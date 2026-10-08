Colombia

En video | Adulto mayor se aferró a su bicitaxi cuando una grúa se lo llevaba en Soacha: “¿Y en qué cosa es que yo voy a trabajar?”

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que cuatro uniformados retiraron al hombre de la estructura del vehículo

La imagen de un adulto mayor aferrado a su bicitaxi abrió debate por el transporte informal - crédito @ColombiaOscura/X

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Un adulto mayor de 68 años se sujetó de su vehículo informal cuando una grúa ya lo retiraba de la vía durante un operativo contra el transporte informal en Soacha, Cundinamarca. La escena ocurrió el miércoles 7 de octubre de 2026 en el sector de Terreros y quedó registrada en videos que circularon en redes sociales.

Las imágenes muestran al hombre aferrado a la estructura de su bicitaxi, mientras el vehículo permanecía sobre una grúa en movimiento. De acuerdo con el material difundido, cuatro uniformados intervinieron para retirarlo del lugar y permitir que continuara el procedimiento de inmovilización.

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¿Y en qué cosa es que yo voy a trabajar?”, manifestó el adulto mayor al referirse al vehículo, según una de las grabaciones.

El episodio puso el foco sobre quienes obtienen ingresos a través del bicitaxismo, el mototaxismo y otras formas de transporte que funcionan al margen de las exigencias fijadas por las autoridades. Para parte de estos conductores, la retención de sus vehículos supone la suspensión inmediata de su fuente de trabajo.

Un hombre se sujetó a su bicitaxi para impedir que una grúa se lo llevara en Terreros - crédito @PasaenBogota/X
Un hombre se sujetó a su bicitaxi para impedir que una grúa se lo llevara en Terreros - crédito @PasaenBogota/X

La administración local sostuvo que los controles responden a la necesidad de verificar las condiciones de seguridad y el cumplimiento de la normativa. El municipio indicó que las inspecciones apuntan, entre otros aspectos, a impedir la circulación de bicitaxis y mototaxis propulsados con motores a gasolina.

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Las autoridades reportaron 20 bicitaxis inmovilizados durante la jornada

Según la información entregada por las autoridades de Soacha, durante el operativo fueron inmovilizados 20 bicitaxis que, de acuerdo con el reporte oficial, no cumplían los requisitos previstos en la regulación vigente.

La Alcaldía señaló que, hasta esa jornada, se habían efectuado 277 procedimientos relacionados con esta modalidad de transporte. Las acciones contaron con la participación de la Policía, el Ejército y los organismos de Movilidad del municipio.

El despliegue derivó en una protesta de conductores que bloqueó por un tiempo la Autopista Sur, una de las principales conexiones viales entre Bogotá y Soacha. La manifestación causó dificultades para la circulación de vehículos, aunque las autoridades informaron después que la carretera fue habilitada.

Adulto mayor fue retirado de una grúa tras aferrarse a su bicitaxi en Soacha - crédito @PasaenBogota/X
Adulto mayor fue retirado de una grúa tras aferrarse a su bicitaxi en Soacha - crédito @PasaenBogota/X

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, afirmó que la administración recuperó el control de la situación tras el bloqueo. El mandatario sostuvo que existen espacios de conversación para los trabajadores del transporte informal y mencionó una resolución del Ministerio de Transporte con las condiciones bajo las cuales pueden operar.

“Las mesas que lo requieran, bienvenidas sean”, afirmó Sánchez al referirse a la posibilidad de dialogar con el sector. A la vez, señaló que el municipio había advertido sobre el comienzo de las intervenciones, con acompañamiento de la Personería.

Alcalde de Soacha anuncia continuidad de los controles policiales

Tras la protesta, el alcalde Julián Sánchez rechazó los bloqueos y sostuvo que los operativos continuarán. “En Soacha no vamos a permitir que se bloqueen las vías”, expresó el funcionario en un pronunciamiento divulgado por la administración municipal.

Sánchez agregó que respalda la labor de la Policía, el Ejército y los funcionarios de Movilidad. También advirtió que quienes incumplan la ley deberán responder ante las autoridades competentes.

Alcaldía de Soacha mantendrá los controles contra bicitaxis y mototaxis informales - crédito @ContGanadero/X

La Alcaldía indicó que la Personería de Soacha y la Defensoría del Pueblo acompañaron los procedimientos como entidades garantes de los derechos de los ciudadanos. La presencia de esos organismos busca verificar que las actuaciones se desarrollen dentro de los parámetros establecidos.

El caso del adulto mayor abrió una discusión sobre la situación de quienes dependen de esta clase de vehículos para sostener a sus familias. Los bicitaxis suelen operar como una alternativa de transporte de corta distancia en zonas con alta demanda de conexiones hacia estaciones, barrios y corredores principales.

Mientras el municipio defiende las medidas por razones de seguridad vial y cumplimiento normativo, las imágenes dejaron expuesta la tensión entre los controles oficiales y la necesidad económica de los conductores. La administración no informó si el hombre que protagonizó la escena recibió alguna atención posterior ni si presentó recursos frente a la inmovilización de su vehículo.

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