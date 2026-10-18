Fuertes lluvias en Atlántico: Taxi fue arrastrado por arroyo El Salao, en Soledad, todo quedó en video

Fuertes corrientes de agua inundan una vía urbana tras el desbordamiento del arroyo El Salao en el municipio de Soledad. Las imágenes registradas durante la noche muestran el caudal afectando el tránsito, con varios vehículos - crédito @primeronoticiaa/X

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Las lluvias en el Atlántico provocaron emergencias en el municipio de Soledad, donde el aumento de los caudales dejó vehículos arrastrados, viviendas inundadas y fallas en el servicio eléctrico.

En el barrio Villa Estadio, la creciente del arroyo El Salao arrastró un taxi. Un bus que permanecía estacionado habría frenado el recorrido del taxi. Ese obstáculo evitó que el caudal lo llevara más lejos, según los reportes preliminares.

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Las lluvias dejaron además viviendas inundadas en las zonas afectadas de Soledad. Las calles se transformaron en corrientes de agua, con riesgos para quienes permanecían cerca de los cauces.

La situación generó alarma entre los habitantes del sector, que intentaron recuperar el vehículo de transporte público. Hasta el momento, no se ha establecido si había personas dentro del taxi cuando el agua lo alcanzó ni si hubo lesionados.

Un aguacero de dos horas causó inundaciones en distintos sectores de Galapa - crédito Captura de video

Las precipitaciones elevaron el caudal del arroyo y afectaron las calles y viviendas cercanas. Los residentes enfrentaron corrientes de agua que dificultaron el tránsito y aumentaron el riesgo para peatones y conductores.

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Precipitaciones en otros sectores

En Galapa, las inundaciones alcanzaron los sectores de La Inmaculada, Las Mercedes, El Carmen, La Esperanza, Pueblito Nuevo y Los Almendros. La atención de esa emergencia quedó bajo la coordinación del alcalde Fabián Bonett. Las dependencias de la Alcaldía, junto con las instituciones de respuesta, desplegaron acciones para asistir a las comunidades.

En Villa Olímpica se reportaron problemas en un transformador eléctrico. Las autoridades incluyeron esa novedad dentro de la evaluación de las afectaciones provocadas por el aguacero.

La Alcaldía de Galapa habilitó jornadas de trabajo durante el fin de semana para reforzar la atención en los barrios, revisar los daños y acompañar a los residentes.

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Las lluvias provocaron emergencias en los municipios de Soledad y Galapa durante las últimas horas- crédito Captura de video

Las autoridades advirtieron que la acumulación de agua y la obstrucción de cauces pueden aumentar el peligro durante las precipitaciones. La recomendación para los habitantes es no cruzar arroyos crecidos, ni a pie ni en vehículos.

La evaluación de las emergencias continuaba a la espera de un balance oficial sobre las afectaciones materiales y la situación de las familias alcanzadas por las lluvias.

Dos personas fueron arrastradas por la corriente generada por las fuertes lluvias en Bogotá: todo quedó en video

Dos personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas por la creciente de un canal de aguas lluvias en la intersección de la avenida NQS con calle 48, en Bogotá. El hecho ocurrió durante el aguacero de la tarde del 14 de octubre.

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La reacción de uniformados y transeúntes evitó que la emergencia terminara en una tragedia. Las dos personas fueron arrastradas varios metros por la corriente y no lograban salir por sus propios medios.

Los videos difundidos por la Policía Metropolitana de Bogotá mostraron la fuerza del caudal en ese punto de la ciudad. En las imágenes se observa que el nivel y la velocidad del agua impedían que los afectados alcanzaran la orilla.

La situación movilizó a quienes estaban cerca del canal. Varias personas siguieron las maniobras desde los bordes, buscaron apoyar la salida y pidieron la intervención de las autoridades.

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Dos oficiales de la Policía Nacional de Colombia entregaron un reporte sobre el rescate de los hombres que cayeron a un canal de agua - crédito Policía de Bogotá / X

El rescate permitió retirar a los afectados antes de que la corriente los llevara hacia un sector donde el acceso podía resultar más difícil. Los integrantes de la Policía Nacional participaron en la atención con el respaldo de los ciudadanos que presenciaron el hecho.

El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá acudió al lugar y confirmó la operación. “Realizamos labores de rescate de dos personas que cayeron a un canal de aguas, ubicado en la Avenida Carrera 30 con Calle 48”, informó la entidad.

El organismo indicó que aseguró el área para prevenir nuevos accidentes. El personal de la Secretaría de Salud de Bogotá también llegó al sector para apoyar la respuesta a la emergencia.

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Los rescatistas pusieron mantas térmicas a los dos afectados después de sacarlos del cauce. Luego, con el acompañamiento de las autoridades de salud, los trasladaron a centros asistenciales.

Allí recibieron atención por parte de especialistas. El reporte no detalló su estado de salud ni las circunstancias que llevaron a que terminaran dentro del canal.