Colombia

Andrés Barrios le contestó a Mauricio Toro por afirmar que denuncias contra tratamientos de reafirmación de género en menores son “show mediático”

El concejal conservador confrontó al congresista con las declaraciones que dio el pediatra endocrinólogo de la Fundación Valle de Lili Mario Angulo, que no reconoció cirugías en menores de edad, pero admitió el uso de bloqueadores de pubertad y hormonas cruzadas en niños

Mauricio Toro usó una gigantografía para despacharse contra Samuel Adrián - crédito Mauricio Toro

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El concejal de Bogotá Andrés Barrios no se quedó callado frente a las críticas del congresista Mauricio Toro —defensor de los derechos de la comunidad Lgbtiq+—sobre el documental ‘Colombia: Fábrica de niños trans’.

A través de sus redes sociales, Toro ha dejado varias publicaciones en contra del director y productor de la pieza audiovisual, el creador de contenido mexicano Samuel Adrián, así como contra el sector político conservador que se unió a la protesta contra los tratamientos de reafirmación de género que se han realizado a menores de edad en la Fundación Valle de Lili, según un comunicado emitido por la misma institución en noviembre de 2025.

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Un reciente video, en el que el congresista reiteró su posición contra el influencer y el contenido de la producción —además de usar una gigantografía para realizar su crítica— Toro afirmó que el documental es una “fábrica de mentiras y odio” y sostuvo que sus impulsores buscan generar “pánico” para obtener “plata y likes”.

El concejal cuestionó que se califique de transfobia el debate sobre tratamientos médicos para menores trans - crédito @ABarriosBernal/X
El concejal cuestionó que se califique de transfobia el debate sobre tratamientos médicos para menores trans - crédito @ABarriosBernal/X

“A punta de transfobia y mentiras quieren generar pánico! ¿Para qué? Para ganar plata y likes El documental ‘Colombia: Fábrica de niños trans’ es solo una fábrica de mentiras y odio", dijo.

Como respuesta, Barrios rechazó que los cuestionamientos al abordaje médico de menores trans sean calificados como “transfobia”:

“No más hipocresía, deje de esconder los hechos detrás de la palabra ‘transfobia’”, escribió Barrios en respuesta a Toro. El concejal aseguró que un endocrinólogo de la Fundación Valle del Lili señaló en entrevista con Blu Radio que su equipo atendió a 114 pacientes, aplicó bloqueadores desde los nueve años y luego evaluó la utilización de hormonas cruzadas.

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En este diálogo que se realizó el 16 de septiembre de 2026, el médico también dijo que “en este proceso de atención a estos pacientes, primer concepto que es muy importante resaltar, no se realiza ningún procedimiento quirúrgico, y segundo, el proceso de atención es un proceso muy organizado, pausado, largo de ir navegando con el paciente y su familia las distintas etapas y necesidades”.

Mario Angulo explicó el uso de bloqueadores de pubertad en menores con dudas sobre su identidad de género - crédito @carmenm57542973 - Imagen Ilustrativa Infobae
Mario Angulo explicó el uso de bloqueadores de pubertad en menores con dudas sobre su identidad de género - crédito @carmenm57542973 - Imagen Ilustrativa Infobae

Al respecto, el cabildante agregó que esa información fue expresada por el propio médico y no por Samuel Adrián, uno de los protagonistas del documental. “No lo dijo Samuel Adrián, lo admitió él mismo (...) Si el documental estaba ‘lleno de mentiras’, ¿por qué dejó de funcionar el programa de género de la Fundación Valle del Lili?”.

Toro calificó el documental como un “show mediático”

Mauricio Toro había cuestionado el contenido de la producción y a sus promotores en el video que difundió en su cuenta de X, en el que aseguró que “mentir es pecado y utilizar a Dios para discriminar, mucho más”.

El excongresista sostuvo que el documental busca, según su concepto, obtener beneficios económicos y audiencia a partir de discursos contra las personas sexualmente diversas. “Esto no resulta más que un show mediático de likes, de plata que quieren ganar a costa de la discriminación no solamente de las personas Lgbitq+, sino de la manipulación de la prensa y para generar violencia en Colombia. Este señor incumplió una orden de un juez de la República. Se vino a Colombia esperando que lo apresaran”, aseveró.

Mauricio Toro afirmó que la producción busca generar pánico y obtener beneficios económicos a partir de discursos discriminatorios - crédito @MauroToroO/X
Mauricio Toro afirmó que la producción busca generar pánico y obtener beneficios económicos a partir de discursos discriminatorios - crédito @MauroToroO/X

Toro también señaló que la difusión del documental y los eventos relacionados con Samuel Adrián y el autor conservador Agustín Laje podrían incentivar la violencia y la estigmatización.

Que están cobrándole 70.000 pesos a cada persona que vaya dizque a su liberación, todo simplemente para discriminar y para venir a sembrar odio en Colombia. Y yo les digo a ellos: ‘Váyanse a sembrar odio a sus países, pero no a Colombia’. Colombia es un país que acepta la diversidad, que ya zanjó esa discusión de los derechos y no quieren venir a nosotros a llevarnos otra vez a la época de las cavernas. Es lamentable lo que piensa el señor”, cerró.

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Andrés BarriosMauricio ToroColombia: fábrica de niños transSamuel AdriánColombia-Noticias

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