Nueva baja en la selección Colombia femenina para los amistosos ante Venezuela: jugadora de Atlético Nacional será su reemplazo

Ilana Izquierdo será baja en la Selección Colombia Femenina para los amistosos contra Venezuela debido a una molestia física - crédito Federación Colombiana de Fútbol

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La Selección Colombia Femenina no contará con Ilana Izquierdo para los amistosos ante Venezuela del 10 y el 13 de octubre debido a una molestia física, informó la Federación Colombiana de Fútbol. La mediocampista del Tigres Femenil no se unirá a la concentración dirigida por Angelo Marsiglia.

El equipo colombiano viajó el 5 de octubre a Venezuela para preparar los encuentros. Parte de la delegación llegó a Caracas y luego se trasladó al Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, en Isla de Margarita, donde el grupo continuará su preparación.

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Izquierdo será reemplazada por Sara Sofía Martínez, futbolista de Atlético Nacional, que avanzó hasta semifinales de la Liga BetPlay Femenina 2026. El entrenamiento del martes 6 de octubre está previsto para las 9:00 a. m. Los partidos ante la Vinotinto tienen fecha confirmada para el 10 y el 13 de octubre, pero no se ha comunicado la hora y el estadio en el que se jugarán los encuentros.

Estas son las 23 jugadoras convocadas a la selección Colombia

La delegación colombiana viajó a Caracas y se trasladó al Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Isla de Margarita - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA) Carolina Arias – América de Cali (COL) Daniela Arias – CD León (MÉX) Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP) Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL) Daniela Montoya – Alianza Lima (PER) Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA) Gisela Robledo – Corinthians (BRA) Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL) Ilana Izquierdo – Tigres Femenil (MÉX) Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA) Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL) Mariana Muñoz – América de Cali (COL) Manuela Pavi – Toluca Femenil (MÉX) Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX) Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING) Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA) Natalia Giraldo – América de Cali (COL) Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA) Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA) Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL) Valerin Loboa – Portland Thorns (USA) Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)