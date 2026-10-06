Deportes

Nueva baja en la selección Colombia femenina para los amistosos ante Venezuela: jugadora de Atlético Nacional será su reemplazo

La mediocampista Ilana Izquierdo quedó fuera de la lista de 23 convocadas para los encuentros de preparación por problemas físicos

Una futbolista con camiseta celeste y pantalones cortos negros conduce un balón en una cancha de césped
Ilana Izquierdo será baja en la Selección Colombia Femenina para los amistosos contra Venezuela debido a una molestia física - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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La Selección Colombia Femenina no contará con Ilana Izquierdo para los amistosos ante Venezuela del 10 y el 13 de octubre debido a una molestia física, informó la Federación Colombiana de Fútbol. La mediocampista del Tigres Femenil no se unirá a la concentración dirigida por Angelo Marsiglia.

El equipo colombiano viajó el 5 de octubre a Venezuela para preparar los encuentros. Parte de la delegación llegó a Caracas y luego se trasladó al Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, en Isla de Margarita, donde el grupo continuará su preparación.

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Izquierdo será reemplazada por Sara Sofía Martínez, futbolista de Atlético Nacional, que avanzó hasta semifinales de la Liga BetPlay Femenina 2026. El entrenamiento del martes 6 de octubre está previsto para las 9:00 a. m. Los partidos ante la Vinotinto tienen fecha confirmada para el 10 y el 13 de octubre, pero no se ha comunicado la hora y el estadio en el que se jugarán los encuentros.

Estas son las 23 jugadoras convocadas a la selección Colombia

Cuatro mujeres con la indumentaria de la selección colombiana de fútbol posan en la puerta y escaleras de un avión
La delegación colombiana viajó a Caracas y se trasladó al Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Isla de Margarita - crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)
  2. Carolina Arias – América de Cali (COL)
  3. Daniela Arias – CD León (MÉX)
  4. Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP)
  5. Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL)
  6. Daniela Montoya – Alianza Lima (PER)
  7. Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA)
  8. Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
  9. Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL)
  10. Ilana Izquierdo – Tigres Femenil (MÉX)
  11. Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA)
  12. Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL)
  13. Mariana Muñoz – América de Cali (COL)
  14. Manuela Pavi – Toluca Femenil (MÉX)
  15. Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX)
  16. Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING)
  17. Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA)
  18. Natalia Giraldo – América de Cali (COL)
  19. Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA)
  20. Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
  21. Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL)
  22. Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)
  23. Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)

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