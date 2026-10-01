Colombia estaría perdiendo territorio frente al mar: un senador alerta fuerte tendencia erosiva en el 63% del literal costero caribeño

Marcos Daniel Pineda alertó sobre el avance de la erosión costera en municipios del Caribe colombiano - crédito prensa Marcos Daniel Pineda

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El senador del Partido Conservador Marcos Daniel Pineda emitió un llamado de alerta en la Comisión Quinta del Senado sobre el avance de la erosión costera en Colombia y pidió que avance el proyecto de ley Salvemos las Playas de Colombia, una iniciativa que plantea crear mecanismos de coordinación y financiación para proteger el litoral.

Según Pineda, 47 municipios costeros y cerca del 63% del litoral colombiano presentan tendencia erosiva. El congresista afirmó que este fenómeno afecta actividades como la pesca y el turismo, además de poner en riesgo viviendas, vías y ecosistemas marino-costeros.

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“Estamos perdiendo territorio. Y con cada metro de costa que desaparece quedan expuestas viviendas, vías y familias que viven de la pesca y del turismo”, señaló el senador durante su intervención.

Pineda sostuvo que el país requiere medidas urgentes para proteger ecosistemas que ayudan a contener el impacto del mar sobre las costas, entre ellos manglares, corales y arrecifes.

El congresista afirmó que la erosión amenaza viviendas, vías, actividades pesqueras y el turismo - crédito foto Universidad Nacional

“Si seguimos como vamos, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento desconsiderado de la erosión, de la desaparición de las playas, los corales, los manglares, los arrecifes”, afirmó.

La iniciativa plantea mejorar el monitoreo de los procesos erosivos, restaurar ecosistemas marinos y costeros y definir una articulación entre las entidades responsables de la protección de estos territorios.

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El legislador mencionó la situación de departamentos como Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar, donde, según indicó, se requieren intervenciones antes de que los daños sean irreversibles.

Pineda propuso una subcuenta para financiar la protección de playas

El senador cuestionó que los alcaldes de municipios costeros no cuenten con una instancia ni una fuente de recursos específica para responder ante la erosión.

“Un alcalde de Moñitos, Los Córdobas, Puerto Colombia o de cualquier municipio costero del país tiene problemas de erosión y no tiene dónde recurrir para conseguir recursos que financien la protección marino-costera”, afirmó.

El senador del Partido Conservador defendió el proyecto Salvemos las Playas de Colombia en la Comisión Quinta - crédito Universidad Nacional

Pineda explicó que el proyecto contempla crear un sistema de protección de las playas y una subcuenta para buscar fuentes de financiación destinadas a medidas de prevención, restauración y planeación en las zonas costeras.

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“No existe en el país ni un fondo ni una entidad que se vuelva doliente y padrino de las playas de Colombia. A partir de esta ley creamos un sistema biosanico y creamos una subcuenta, le empezamos a buscar fuentes de financiación y le empezamos a buscar dolientes para salvar y prevenir y planear las playas de Colombia”, sostuvo. El senador concluyó que la discusión debe derivar en medidas concretas: “Que avance la ley, no la erosión”.

Qué es la erosión costera y por qué amenaza a las playas de Colombia

La erosión costera es el retroceso de la línea de costa y la pérdida de arena en playas, acantilados y otros sectores del litoral. En 2024, en Colombia, el fenómeno afectaaba a más del 40% de las cosastas, Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, puede avanzar entre 0,5 y cinco metros por año, según la región.

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El proceso ocurre por la interacción entre los materiales de la costa y factores naturales como oleaje, marejadas, tormentas, inundaciones, sequías extremas y variaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Eventos como los tsunamis también pueden agravar la pérdida de terreno por la fuerza de las olas y corrientes.

Los manglares, arrecifes y playas cumplen una función de barrera natural ante el oleaje y ayudan a reducir el impacto de la erosión costera - crédito Parque Tayrona

A esos factores se suman actividades humanas que alteran la dinámica natural del litoral. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis (Invemar) ha advertido que la erosión se presenta tanto en la costa continental como en zonas insulares.

El avance del mar puede poner en riesgo viviendas, carreteras e infraestructura turística. También afecta actividades económicas como la pesca y el turismo, de las que dependen numerosas poblaciones costeras.

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Los daños ambientales incluyen la pérdida o deterioro de manglares, lagunas costeras, playas, corales y arrecifes. Estos ecosistemas cumplen una función de protección porque disminuyen el impacto del oleaje y ayudan a estabilizar las costas.