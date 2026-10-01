Abelardo de la Espriella nombró a Nicolás Gómez como alcalde ‘ad hoc’ de Cali: esto pasó con Alejandro Eder

El politólogo Nicolás Gómez, hijo del senador electo Enrique Gómez, es el jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @nicogomez22_97/Instagram / REUTERS

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La Presidencia de la República designó, mediante el Decreto 1479 del 30 de septiembre de 2026, a Nicolás Gómez Arenas como alcalde ad hoc de Cali para intervenir exclusivamente en asuntos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La medida permite que esos trámites continúen mientras el alcalde Alejandro Eder permanece apartado por un posible conflicto de interés vinculado a inversiones familiares.

La designación no implica la salida de Eder de la Alcaldía ni transfiere el gobierno de la ciudad al funcionario nombrado. Gómez Arenas, jefe de Despacho Presidencial, solo podrá asumir las competencias del alcalde en decisiones relacionadas con el POT y sus instrumentos derivados.

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Cali adelanta la revisión de su instrumento de ordenamiento territorial desde julio de 2024, un proceso que incorporó estudios técnicos sobre amenazas, riesgos y expansión urbana, de acuerdo con la Administración Distrital. El POT define reglas para el crecimiento urbano, la clasificación y el uso del suelo, además de los mecanismos para desarrollar determinadas zonas.

Un impedimento aceptado por la Procuraduría desde 2024

Eder declaró formalmente el 11 de octubre de 2024 que no participaría en actuaciones vinculadas al POT. La decisión respondió a la posibilidad de que familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad tuvieran inversiones en sectores que podrían verse afectados por medidas de ordenamiento territorial.

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La Alcaldía de Cali señaló que entre las actividades económicas mencionadas en los documentos oficiales figuran la construcción, la ingeniería civil, la finca raíz, la hotelería y las actividades inmobiliarias. La restricción, por lo tanto, no abarca todas las funciones del mandatario.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle del Cauca aceptó el impedimento el 6 de noviembre de 2024 y ordenó que Eder se apartara de esos procedimientos. La intervención de un alcalde ad hoc busca evitar que el titular participe en decisiones para las que ya reconoció una posible incompatibilidad.

El Decreto 1479 dispone que Gómez podrá conocer los asuntos del POT que exijan la participación del cargo de alcalde. Cuando concluya la gestión encomendada, deberá presentar un informe ante las autoridades indicadas en el acto administrativo.

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La tercera designación para funciones urbanísticas

Gómez Arenas no es el primer funcionario encargado de estas competencias durante la administración de Alejandro Eder. Tras la aceptación del impedimento, el Ministerio del Interior nombró en noviembre de 2024 —en ese momento durante el gobierno de Gustavo Petro— a Andrés Orlando Peña Andrade como alcalde ad hoc para los asuntos asociados al POT.

Luego de la salida de Peña Andrade, Jaime Luis Berdugo Pérez fue designado en abril de 2025 para ejercer esas funciones. La sucesión fue documentada por la Alcaldía de Cali al explicar el alcance de la restricción que pesa sobre el alcalde titular.

El alcalde Alejandro Eder se ha declarado impedido para la discusión del POT en Cali - crédito @alejoeder/X

“Seguimos avanzando con la reconstrucción en Cali”

De otro lado, el alcalde Alejandro Eder habló sobre cómo va el trabajo tras el terremoto del 10 de agosto, ya que la capital del Valle del Cauca fue una de las más afectadas por el sismo de 7,4 grados en la escala de Richter y aún existen edificios con riesgo de derrumbe.

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“Seguimos avanzando con la reconstrucción en Cali. Ya estamos procediendo con la demolición de algunos de los edificios que se vieron afectados, pero no colapsaron. Tenemos alrededor de 30 edificios que por ahora están listos para demolición. Ya arrancamos con los primeros cinco”, dijo el mandatario, en una rueda de prensa tras salir de Casa de Nariño, en Bogotá.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha agradecido en más de una ocasión la ayuda del Gobierno nacional por el terremoto del 10 de agosto - crédito Jair F. Coll/REUTERS

Eder añadió que “también seguimos trabajando con el Fondo Milagro para comenzar con los planes de reconstrucción de vivienda. Yo lo que espero es que de aquí a diciembre ya empecemos a ver los primeros proyectos de reconstrucción de vivienda”, además de que “en este momento seguimos avanzando con ingenieros por toda la ciudad detectando cuáles son los edificios que se pueden priorizar”.

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Por otro lado, el alcalde de Cali habló acerca de los operativos de seguridad en la ciudad: “La Operación Iron fue un éxito total. Desarticulamos siete bandas dedicadas a la extorsión, al microtráfico y algunas de ellas también al homicidio”.

“Eso es algo muy positivo para la seguridad de Cali. Y en eso quiero ser muy claro: eso no va a ser flor de una noche. Eso es el inicio de una estrategia que vamos a mantener para ir desarticulando a los bandidos en Cali”, añadió el mandatario de la capital vallecaucana.