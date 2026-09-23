Ministra de Salud respaldó plan de choque de Abelardo de la Espriella para atender a más de un millón de pacientes: “Es detener el sufrimiento”

Más de un millón de pacientes fueron identificados por el Gobierno con pendientes relacionados con medicamentos o procedimientos prioritarios - crédito @MinSaludCol/X

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El acceso pendiente a medicamentos y procedimientos llevó al Gobierno nacional a plantear una respuesta extraordinaria para atender a pacientes que siguen esperando servicios de salud. La primera fase del plan de choque anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella tendrá alcance nacional y estará dirigida a quienes tienen atenciones prioritarias represadas.

La medida fue respaldada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, que explicó que la estrategia busca intervenir de manera inmediata las dificultades de acceso y avanzar, al mismo tiempo, en la recuperación financiera del sistema. El anuncio se conoce después de que la Presidencia reportara la identificación de 1.069.196 pacientes con pendientes relacionados con medicamentos o procedimientos.

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El Gobierno contempla mecanismos para estabilizar los flujos de recursos de las EPS intervenidas y reorganizar sus obligaciones financieras - crédito Secretaría de Salud y Colprensa

Entre las personas incluidas en ese registro hay pacientes con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, cardiovasculares, renales y neurodegenerativas. También aparecen personas trasplantadas y mujeres gestantes, de acuerdo con la información entregada por el Gobierno. A través de una publicación en X, Vesga explicó el propósito de la estrategia y señaló que se trata de una herramienta temporal mientras se avanza hacia la estabilización del sistema.

“El Plan de choque de @MinSaludCol es detener el sufrimiento de pacientes y familias, inyectar liquidez y asegurar que los recursos lleguen para la atención de quien lo necesita. Es un mecanismo extraordinario y temporal mientras alcanzamos la estabilización del sistema: Transparentar y conciliar las cuentas , estabilizar los flujos de las eps intervenidas, implementar mecanismos de reestructuración de pasivos, además de medidas para mejorar la eficiencia en el gasto. La recuperación del sistema será el resultado de una suma de medidas y voluntad de todos sus agentes”, escribió la jefa de cartera en su cuenta de X.

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La propuesta contempla varias acciones para enfrentar los problemas financieros que afectan el funcionamiento del sistema. Entre ellas está la revisión y conciliación de las cuentas pendientes, junto con medidas para normalizar los flujos de recursos de las EPS intervenidas. El Gobierno también plantea mecanismos destinados a reorganizar los pasivos acumulados y acciones orientadas a mejorar la eficiencia en el uso del gasto. La intención es atender las obligaciones que dificultan la prestación de los servicios y facilitar que los recursos lleguen a los pacientes que requieren atención.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, respaldó el plan de choque anunciado por Abelardo de la Espriella para atender las dificultades del sistema de salud -crédito @AnaVesga_G/X

Uno de los componentes anunciados es un mecanismo extraordinario de compra de cartera con financiación a cero intereses y un año de periodo de gracia. Según la explicación oficial, estos recursos estarán dirigidos a las atenciones priorizadas durante la primera fase del plan. La estrategia, de acuerdo con lo informado por el Gobierno, busca destrabar las atenciones represadas sin modificar las responsabilidades que mantienen las EPS frente a sus afiliados. Por ello, el seguimiento estará a cargo de las entidades correspondientes del sector y continuará hasta verificar que los servicios pendientes hayan sido efectivamente prestados.

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Vesga también insistió en que la respuesta a la crisis financiera requiere medidas adicionales para mejorar el funcionamiento del sistema y aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles. La apuesta, según su explicación, combina acciones inmediatas para atender a los pacientes con mecanismos destinados a ordenar las obligaciones financieras. “La recuperación del sistema será el resultado de una suma de medidas y voluntad de todos sus agentes”, afirmó la ministra.

La primera etapa tendrá cobertura en todo el país y concentrará sus esfuerzos en las personas que esperan la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos considerados prioritarios. Con esta fase, el Gobierno busca intervenir los casos identificados como pendientes y verificar posteriormente que las atenciones hayan sido realizadas.

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La primera fase del plan tendrá cobertura nacional y estará dirigida a pacientes que permanecen a la espera de servicios de salud -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El plan fue presentado como una herramienta de duración limitada mientras se trabaja en la estabilización financiera del sistema. Su desarrollo incluye la revisión de las cuentas, la reorganización de pasivos, la normalización de los flujos de las EPS intervenidas y medidas para mejorar la eficiencia del gasto.