Colombia

Miller Soto sobre la ley de sometimiento: “Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente”

El vocero presidencial explicó que la iniciativa contempla condiciones estrictas, como entrega de información, reparación a las víctimas y cese de actividades ilícitas, además de beneficios de pena sujetos al cumplimiento de los requisitos

El vocero presidencial detalló las condiciones que deberán cumplir quienes busquen acogerse al mecanismo y reiteró que no habrá negociación política con las organizaciones criminales. - crédito Presidencia
Guardar

El vocero del Gobierno, Miller Soto, se pronunció sobre la ley de sometimiento que la administración del presidente Abelardo de la Espriella prepara para presentar ante el Congreso. En un video difundido a través de los canales oficiales de la Presidencia, aseguró que los integrantes de organizaciones criminales que decidan acogerse a la iniciativa no tendrán un espacio de negociación con el Estado.

“Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente”, afirmó Soto al comienzo de su intervención, en la que explicó la posición del Ejecutivo frente al proyecto y señaló que el mecanismo estará orientado al sometimiento de quienes abandonen las actividades ilegales y cumplan las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

PUBLICIDAD

La declaración se produjo un día después de que Iván Cancino, explicara en una entrevista con Semana algunos de los principales elementos del proyecto que el Gobierno prepara para llevar al Congreso. De acuerdo con el ministro de Justicia, la propuesta contempla rebajas de pena diferenciadas según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones y exige compromisos relacionados con las víctimas, la verdad y la entrega de bienes.

Miller Soto explicó la posición del Gobierno sobre la ley de sometimiento

Durante el video, Soto sostuvo que la administración de De la Espriella no reconocerá a los integrantes de estructuras criminales un estatus político como parte del mecanismo.

El presidente Abelardo de la Espriella lo dijo de frente: en este Gobierno los criminales no tienen estatus político, ni contemplaciones, ni impunidad”, manifestó el vocero.

PUBLICIDAD

Según su explicación, el proyecto será articulado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, junto con el presidente. Soto insistió en que la iniciativa no estará planteada como una mesa de negociación.

No es diálogo. El que delinque llega a acogerse, a someterse, no a negociar”, dijo.

El funcionario también citó una definición que Cancino había entregado previamente al explicar la propuesta: quienes decidan ingresar al mecanismo podrán manifestar que se someten y deberán aceptar las consecuencias jurídicas correspondientes.

La posición expresada por Soto coincide con uno de los elementos centrales expuestos por Cancino en su entrevista del 19 de septiembre: el proyecto busca establecer una ruta jurídica para el sometimiento de integrantes de organizaciones criminales, sin crear espacios de negociación política. Semana reportó que la iniciativa contempla una fase preparatoria y otra de judicialización, además de mantener vigentes las órdenes de captura y los trámites de extradición.

El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto explicó la postura del Ejecutivo frente al mecanismo de sometimiento. - crédito captura de video
El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto explicó la postura del Ejecutivo frente al mecanismo de sometimiento. - crédito captura de video

¿Qué rebajas de pena contempla el proyecto?

Uno de los aspectos explicados por Cancino es el relacionado con las rebajas de pena. El ministro señaló que los integrantes que tengan funciones de liderazgo o mando dentro de una organización podrían acceder a una reducción de hasta 30%, mientras que otros miembros podrían aspirar a una rebaja de hasta 50%, siempre dentro de las condiciones previstas por el proyecto.

Cancino aclaró que esos porcentajes no funcionarían como una concesión automática. Según explicó, el acceso a mayores beneficios estaría relacionado con el comportamiento de la persona durante el cumplimiento de la pena y con acciones como reparar a las víctimas, entregar bienes, aportar información, revelar rutas de desapariciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El ministro también diferenció el mecanismo propuesto del régimen ordinario en materia de libertad condicional. De acuerdo con su explicación, mientras en la justicia ordinaria se contempla el cumplimiento de las tres quintas partes de la condena para ese beneficio, el proyecto de sometimiento plantea inicialmente las cuatro quintas partes.

Además, Cancino indicó que el concepto de la víctima tendría un papel determinante para acceder a la libertad condicional o a la suspensión de la pena. Si la víctima no está de acuerdo, explicó, el beneficio no sería concedido, aunque su posición tendría que estar sustentada en razones relacionadas con aspectos como la verdad o la entrega de bienes.

Gracias a la gestión de la Unidad para las Víctimas, más de 600,000 víctimas del conflicto armado en Colombia recibieron una reparación integral que supera los $4.6 billones - crédito Unidad para las Víctimas/Facebook
La propuesta contempla compromisos relacionados con la entrega de información, bienes y reparación a las víctimas. - crédito Unidad para las Víctimas/Facebook

Entrega de bienes, verdad y reparación a las víctimas

Otro de los componentes planteados por el ministro de Justicia es la obligación de entregar los bienes adquiridos ilícitamente. Cancino aseguró en la entrevista que quienes ingresen al mecanismo deberán entregar esos recursos para que puedan ser destinados, entre otros fines, a la reparación de las víctimas.

La propuesta también contempla que los beneficios estén condicionados al cumplimiento de compromisos concretos. Entre ellos aparecen la entrega de información sobre las estructuras criminales, las rutas relacionadas con personas desaparecidas, bienes y economías ilícitas, así como la liberación de personas secuestradas cuando corresponda.

En ese sentido, Soto afirmó que el sometimiento deberá ser “real” y “verificable”, acompañado por verdad, cesación de la actividad criminal, entrega de información y reparación a las víctimas.

“Se trata de dar una salida a quien deje las armas, a quien deje el negocio, a quien se someta a la ley”, expresó el vocero del Gobierno.

Alias Botija fue extraditado a Chile tras pasar 26 meses recluido en Colombia. El hombre, señalado por la Policía como uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, es requerido por la justicia chilena por el presunto asesinato de un oficial de Carabineros ocurrido en 2024 - crédito Policía Nacional/Interpol
El proyecto establece condiciones frente a quienes tengan procesos de extradición vigentes. - crédito Policía Nacional/Interpol

El proyecto no suspendería órdenes de captura ni extradiciones

La iniciativa también establece diferencias frente a mecanismos de negociación utilizados anteriormente. Según los detalles entregados por Cancino, una persona que tenga una orden de captura vigente no dejaría de tenerla por acogerse al proceso, y el sometimiento tampoco suspendería una solicitud de extradición.

El ministro explicó que, si un integrante de una organización criminal es requerido en extradición, el trámite correspondiente continuaría. Una vez cumplidas las condiciones que correspondan, podría regresar al país para resolver su situación jurídica dentro del mecanismo, según los términos explicados por el funcionario.

Cancino también precisó que quienes ya se encuentren capturados no ingresarían al mecanismo de sometimiento voluntario. La propuesta, según su explicación, busca diferenciar entre quienes se entreguen voluntariamente y quienes ya estén bajo custodia del Estado.

Cárceles ordinarias y condiciones para los sometidos

En la entrevista Cancino señaló que el proyecto no contempla sitios especiales de reclusión para los integrantes de organizaciones criminales que se acojan. La propuesta plantea que cumplan las penas en cárceles ordinarias, aunque podría haber compromisos específicos dentro de algunos patios.

El ministro también habló de las denominadas cárceles productivas, con actividades orientadas a que las personas privadas de la libertad desarrollen otras capacidades durante el cumplimiento de sus condenas.

Sobre este punto, Soto sostuvo que el Gobierno también prepara un estatuto antiterrorista, cuyo propósito, según dijo, será afectar las rentas provenientes de actividades como la minería ilegal, los cultivos de coca, el contrabando y el lavado de activos.

El vocero agregó que la propuesta incluirá un régimen penitenciario especial para los cabecillas de las grandes estructuras criminales.

El Gobierno prepara la ley de sometimiento para presentarla ante el Congreso de la República. - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El Gobierno prepara la ley de sometimiento para presentarla ante el Congreso de la República. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Gobierno prepara el proyecto para presentarlo al Congreso

La ley de sometimiento todavía se encuentra en etapa de preparación antes de su presentación ante el Congreso de la República. Cancino indicó en su entrevista que el proyecto estaba adelantado y en proceso de revisión por parte de la Presidencia.

En su intervención, Miller Soto sostuvo que el Gobierno retomó procesos que, según sus declaraciones, estaban pendientes y anticipó que en las próximas semanas habrá demostraciones de cómo funcionará el mecanismo de sometimiento planteado por la administración.

“El Gobierno va a demostrar que sembrar terror es el peor de los negocios, que el crimen se someta a la ley y no la ley al crimen”, concluyó el vocero presidencial.

Temas Relacionados

Miller Sotoley de sometimientoAbelardo de la Espriellarebaja de penasgrupos criminalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este lunes 21 de septiembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como de la terminación de la placa

Infobae

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este 21 de septiembre de 2026

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este 21 de septiembre de 2026

Fuerza Aérea realizó 35 descargas y lanzó 14.000 galones de agua contra incendio en Villa de Leyva

La operación aérea se desarrolló en una zona montañosa a unos 8.000 pies de altura, con fuertes vientos que representaron un desafío para las tripulaciones

Fuerza Aérea realizó 35 descargas y lanzó 14.000 galones de agua contra incendio en Villa de Leyva

La inflación en Colombia seguiría por encima del 3% en 2026 y 2027, según el Banco de la República

Mauricio Villamizar, codirector del banco central, advirtió que las presiones fiscales, laborales y climáticas harían improbable el cumplimiento del objetivo y prolongarían el proceso de ajuste de la política monetaria

La inflación en Colombia seguiría por encima del 3% en 2026 y 2027, según el Banco de la República

Gobierno prepara nuevo plan para los hipopótamos del Magdalena Medio, pese a estrategia vigente desde 2024

La expansión de esta especie invasora mantiene abierto el debate sobre cómo proteger los ecosistemas, la fauna nativa y a las comunidades del Magdalena Medio, mientras autoridades ambientales y entidades científicas vuelven a coordinar criterios sobre su manejo

Gobierno prepara nuevo plan para los hipopótamos del Magdalena Medio, pese a estrategia vigente desde 2024
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

ENTRETENIMIENTO

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron las dos veces que hablaron de casarse cuando fueron novios: “Fue bacanísimo”

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido, amor de mi vida”

Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Deportes

Tolima y América empataron a un gol: a los ‘Pijaos’ les anularon una anotación de chilena, los ‘Escarlatas’ tuvieron “ley del ex”

Tolima y América empataron a un gol: a los ‘Pijaos’ les anularon una anotación de chilena, los ‘Escarlatas’ tuvieron “ley del ex”

Walter Vargas fue el mejor colombiano del mundial de ciclismo, en contrarreloj: este fue el campeón

Un “descuido” le dio el nombre a James Rodríguez: mamá del jugador contó la historia y las opciones que tenían

Junior de Barranquilla ganó su primer partido en la Liga BetPlay 2026-II, al golear 4-1 a Fortaleza: así fueron las anotaciones

Tatiana Calderón, piloto colombiana, se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera en la historia de la Nascar Brasil