Colombia

Cayó alias Muco, uno de los delincuentes más buscados de Norte de Santander, tras una operación en Cesar

El procedimiento, realizado de madrugada del lunes 26 de octubre de 2026 en la zona rural de Gamarra, contó con el Gaula Militar, la Policía Nacional y la DEA, y dejó al detenido ante la autoridad judicial competente

Las autoridades difundieron un volante para ubicar a Neftalí López Gómez, señalado por inteligencia militar como integrante de la estructura 33 de las disidencias de las Farc durante cerca de 12 años (@COL_EJERCITO / X)
Guardar

La captura de alias Muco, presunto integrante de la estructura 33 de las disidencias de las Farc y uno de los hombres más buscados de Norte de Santander, fue anunciada el lunes 26 de octubre de 2026 por el Ejército Nacional.

El operativo se realizó en horas de la madrugada en el corregimiento de Acapulco, en zona rural de Gamarra, Cesar, con participación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) Militar Magdalena Medio, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

PUBLICIDAD

El detenido fue identificado como Neftalí López Gómez, de 49 años. Contra él pesaba una orden de captura por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias Muco aparecía en el cartel de los más buscados de Norte de Santander

La orden judicial en su contra había sido expedida el 27 de octubre de 2025, a solicitud de la Fiscalía 115 de Bogotá. En enero de 2026, las autoridades difundieron un volante con una recompensa de hasta 600 salarios mínimos por información que permitiera ubicarlo.

La justicia colombiana ofrecía una recompensa de hasta 600 salarios mínimos por información sobre Neftalí López Gómez (@COL_EJERCITO / X)
La justicia colombiana ofrecía una recompensa de hasta 600 salarios mínimos por información sobre Neftalí López Gómez (@COL_EJERCITO / X)

El Ejército indicó que alias Muco era requerido por su presunta participación en varios homicidios. Los investigadores concentran parte de sus indagaciones en ataques contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y familiares de estos últimos.

PUBLICIDAD

La institución militar sostuvo que el detenido habría tenido incidencia en acciones de extorsión y en homicidios selectivos en áreas del Catatumbo y zonas vecinas. Esas conductas hacen parte de la investigación que ahora continuará bajo la dirección de la Fiscalía.

Las autoridades le atribuyen tareas de logística, narcotráfico y extorsión

Según información de inteligencia militar, la estructura 33 habría contado con alias Muco durante cerca de 12 años. En otra reconstrucción divulgada tras el operativo, las autoridades señalaron que el hombre ingresó en 2017 como integrante raso y luego asumió funciones de mayor responsabilidad dentro de la organización.

El Gaula Militar, la Policía Nacional y la DEA capturaron a alias Muco en una zona rural de Gamarra, Cesar (@COL_EJERCITO / X)
El Gaula Militar, la Policía Nacional y la DEA capturaron a alias Muco en una zona rural de Gamarra, Cesar (@COL_EJERCITO / X)

La versión oficial sostiene que, para 2025, habría estado encargado de conseguir elementos necesarios para mantener la infraestructura de la subestructura armada. También habría coordinado actividades vinculadas con el narcotráfico y cobros extorsivos contra habitantes de la región.

En su historial judicial aparecen señalamientos por otros hechos. Entre ellos figura su presunta participación en dos homicidios ocurridos el 14 de marzo de 2017 en el casco urbano de San Pablo, Bolívar. También es investigado por el asesinato de quien era su compañera sentimental en Gamarra.

El reporte de las autoridades incorpora además acusaciones por amenazas y exigencias extorsivas contra defensores de derechos humanos y firmantes de paz, que habrían ocurrido el 5 de enero de 2026.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destacó el resultado en un mensaje publicado en la red social X. El mandatario afirmó que alias Muco hacía parte del frente 33 de las disidencias de las Farc y lo incluyó entre los resultados recientes de la fuerza pública contra estructuras criminales.

El presidente Abelardo de la Espriella resaltó el operativo de la fuerza pública contra los cabecillas de las disidencias armadas (@COL_EJERCITO / X)
El presidente Abelardo de la Espriella resaltó el operativo de la fuerza pública contra los cabecillas de las disidencias armadas (@COL_EJERCITO / X)

“Nuestra Fuerza Pública no descansa y los resultados hablan por sí solos: En Gamarra, Cesar, el Ejército Nacional, a través del Gaula Magdalena Medio, con apoyo del BAIME 2, logró la captura de alias “Muco”, uno de los delincuentes más buscados del grupo narcoterrorista Frente 33 de las disidencias de las FARC (sci)”, escribió el mandatario.

Tras la operación, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente. En las próximas horas deberá avanzar el proceso judicial para definir su situación jurídica por los delitos incluidos en la orden de captura.

El Ejército sostuvo que la detención afecta las redes de apoyo, abastecimiento y coordinación de actividades ilegales de la estructura 33. La institución señaló que el operativo hace parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con el que busca debilitar a los grupos armados ilegales en Cesar, Norte de Santander, Santander y otras zonas del país.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a entregar información sobre casos de secuestro y extorsión a través de la línea 147 del Gaula Militar. Para alertar sobre posibles acciones terroristas, indicaron que está disponible la línea 107.

Temas Relacionados

Alias MucoGamarra CesarOperativo militarExtorsiónNarcotráficoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: PSG el mejor equipo y Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

El colombiano en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich ganó los tres títulos más importantes de Alemania y debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: PSG el mejor equipo y Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Aerocivil confirmó el fallecimiento de un trabajador en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: “Se activaron los protocolos internos”

El cuerpo fue hallado sobre el techo del Centro de Gestión Aeronáutico, al parecer, varias horas después del hecho, por lo que la entidad pidió prudencia y espera el dictamen forense

Aerocivil confirmó el fallecimiento de un trabajador en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: “Se activaron los protocolos internos”

Fiscalía llevará a Hollman Morris ante un juez por presunto acto sexual violento contra la escritora María Antonia García

La diligencia quedó programada para el 17 de noviembre de 2026, en un caso relacionado con hechos que habrían ocurrido en Madrid, España, en diciembre de 2011. La escritora presentó la denuncia en 2019 y manifestó su confianza en las instituciones judiciales

Fiscalía llevará a Hollman Morris ante un juez por presunto acto sexual violento contra la escritora María Antonia García

Boca Juniors dispara las búsquedas de boletas para la final de la Sudamericana en Barranquilla: esto consultan los hinchas

El interés por la final del 21 de noviembre se refleja en las consultas sobre precios de entradas, disponibilidad y opciones de viaje. El Atlántico concentra las búsquedas relacionadas con el encuentro, mientras otras regiones del país también registran interés por la definición del título continental

Boca Juniors dispara las búsquedas de boletas para la final de la Sudamericana en Barranquilla: esto consultan los hinchas

Pánico en el norte de Bogotá, frente a Unicentro, debido a un presunto intento de hurto: qué se sabe de la situación

El hecho ocurrió en la tarde del 26 de octubre de 2026, sobre la carrera 13, donde residentes y transeúntes alertaron sobre el incidente

Pánico en el norte de Bogotá, frente a Unicentro, debido a un presunto intento de hurto: qué se sabe de la situación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

Kimberly Reyes se sinceró con sus fans sobre la verdadera razón que la alejó de la actuación: “Decidí seguir con vida”

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Isabella Santodomingo criticó a Adriana Lucía por “vivir de la teta del Estado” y la cantante le respondió: “Te exijo una retractación”

Deportes

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Yamal el mejor joven y Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Yamal el mejor joven y Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Luis Díaz se refirió a Harry Kane y Lamine Yamal en la previa de la ceremonia del Balón de Oro 2026: “De los candidatos para ganar”

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

Así le fue a Luis Díaz en la votación del Balón de Oro: el colombiano está entre los mejores 25 jugadores del mundo