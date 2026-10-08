Técnico de Santa Fe se refirió al momento del fútbol femenino en Colombia previo a su debut en la Copa Libertadores: “Valoro mucho”

El técnico de Independiente Santa Fe habló sobre el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país-crédito @ESPNColombia/X

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La Copa Libertadores Femenina comenzará el 15 de octubre de 2026 e irá hasta el 31 del mismo mes, y Colombia contará con Independiente Santa Fe y Deportivo Cali como representantes del país sudamericano.

Por esta razón, el técnico venezolano Omar Ramírez se refirió sobre los refuerzos que llegaron al cuadro “Cardenal” para el torneo continental en el cual jugará frente a Corinthians de Brasil, Colo-Colo de Chile y Caracas FC de Venezuela.

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El entrenador, en diálogo con Sportscenter AM de ESPN Colombia, aprovechó para elogiar la infraestructura y el talento del fútbol colombiano en todos sus aspectos.

El técnico venezolano valoró el crecimiento del fútbol femenino a nivel nacional-crédito @LeonasSantaFe/X

Ramírez explicó que pese a que hay cosas por mejorar, el fútbol profesional femenino en Colombia tiene una buena organización:

“Sí, yo creo que el torneo debe mejorar. Pero, más que ser crítico o quejarme, valoro mucho el fútbol colombiano como extranjero. Siento que, en materia de logística, escenarios y nivel competitivo, está muy bien”.

En su concepto, Ramírez explicó que los tiempos en el calendario es uno de los aspectos a mejorar, ya que considera que el torneo es muy corto:

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“Creo que lo único que hay que modificar son los tiempos. De todos modos, hemos mejorado mucho. Siento que estamos en crecimiento, en una evolución; no vamos hacia atrás. Más temprano que tarde, eso va a cambiar y seguro tendremos un torneo un poco más largo, quizá con dos campeonatos. Todo también depende de la empresa privada. Sé que no es fácil mantener un equipo como Santa Fe o Deportivo Cali”.

El comienzo del proyecto del Atlético Huila Femenino, campeón de América en 2018

En la charla con Sportscenter AM, Ramírez recordó que desde su trabajo comenzó el proyecto para el cuadro "Opita"-crédito @ESPNColombia/X

El técnico Omar Ramírez recordó su participación en la conformación del Atlético Huila que conquistó la Copa Libertadores Femenina en 2018. El entrenador sostuvo que encabezó durante tres meses la preparación del plantel, aunque renunció una semana antes del inicio del torneo continental y su asistente, Albeiro Erazo, asumió la dirección del equipo.

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“Primero vamos a comenzar por el génesis de todo. El que preparó durante tres meses a ese Huila campeón de Libertadores fue mi persona. Yo renuncié siete días antes de la Copa Libertadores. Y quedó el profe Albeiro, que era mi asistente, a cargo del equipo y, bueno, logró esa Copa Libertadores”, afirmó Ramírez.

El entrenador también vinculó aquel título con el crecimiento que, a su juicio, ha tenido el fútbol femenino colombiano frente a Brasil en el plano regional. Recordó que ya había expresado esa visión durante un amistoso ante Atlético de Madrid, disputado en Techo en 2018.

“Yo, en un partido amistoso que tuvimos con Atlético de Madrid en Techo, en ese 2018, lo manifesté. Yo dije que Colombia, después de Brasil, es la potencia en el fútbol femenino en Sudamérica. Y, después de ello, ese Huila fue campeón; América jugó una final; Santa Fe ha jugado dos finales; el Cali jugó la última final, y han sido todos con equipos brasileños”, señaló.

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Ramírez consideró que los clubes colombianos están en condiciones de volver a conquistar el certamen, tras varias campañas con presencia en instancias decisivas.

“Los suramericanos los hemos peleado con Brasil, las Copas América femeninas las hemos peleado con Brasil. Y yo creo que ya es momento también de... Veo el fútbol colombiano, veo Santa Fe, veo al Deportivo Cali con muchas posibilidades de nuevamente traer esa copa a Colombia”, concluyó.

Estos son los grupos de la Copa Libertadores Femenina

Las "Leonas tendrán una dura competencia con el Corinthians, una de las potencias a nivel de clubes en Sudamérica -crédito @LibertadoresFEM/X

En lo que se refiere a los partidos de la Copa Libertadores, el 16 de octubre de 2026, Deportivo Cali debutará ante Libertad de Paraguay a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), mientras que Independiente Santa Fe lo hará el 18 de octubre a partir de las 3:00 p. m. ante Colo-Colo de Chile.

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A continuación, así se conforman los grupos de la Copa Libertadores:

Grupo A

Corinthians (Brasil)

Colo-Colo (Chile)

Caracas FC (Venezuela)

Santa Fe (Colombia)

Grupo B

Independiente del Valle (Ecuador)

Belgrano (Argentina)

Universitario (Perú)

Palmeiras (Brasil)

Grupo C

Cruzeiro (Brasil)

Liga de Quito (Ecuador)

Bolívar (Bolivia)

Olimpia (Paraguay)

Grupo D

Deportivo Cali (Colombia)

Libertad (Paraguay)

Nacional (Uruguay)

Universidad de Chile (Chile)