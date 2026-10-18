Juan Manuel Santos rechaza el retiro de obras del Museo Nacional: “La historia y la memoria de un país no se borran”

Juan Manuel Santos reaccionó al retiro de cerca de 50 piezas del Museo Nacional y defendió la protección de la memoria histórica de Colombia - crédito Juan Manuel Santos/Facebook - @Tati_Ramirez/X

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El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el retiro de cerca de 50 piezas y objetos del Museo Nacional de Colombia, por orden del Gobierno nacional, en cabeza de Abelardo de la Espriella, al señalar que los elementos exhibidos en las instituciones culturales forman parte de la memoria del país y deben protegerse por encima de las confrontaciones políticas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el exmandatario se refirió a las decisiones adoptadas en la institución cultural tras la orden presidencial que desencadenó el desmonte de obras y posteriores manifestaciones ciudadanas en la capital del país.

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En su pronunciamiento, Santos enfatizó la necesidad de preservar las colecciones y el patrimonio histórico como un eje fundamental para la construcción de la identidad nacional y la cohesión social.

“La historia y la memoria de un país no se borran. Por el contrario, se protegen y se utilizan para unirnos como nación, no para dividirnos. Cuidar nuestro patrimonio es honrar lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos ser juntos”, posteó el expresidente.

Juan Manuel Santos rechazó la retirada de cerca de 50 piezas del Museo Nacional - crédito @JuanManSantos/X

La declaración del ex jefe de Estado se sumó a las constantes reacciones emitidas por diversos sectores políticos, la red de museos de arte moderno del país y múltiples colectivos culturales frente a las modificaciones aplicadas a los guiones expositivos del espacio de la Carrera Séptima.

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El origen de la orden y la remoción de las obras

La controversia comenzó el jueves 15 de octubre de 2026, cuando el presidente Abelardo de la Espriella, durante un recorrido de inspección por las sedes institucionales de los ministerios de Hacienda, Interior y Cultura, ordenó de forma explícita a la ministra Paola Holguín retirar de instalaciones gubernamentales y espacios públicos cualquier elemento alusivo al exguerrillero Carlos Pizarro, bajo el argumento de su rechazo a lo que consideró una apología al “terrorismo”.

Ese mismo día, el personal técnico del Museo Nacional de Colombia ejecutó la remoción de casi 50 elementos de sus salas de exposición permanente, incluidas piezas pertenecientes a la sala Hacer Sociedad, afiches sobre la memoria del M-19 y de los acuerdos de paz, así como material documental sobre derechos Lgbti+ y movilizaciones feministas.

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La polémica comenzó el 15 de octubre de 2026, cuando, según el relato, el presidente ordenó retirar referencias a Carlos Pizarro de instalaciones gubernamentales y espacios públicos - crédito @ABarriosBernal/X

Frente a las primeras denuncias formuladas por organizaciones como Colombia Diversa y colectivos del sector, el Ministerio de las Culturas justificó los cambios el viernes 16 de octubre bajo un esquema de rediseño orientado a evitar la revictimización de la ciudadanía. En paralelo, de manera interna, las directivas del recinto empezaron a implementar restricciones para impedir que los visitantes tomaran fotografías de las paredes intervenidas.

Protestas ciudadanas y pronunciamiento de la red de museos

El desmonte de las piezas motivó el rechazo institucional de la red de museos de arte moderno de Colombia, donde entidades como el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), el Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (Mambq) y los museos de Cartagena y Tolima publicaron un comunicado conjunto en el que señalaron que el retiro de las obras respondió a motivos ideológicos y de censura estatal.

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A la par de las críticas expresadas por figuras políticas de la oposición como María José Pizarro –debido a que la medida se tomó, inicialmente, por la representación de su papá en la extinta guerrilla del M-19–, grupos de ciudadanos iniciaron plantones en las afueras de la institución que derivaron en concentraciones masivas durante la jornada del sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Declaración conjunta de los museos en Colombia sobre la medida del Gobierno sobre el retiro de cerca de 50 piezas del Museo Nacional - crédito @mambogota/Instagram

Cabe señalar que las manifestaciones en la parte externa del museo provocaron bloqueos continuos en la carrera Séptima, lo que requirió la intervención de la fuerza pública a través de unidades de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo) para despejar la vía mediante el uso de gases lacrimógenos.

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