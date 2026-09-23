Colombia

Colombia pone a prueba capacidades militares ante observadores de la Otan: experto explicó el rol del país como “exportador de seguridad”

Juan Camilo Ubaque, analista militar, explicó a Infobae Colombia las implicaciones del proceso que incluye ejercicios de respuesta a emboscadas y evacuación de heridos, bajo la supervisión de delegados internacionales de 15 países

Un grupo de 34 observadores de 15 países revisa tareas de infantería e ingeniería para determinar si las unidades cumplen protocolos compartidos con la Alianza - crédito Carlos Ortega/EFE
Un grupo de 34 observadores de 15 países revisa tareas de infantería e ingeniería para determinar si las unidades cumplen protocolos compartidos con la Alianza - crédito Carlos Ortega/EFE
Guardar

El Ejército de Colombia inició en el Fuerte Militar de Tolemaida una evaluación de sus unidades de infantería e ingeniería para verificar si sus procedimientos cumplen los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) y pueden operar de forma conjunta con fuerzas de la Alianza.

El ejercicio hace parte del programa de Conceptos Operacionales de Capacidades (OCC) de la Otan. Durante la semana, 34 observadores de 15 países revisarán 1.252 tareas asignadas a las unidades colombianas, con foco en maniobra de infantería, movilidad y contramovilidad de ingeniería militar.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, según información oficial, una de las prácticas recreó una emboscada contra una unidad militar y la evacuación de soldados heridos. Las tropas debieron aplicar procedimientos de atención y extracción previstos para este tipo de escenarios.

Al respecto, Juan Camilo Ubaque, académico experto en la estandarización de la Otán, docente, investigador de temas militares, indicó en diálogo con Infobae Colombia que el proceso tiene implicaciones para la proyección regional de las Fuerzas Militares y la cooperación internacional del país.

Imagen de referencia. La ofensiva militar responde a atentados en Amalfi y Cali, con uso de obuses de 155 mm de estándar Otan - crédito Ejército Nacional
Las unidades de maniobra terrestre y movilidad de ingeniería participan en una revisión que concluirá con un informe remitido a la autoridad aliada en Europa - crédito Ejército Nacional

Ubaque sostuvo que “la posición geoestratégica de Colombia en la cuenca del Gran Caribe la ubica como un pivote fundamental para la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental”.

PUBLICIDAD

A su juicio, la estandarización militar se relaciona con el papel que tiene Colombia como socio global de la Otan en América Latina y como aliado principal extra-Otan de Estados Unidos.

En un entorno internacional caracterizado por tensiones crecientes y la presencia de potencias extrahemisféricas no occidentales, la capacidad defensiva y la estandarización de las Fuerzas Militares actúan como un factor de disuasión multidimensional”, señaló.

Así funciona el proceso de evaluación internacional

El experto explicó que el proceso evalúa al Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 como unidad de infantería y al Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91 en capacidades de contraartefactos explosivos improvisados, movilidad, contramovilidad y supervivencia.

Foto referencia: TOLEMAIDA. Junio 3 de 2022. 11 ingenieros militares viajarán a Europa para asesorar en desminado operacional a los militares ucranianos que combaten contra Rusia. (Colprensa - Camila Díaz)
El Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91 es evaluado en movilidad, contramovilidad y doctrina contra artefactos explosivos improvisados - crédito Colprensa

“Este proceso busca certificar capacidades operacionales en dos unidades clave: el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1, enfocado en su estandarización como unidad de Infantería, y el Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91, especializado en la doctrina de Contra-Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED), movilidad, contramovilidad y supervivencia”, indicó Ubaque.

Según el analista, la meta consiste “posicionar al Ejército Nacional como un referente de cooperación internacional y un exportador de doctrina basado en la altísima experiencia del militar colombiano”, afirmó.

Colombia suma cuatro unidades en procesos de certificación de la Otan

Ubaque señaló que las capacidades evaluadas en Tolemaida se integrarían a los resultados obtenidos con el Grupo de Tareas de Operaciones Especiales Terrestres, Soltg Ares, y el Grupo de Tareas de Operaciones Especiales Marítimas, Somtg Poseidón.

Con estas adiciones, Colombia completa un bloque de cuatro unidades integradas en los procesos de certificación Otan a nivel de Infantería, Ingenieros y Operaciones Especiales terrestres y marítimas”, dijo.

El experto también resaltó el programa de Asociación Personalizado entre Colombia y la Alianza, que, según su análisis, permitió consolidar objetivos de modernización en 11 áreas. Mencionó la creación del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, la Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica y la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército.

- crédito Joel Gonzáles/Presidencia
El proceso internacional revisa tareas de un batallón contra el narcotráfico y una unidad especializada en artefactos explosivos improvisados, en línea con la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Joel Gonzáles/Presidencia

Dentro de los avances citados, Ubaque destacó la acreditación del Centro Internacional de Desminado (Cides) en la red de Centros de Formación y Educación de la Asociación de la Otan.

Muestra de ello es la acreditación del Centro Internacional de Desminado (Cides) dentro de la red de Centros de Formación y Educación de la Asociación (Ptec) de la Otan, posicionándose como la única institución en América Latina especializada en desminado militar y doctrina C-IED que capacita a tropas internacionales”, expresó.

El dictamen del equipo evaluador internacional se conocería el próximo año. Para Ubaque, el ejercicio en Tolemaida refleja un proceso de alineación doctrinal con estándares compartidos por países de la Alianza.

Temas Relacionados

Fuerzas militares OtánEstandarizaciónSeguridadEjércitoOtanColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ronald Longa ganó medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las preseas que obtuvo el país en la jornada del 22 de septiembre

La delegación nacional sumó dos oros, una plata en el disco y un bronce en el relevo mixto 4x100 metros durante la jornada en Santa Fe

Ronald Longa ganó medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las preseas que obtuvo el país en la jornada del 22 de septiembre

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abre la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la República

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Semana de receso: conozca tres municipios de Antioquia con cascadas, senderos y planes de aventura para visitar

Del 5 al 12 de octubre, estos destinos ofrecen alternativas para salir de la rutina y conocer paisajes naturales, caminos históricos y escenarios para actividades al aire libre

Semana de receso: conozca tres municipios de Antioquia con cascadas, senderos y planes de aventura para visitar

Metro de Bogotá: 13 estaciones siguen por debajo del 90% de avance y los retrasos de la obra afecta vías y barrios del sur

Las demoras en la construcción del transporte elevado mantienen cerrados varios pasos urbanos, impidiendo que los residentes del sector recuperen sus andenes, ciclorrutas y el entorno transitable cercano a sus viviendas habituales

Metro de Bogotá: 13 estaciones siguen por debajo del 90% de avance y los retrasos de la obra afecta vías y barrios del sur

Hernán Torres ‘prendió el ventilador’ sobre su salida de Millonarios: “A usted lo están usando de carne de cañón”

El entrenador reveló un hecho que nadie conocía sobre el momento en que fue despedido del cuadro embajador, en enero de 2026, tras perder los primeros tres partidos del año

Hernán Torres ‘prendió el ventilador’ sobre su salida de Millonarios: “A usted lo están usando de carne de cañón”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera reunirá a 35 artistas y creadores de contenido en festival benéfico para los damnificados del terremoto en Pereira

Jhonny Rivera reunirá a 35 artistas y creadores de contenido en festival benéfico para los damnificados del terremoto en Pereira

Estos son los conciertos que ocuparán El Campín de Bogotá en la recta final de 2026 y limitarán su disponibilidad para el fútbol

Feid bailó al ritmo de Aria Vega y ella no dudó en responder, causando que sus seguidores los ‘shippearan’

Placebo anunció su regreso a Colombia para celebrar su 30° Aniversario: fecha, lugar y precios

‘Pautips’ conmovió a sus seguidores al revelar la lección que le enseñó ‘MasterChef Celebrity’ más allá de las recetas: “Una batalla muy dura”

Deportes

Ronald Longa ganó medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las preseas que obtuvo el país en la jornada del 22 de septiembre

Ronald Longa ganó medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las preseas que obtuvo el país en la jornada del 22 de septiembre

Santa Fe vs. Deportivo Cali en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Hernán Torres ‘prendió el ventilador’ sobre su salida de Millonarios: “A usted lo están usando de carne de cañón”

Willington Ortiz recordó su aparición en la Lista Clinton y los problemas que le causó: “Me quebraron”

Jefferson Lerma habría pedido a la selección Colombia no entrar en la convocatoria: esta sería la razón