Él es Marco Fidel Acosta nuevo presidente del Fondo Nacional del Ahorro en el gobierno De la Espriella

El Gobierno nacional oficializó la designación de Marco Fidel Acosta Rico como presidente del Fondo Nacional del Ahorro mediante el Decreto 1580 - crédito @ConcejoDeBogota/X

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El gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó la designación de Marco Fidel Acosta Rico como presidente del Fondo Nacional del Ahorro, la entidad estatal que administra cesantías y ahorro voluntario para respaldar créditos de vivienda y educación.

El nombramiento quedó establecido en el Decreto 1580 del 21 de octubre, firmado por el presidente de la República y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y rige desde su expedición.

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Acosta asumirá una entidad con más de 2,6 millones de afiliados, una cartera cercana a $14 billones y una oferta de financiación de hasta el 100% del valor de una vivienda de interés social, sin cuota inicial.

El Fondo Nacional del Ahorro desembolsó cerca de $9 billones durante la administración de Gustavo Petro y pasó de otorgar aproximadamente 10.000 créditos anuales a superar los 20.000 créditos.

La designación había sido anunciada por De la Espriella el 30 de julio, antes de asumir la Presidencia el 7 de agosto. El decreto de octubre también derogó el artículo 2 del Decreto 1293 del 25 de agosto de 2026.

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Del Concejo de Bogotá a la dirección del Fondo Nacional del Ahorro

Marco Fidel Acosta cuenta con títulos en Ciencia Política, Teología y una maestría en Gobierno y Gestión Pública cursada en Barcelona - crédito Concejo de Bogotá

Marco Fidel Acosta es politólogo con énfasis en Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, teólogo de la Universidad Bautista de Cali y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También ejerció como docente de Política Pública y Gestión Pública de la Seguridad en la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional.

Su carrera pública incluye dos periodos como concejal de Bogotá: entre 2020 y 2023, y tras su reelección para el periodo 2024-2027. Renunció a su curul a mediados de 2026, luego de su vinculación con el Gobierno nacional.

El Decreto 1580, suscrito el 21 de octubre por Abelardo De la Espriella y Miguel Gómez Martínez fue nombrado en propiedad como nuevo presidente del FNA, Marco Fidel Acosta - crédito Dapre

Durante su primer periodo en el Concejo fue autor del Acuerdo Distrital 864 de 2022, que fijó lineamientos para fortalecer la atención de personas que requieren altos niveles de apoyo y de sus cuidadores en Bogotá. Antes de dedicarse de lleno a la política, trabajó como asesor de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

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Acosta es cofundador de Colombia Justa Libres, partido de orientación cristiana creado en diciembre de 2017. Dentro de esa colectividad fue coordinador ejecutivo y miembro de su Consejo Directivo, además de coordinador ejecutivo de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador John Milton Rodríguez.

El nuevo presidente del Fondo Nacional del Ahorro también ha ejercido como pastor y dirigió, durante la campaña presidencial de De la Espriella, la estrategia de acercamiento con comunidades de fe. En su trayectoria política defendió posiciones sobre seguridad, familia, libertad religiosa, descentralización, reactivación económica y la protección de la vida desde la concepción.

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Una cartera de $ 14 billones y más de 2,6 millones de afiliados

El Fondo Nacional del Ahorro administra una cartera cercana a 14 billones de pesos y registra más de 2,6 millones de afiliados - crédito FNA

El primer desafío de Acosta será mantener el ritmo de colocación que registró la entidad en el periodo previo. De acuerdo con el balance de su antecesora en la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Roa, la meta de colocación prevista para todo 2026 ya se había cumplido a comienzos de agosto.

La entidad administra las cesantías y el ahorro voluntario de sus afiliados, recursos que sirven como base para financiar vivienda y educación. Su nueva administración deberá ampliar el acceso de los hogares al crédito hipotecario, en un escenario en el que varias familias ya no cuentan con subsidios para adquirir una vivienda.

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Las condiciones para acceder a un préstamo no dependen únicamente de la disponibilidad de recursos. La capacidad de endeudamiento de las familias, las tasas de interés, los ingresos disponibles y los requisitos de aprobación determinan la viabilidad de una obligación hipotecaria.

El reto resulta más sensible para quienes buscan comprar vivienda por primera vez y pertenecen a los segmentos de menores ingresos. La cuota inicial, el costo del crédito y los gastos asociados a la compra de un inmueble pueden impedir que esos hogares concreten la adquisición.

El desempeño del Fondo Nacional del Ahorro también estará ligado a las condiciones del mercado inmobiliario, la oferta de proyectos de vivienda y las políticas públicas del sector. La disponibilidad de subsidios y la capacidad de pago de los compradores inciden directamente en la demanda de financiación.

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