Colombia

Directora del Icbf Carolina Restrepo respondió a señalamientos de Duvalier Sánchez y Julián Triana, que la acusan de mentir sobre su experiencia laboral: “No voy a abandonar a mi gente”

La funcionaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó en manos de sus abogados su respuesta oficial luego de que el senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana (Alianza Verde), le exigieron su renuncia

La investigación revelada por los miembros de Alianza Verde mostraría presuntos delitos de falsedad en documento privado y favorecimiento ilícito en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito @DuvalierSanchez/X

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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, afirmó que no renunciará a su cargo ni se apartará del proceso de revisión interna que adelanta en la entidad, después de que el senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana, ambos de Alianza Verde, anunciaran acciones ante la Procuraduría y la Fiscalía por presuntas inconsistencias en los documentos con los que acreditó su experiencia profesional.

En una publicación que realizó la mañana del viernes 23 de octubre de 2026 desde su perfil de X, Restrepo no respondió de forma puntual a los cuestionamientos sobre su hoja de vida ni a la certificación laboral que los dirigentes señalan como irregular.

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Sin embargo, la funcionaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella aclaró: “No voy a referirme a los señalamientos contra mi persona. De eso se encargarán mis abogados particulares”.

Su mensaje se concentró en defender a Érika Jiménez, quien figura como firmante de una de las certificaciones laborales que cuestionan Sánchez y Triana y que luego recibió un contrato de prestación de servicios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Restrepo Cañavera se refirió a los señalamientos de Sánchez y Triana la mañana del viernes 23 de octubre de 2026 vía X - crédito @carorestrepocan/X
Restrepo Cañavera se refirió a los señalamientos de Sánchez y Triana la mañana del viernes 23 de octubre de 2026 vía X - crédito @carorestrepocan/X

Restrepo afirmó que Jiménez llegó al Icbf por una situación en la planta de personal

La directora aseguró que las críticas contra Jiménez obedecen a una “manipulación de los hechos” y sostuvo que su vinculación inicial mediante un contrato de prestación de servicios fue necesaria por las dificultades que encontró al asumir el cargo.

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La funcionaria describió a Jiménez como una profesional y madre cabeza de hogar que ha desarrollado su trayectoria laboral con esfuerzo.

Según la directora del Icbf, Jiménez fue contratada en principio porque la situación de la planta de personal del Icbf impedía formalizar de inmediato su nombramiento.

Restrepo añadió que la llegada de la trabajadora era indispensable para acompañarla en la gestión institucional, debido a que era una persona de su confianza. “Una vez fue posible formalizar su nombramiento, terminó su contrato de prestación de servicios y pasó a ser funcionaria de planta del Icbf”, añadió la funcionaria.

La explicación responde a una de las principales críticas expuestas por Sánchez y Triana. Los dirigentes afirmaron que Jiménez certificó experiencia laboral de Restrepo y que, pocos días después, obtuvo un contrato de prestación de servicios con el Icbf por cerca de tres meses y por al menos $25 millones.

Por todo lo anterior, el congresista y el concejal de Alianza Verde cuestionaron que la directora hubiera ejercido la supervisión de ese contrato.

créditos @DuvalierSanchez/X | Cristian Bayona/Colprensa
El senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana expusieron los documentos y pruebas con las que exigieron que Carolina Restrepo renuncie a su cargo como directora del Icbf - créditos @DuvalierSanchez/X | Cristian Bayona/Colprensa

Sánchez y Triana cuestionaron una certificación vinculada con la firma Restrepo Cañavera S.A.S.

Los cuestionamientos de los integrantes de Alianza Verde hacia Restrepo Cañavera se conocieron por medio de un video que ambos compartieron la noche del jueves 22 de octubre desde sus redes sociales, en el que la relacionan con una certificación presentada para respaldar la experiencia de Restrepo antes de asumir la dirección del Icbf.

Según Sánchez y Triana, el documento indica que la funcionaria trabajó desde 2002 en Restrepo Cañavera SAS, una firma asociada con sus apellidos.

El senador afirmó que ese certificado habría sido expedido por Jiménez, a quien identificó como auxiliar administrativa de la sociedad. “Se certificó a sí misma en su propia firma de abogados”, sostuvo Sánchez.

Los denunciantes cuestionaron que la experiencia se hubiera acreditado mediante ese documento y no a través de una declaración extrajuicio. Según la interpretación del congresista, este último mecanismo era el que debía usarse para respaldar la actividad profesional de una persona vinculada a una firma propia.

Por su parte, Triana agregó que la escritura pública de constitución de Restrepo Cañavera SAS mostraría que la empresa fue creada en 2004, dos años después del comienzo del período de experiencia consignado en la certificación.

El concejal también señaló que Restrepo habría aparecido formalmente vinculada a la compañía desde 2006.

“Sin certificación, no había acreditación. Sin acreditación, no había nombramiento posible”, afirmó Triana al explicar por qué considera relevante el documento dentro de la discusión sobre la designación de Restrepo.

Las presuntas diferencias entre las fechas de creación de la sociedad, la vinculación de la directora y el período de experiencia certificado deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

La directora aseguró que la revisión interna del Icbf continuará

Restrepo sostuvo que las controversias no detendrán el trabajo que adelanta en la entidad, y sustentó que su administración halló problemas que considera graves y que están respaldados por documentación, aunque no entregó detalles sobre esos hallazgos.

“Estamos adelantando una revisión profunda del Icbf. Los hallazgos son graves, están documentados y ponen de manifiesto la magnitud de los problemas que tenemos la responsabilidad de enfrentar”, adujo la directora en su respuesta.

La funcionaria interpretó los cuestionamientos como una reacción frente a intereses afectados por las revisiones en curso, y expresó: “Sé a qué y a quiénes nos estamos enfrentando”.

Restrepo también defendió a las personas que trabajan con ella y aseguró que no permitirá ataques personales contra integrantes de su equipo.

“No voy a abandonar a mi gente, no voy a renunciar a mi responsabilidad y no voy a detener la renovación del Icbf”, concluyó.

Los dirigentes anunciaron denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía

Sánchez y Triana anunciaron que presentarán una queja ante la Procuraduría General de la Nación y una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Los documentos que ambos expusieron a lo largo del video, según indicaron, buscarán que las entidades determinen si existieron irregularidades en la información entregada para demostrar la experiencia profesional de Restrepo.

Entre los puntos que cuestionan está la permanencia de la directora como representante legal de Restrepo Cañavera SAS, según los certificados de existencia y representación legal que mencionaron. El senador preguntó si la funcionaria mantiene actividades en la firma de abogados mientras dirige el Icbf.

Asimismo, los representantes también recordaron que la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, había formulado cuestionamientos previos sobre certificados académicos de Restrepo.

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