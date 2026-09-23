Colombia pone a prueba capacidades militares ante observadores de la Otan: experto explicó el rol del país como “exportador de seguridad”

Un grupo de 34 observadores de 15 países revisa tareas de infantería e ingeniería para determinar si las unidades cumplen protocolos compartidos con la Alianza - crédito Carlos Ortega/EFE

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El Ejército de Colombia inició en el Fuerte Militar de Tolemaida una evaluación de sus unidades de infantería e ingeniería para verificar si sus procedimientos cumplen los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) y pueden operar de forma conjunta con fuerzas de la Alianza.

El ejercicio hace parte del programa de Conceptos Operacionales de Capacidades (OCC) de la Otan. Durante la semana, 34 observadores de 15 países revisarán 1.252 tareas asignadas a las unidades colombianas, con foco en maniobra de infantería, movilidad y contramovilidad de ingeniería militar.

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Por ejemplo, según información oficial, una de las prácticas recreó una emboscada contra una unidad militar y la evacuación de soldados heridos. Las tropas debieron aplicar procedimientos de atención y extracción previstos para este tipo de escenarios.

Al respecto, Juan Camilo Ubaque, académico experto en la estandarización de la Otán, docente, investigador de temas militares, indicó en diálogo con Infobae Colombia que el proceso tiene implicaciones para la proyección regional de las Fuerzas Militares y la cooperación internacional del país.

Las unidades de maniobra terrestre y movilidad de ingeniería participan en una revisión que concluirá con un informe remitido a la autoridad aliada en Europa - crédito Ejército Nacional

Ubaque sostuvo que “la posición geoestratégica de Colombia en la cuenca del Gran Caribe la ubica como un pivote fundamental para la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental”.

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A su juicio, la estandarización militar se relaciona con el papel que tiene Colombia como socio global de la Otan en América Latina y como aliado principal extra-Otan de Estados Unidos.

“En un entorno internacional caracterizado por tensiones crecientes y la presencia de potencias extrahemisféricas no occidentales, la capacidad defensiva y la estandarización de las Fuerzas Militares actúan como un factor de disuasión multidimensional”, señaló.

Así funciona el proceso de evaluación internacional

El experto explicó que el proceso evalúa al Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 como unidad de infantería y al Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91 en capacidades de contraartefactos explosivos improvisados, movilidad, contramovilidad y supervivencia.

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El Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91 es evaluado en movilidad, contramovilidad y doctrina contra artefactos explosivos improvisados - crédito Colprensa

“Este proceso busca certificar capacidades operacionales en dos unidades clave: el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1, enfocado en su estandarización como unidad de Infantería, y el Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91, especializado en la doctrina de Contra-Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED), movilidad, contramovilidad y supervivencia”, indicó Ubaque.

Según el analista, la meta consiste “posicionar al Ejército Nacional como un referente de cooperación internacional y un exportador de doctrina basado en la altísima experiencia del militar colombiano”, afirmó.

Colombia suma cuatro unidades en procesos de certificación de la Otan

Ubaque señaló que las capacidades evaluadas en Tolemaida se integrarían a los resultados obtenidos con el Grupo de Tareas de Operaciones Especiales Terrestres, Soltg Ares, y el Grupo de Tareas de Operaciones Especiales Marítimas, Somtg Poseidón.

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“Con estas adiciones, Colombia completa un bloque de cuatro unidades integradas en los procesos de certificación Otan a nivel de Infantería, Ingenieros y Operaciones Especiales terrestres y marítimas”, dijo.

El experto también resaltó el programa de Asociación Personalizado entre Colombia y la Alianza, que, según su análisis, permitió consolidar objetivos de modernización en 11 áreas. Mencionó la creación del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, la Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica y la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército.

El proceso internacional revisa tareas de un batallón contra el narcotráfico y una unidad especializada en artefactos explosivos improvisados, en línea con la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Joel Gonzáles/Presidencia

Dentro de los avances citados, Ubaque destacó la acreditación del Centro Internacional de Desminado (Cides) en la red de Centros de Formación y Educación de la Asociación de la Otan.

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“Muestra de ello es la acreditación del Centro Internacional de Desminado (Cides) dentro de la red de Centros de Formación y Educación de la Asociación (Ptec) de la Otan, posicionándose como la única institución en América Latina especializada en desminado militar y doctrina C-IED que capacita a tropas internacionales”, expresó.

El dictamen del equipo evaluador internacional se conocería el próximo año. Para Ubaque, el ejercicio en Tolemaida refleja un proceso de alineación doctrinal con estándares compartidos por países de la Alianza.