonas vecinas. Esas conductas hacen parte de la investigación que ahora continuará bajo la dirección de la Fiscalía.

Las autoridades le atribuyen tareas de logística, narcotráfico y extorsión

Según información de inteligencia militar, la estructura 33 habría contado con alias Muco durante cerca de 12 años. En otra reconstrucción divulgada tras el operativo, las autoridades señalaron que el hombre ingresó en 2017 como integrante raso y luego asumió funciones de mayor responsabilidad dentro de la organización.

El Gaula Militar, la Policía Nacional y la DEA capturaron a alias Muco en una zona rural de Gamarra, Cesar (@COL_EJERCITO / X)

La versión oficial sostiene que, para 2025, habría estado encargado de conseguir elementos necesarios para mantener la infraestructura de la subestructura armada. También habría coordinado actividades vinculadas con el narcotráfico y cobros extorsivos contra habitantes de la región.

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En su historial judicial aparecen señalamientos por otros hechos. Entre ellos figura su presunta participación en dos homicidios ocurridos el 14 de marzo de 2017 en el casco urbano de San Pablo, Bolívar. También es investigado por el asesinato de quien era su compañera sentimental en Gamarra.

El reporte de las autoridades incorpora además acusaciones por amenazas y exigencias extorsivas contra defensores de derechos humanos y firmantes de paz, que habrían ocurrido el 5 de enero de 2026.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacó el resultado en un mensaje publicado en la red social X. El mandatario afirmó que alias Muco hacía parte del frente 33 de las disidencias de las Farc y lo incluyó entre los resultados recientes de la fuerza pública contra estructuras criminales.

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El presidente Abelardo de la Espriella resaltó el operativo de la fuerza pública contra los cabecillas de las disidencias armadas (@COL_EJERCITO / X)

“Nuestra Fuerza Pública no descansa y los resultados hablan por sí solos: En Gamarra, Cesar, el Ejército Nacional, a través del Gaula Magdalena Medio, con apoyo del BAIME 2, logró la captura de alias “Muco”, uno de los delincuentes más buscados del grupo narcoterrorista Frente 33 de las disidencias de las FARC (sci)”, escribió el mandatario.

Tras la operación, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente. En las próximas horas deberá avanzar el proceso judicial para definir su situación jurídica por los delitos incluidos en la orden de captura.

El Ejército sostuvo que la detención afecta las redes de apoyo, abastecimiento y coordinación de actividades ilegales de la estructura 33. La institución señaló que el operativo hace parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con el que busca debilitar a los grupos armados ilegales en Cesar, Norte de Santander, Santander y otras zonas del país.

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Las autoridades invitaron a la ciudadanía a entregar información sobre casos de secuestro y extorsión a través de la línea 147 del Gaula Militar. Para alertar sobre posibles acciones terroristas, indicaron que está disponible la línea 107.