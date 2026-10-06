Atlético Nacional es el equipo con más dinero ganado por fichajes en el fútbol colombiano en el siglo XXI: este es el ranking

Atlético Nacional se ha destacado en los últimos años por sus transferencias millonarias al exterior - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional es uno de los clubes con mayor reconocimiento y prestigio en el fútbol colombiano, pero no solo por los títulos locales, sino por el éxito en sus ramas formativas para sacar juveniles con proyección y conseguir jugadores a los que potencia para salir al exterior.

Esa buena gestión le dio al verde la condición de ser el equipo con más dinero ganado en el fútbol colombiano en el siglo XXI por temas de transferencias, en especial porque no todos los clubes en el país consiguen un acuerdo millonario para vender futbolistas en el plano internacional.

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Sin embargo, también se apreció en el listado que la Liga BetPlay continúa como una de las ligas que menos recursos maneja en Sudamérica, con respecto al mercado de fichajes, pues otras escuadras en el continente han conseguido fortunas impensadas para las instituciones cafeteras.

“El club que mejor exporta en Colombia”

La plataforma Transfermarkt, especializada en temas del mercado de fichajes a nivel internacional, dio a conocer el listado de equipos que más dinero consiguieron por venta de jugadores entre los años 2000 y 2026, en la que destacó la superioridad del verde sobre sus rivales.

“Nacional es, sin competencia alguna, el club que mejor exporta en Colombia y las cifras son claras. Desde el 2000, los verdes han recibido 146,8 millones en ventas, casi 80 millones más que Deportivo Cali, el segundo en ese ítem con apenas 68,3 millones. Junior FC es tercero con 51,1 millones y los que cierran el top cinco son Independiente Medellín y América de Cali”, señaló.

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Estos son los 10 clubes con más dinero recibido en el siglo XXI por venta de jugadores - crédito Transfermarkt

La página web destacó que “en el último mercado, Nacional le dio salida a Simón García por 2,3 millones y también recibió 1,7 millones por Juan José Arias, quien estaba cedido en Real Salt Lake”.

“Se espera que la venta de Parra pueda superar, incluso, los cinco millones, ya con clubes como Bournemouth y Brighton & Hove Albion interesados, además de otras escuadras como Niza. Con Rengifo, el monto total podría estar muy por encima de los 10 millones, recordando que SC Braga vino a Colombia por el creativo y las pretensiones de Nacional no fueron menores a siete millones de euros”, añadió.

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Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores de la actual selección Colombia, octubre del 2026, que tendría acción en los próximos partidos - crédito @titi_1002/Instagram

El portal informó que el plan con el defensor central es que supere el récord de otra “joya” de los verdolagas en su historia: “El objetivo es convertir a Parra en el defensor más caro de la historia que ha salido de Nacional, hito que mantiene Davinson Sánchez con 5,5 millones”.

“Cifras inalcanzables”

De otro lado, lo logrado por Atlético Nacional en fichajes se ve muy pequeño en comparación con otros clubes en Sudamérica, pues ni siquiera alcanza a los 11 primeros en el ranking de Transfermarkt, lo que evidencia la falta de poder económico para negociar una venta.

“Más allá de la superioridad de Nacional en Colombia, el top de clubes sudamericanos con más dinero recibido por jugadores cuenta con cifras inalcanzables. River Plate es líder con 706,9 millones de euros y Palmeiras lo escolta con 628,7 millones, equipos que han vendido futbolistas por más de 40 millones en una sola operación”, señaló.

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Los clubes que más dinero ganaron por fichajes en Sudamérica, superaron los 300 millones de euros en ventas - crédito Transfermarkt

El portal indicó sobre el listado que “Sao Paulo es tercero con 557,3 millones y el segundo argentino es Boca Juniors, elenco que se ha hecho con 547,1 millones. Como es apenas normal, ningún otro extranjero está en el ranking”.

“Ocho brasileños colman el top millonario, siendo Santos el quinto mejor posicionado con 531,1 millones. Flamengo, el más grande de Brasil gracias a lo hecho en los últimos años, apenas es sexto con 501,3 millones, más que históricos como Corinthians, SC Internacional y Gremio”, finalizó.