Colombia

En video quedó el asesinato de un hombre que trató de defender a una mujer que estaba siendo atacada por un adolescente: otro transeunte que trató de intervenir en la pelea también fue herido con un cuchillo

La víctima recibió una lesión en la pierna y llegó al Policlínico del Olaya con una pérdida considerable de sangre, mientras el segundo ciudadano continúa bajo atención médica por una lesión en el brazo

El adolescente de entre 16 y 17 años quedó a disposición del sistema de responsabilidad penal para adolescentes - crédito Pasa en Bogotá/X
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Un hombre murió tras ser atacado con arma blanca en el sector del Restrepo, en Antonio Nariño, en el sur de Bogotá. Otra persona sufrió una herida en un brazo durante el mismo episodio, que terminó con la aprehensión de un adolescente.

La víctima recibió lesiones en la pierna, perdió abundante sangre y fue llevada a un centro asistencial. Murió durante la madrugada del jueves 24 de septiembre, mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido y en el proceso judicial contra el menor.

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El hecho comenzó hacia las 2:38 p. m. del miércoles 23 de septiembre. Según el reporte preliminar, el adolescente caminaba por la zona cuando habría intimidado con un cuchillo a una mujer que estaba junto a un niño.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia. En las imágenes se ve al joven con el arma blanca mientras amenaza a la mujer, una situación que llevó a varias personas de comercios cercanos a salir para auxiliarla.

Uno de los ciudadanos heridos falleció el 24 de septiembre por la gravedad de la lesión - crédito Captura de video
Uno de los ciudadanos heridos falleció el 24 de septiembre por la gravedad de la lesión - crédito Captura de video

Dos hombres que estaban cerca intervinieron con la intención de detener el enfrentamiento. De acuerdo con la información preliminar, el menor reaccionó y los atacó con un arma cortopunzante.

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Una alerta ciudadana activó la respuesta de las autoridades luego de la agresión. El reporte ingresó a través de la línea 123 y permitió iniciar la búsqueda del presunto responsable.

La pelea en el barrio Restrepo terminó con dos ciudadanos lesionados luego de que intervinieran en una discusión inicial. Uno sufrió una herida en una pierna y el otro recibió una lesión en un brazo. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, pero uno de ellos murió horas después por la gravedad de su estado.

Los heridos llegaron al Policlínico del Olaya, donde recibieron atención médica. Los reportes conocidos señalaron que uno de los pacientes tenía una pérdida importante de sangre.

El hombre fallecido presentó una herida en la pierna y la segunda víctima sufrió una lesión en el brazo - crédito Captura de video
El hombre fallecido presentó una herida en la pierna y la segunda víctima sufrió una lesión en el brazo - crédito Captura de video

El equipo médico atendió a los dos hombres tras el ataque. Pese a los procedimientos realizados, uno de ellos falleció durante la madrugada siguiente.

Relato de un testigo

Un testigo que pidió mantener su identidad en reserva explicó a CityTV que la alarma surgió desde una peluquería próxima. “Se evidencia desde la peluquería que un tipo estaba agrediendo a una mujer y a un menor de edad, estaba golpeándolos”, relató.

El hombre sostuvo ante el canal que dos personas intentaron intervenir para proteger a quienes estaban en riesgo. “Entonces se acercan Joseph y Carlos a persuadir al tipo para que no les hiciera nada porque el niño estaba pidiendo auxilio”, agregó.

La intervención derivó en una confrontación. De acuerdo con el relato al medio regioanl, uno de los hombres resultó herido en un brazo y el otro sufrió una lesión en la pierna.

El testigo identificó a Carlos como uno de los estilistas de la peluquería y describió la herida que sufrió. “En ese momento el tipo le lanza una puñalada y le atraviesa el brazo a Carlos”, afirmó.

Según esa versión, Joseph intentó frenar al atacante al lanzarle una piedra. El adolescente habría empezado a perseguirlo, hasta que el hombre cayó al suelo.

“Joseph cae al suelo y le propina las puñaladas en la ingle”, relató el testigo ante el medio. También aseguró que la víctima logró levantarse y correr antes de desplomarse.

“Lo alcanzan a llevar al hospital y él falleció esta madrugada”, añadió el hombre, quien vinculó la muerte con la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre que sufrió la víctima.

Tras la agresión, las autoridades llegaron al lugar y aprehendieron al adolescente, cuya edad estaría entre los 16 y los 17 años. El joven quedó a disposición de las autoridades competentes.

La investigación busca establecer cómo comenzó la confrontación, qué ocurrió antes del ataque y bajo qué circunstancias se produjeron las lesiones. Las autoridades deberán determinar la responsabilidad del menor y las medidas judiciales que correspondan por la muerte del hombre.

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