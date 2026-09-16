Condenado en República Checa colombiano acusado de provocar un incendio en Praga y otros actos de sabotaje por órdenes de Rusia: “Por dejarme llevar de lo que siempre me prohibieron”

Chats por Telegram incriminaron al ciudadano colombiano - crédito Petr David Josek/AP foto

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El colombiano Andrés Alfonso de la Hoz de la Cruz fue condenado a ocho años de prisión en República Checa por un ataque incendiario que, según una investigación de Deutsche Welle (DW), formó parte de una red de sabotaje reclutada desde Rusia.

El joven también afronta en Polonia un proceso por otros dos hechos similares.

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Durante una audiencia, De la Hoz de la Cruz expresó arrepentimiento por sus acciones: “La culpa me quema por dentro porque dejé mal parado el buen nombre que me dio mi familia, por dejarme llevar de lo que siempre me prohibieron”, afirmó, de acuerdo con el informe audiovisual de DW.

La investigación señaló que el colombiano buscaba empleo cuando ingresó a un grupo de Facebook sobre oportunidades laborales en Polonia. Allí recibió el contacto de un reclutador que usaba un seudónimo y le ofreció dinero por realizar tareas que luego derivaron en ataques contra objetivos civiles en Europa.

El colombiano fue condenado por un incendio en Praga

La justicia checa impuso una pena de ocho años de cárcel a De la Hoz de la Cruz por provocar un incendio en un garaje de autobuses de Praga y planear otro ataque. El tribunal también ordenó el pago de una indemnización por los daños ocasionados.

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El caso se conectó con investigaciones más amplias sobre una serie de incendios ocurridos en Polonia, República Checa, Rumania y Lituania durante 2024.

Las autoridades polacas acusaron al colombiano de participar en dos ataques contra depósitos de materiales de construcción en ese país, un expediente que aún espera juicio.

De acuerdo con lo que señaló el mismo medio europeo, De la Hoz de la Cruz forma parte de un grupo de personas reclutadas por internet para ejecutar acciones de sabotaje.

Expertos consultados por el mismo portal informativo describen a este tipo de colaboradores como “agentes desechables”, personas sin una vinculación formal con los servicios de inteligencia y contratadas para operaciones puntuales a cambio de pagos.

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La red habría reclutado a ciudadanos de países hispanohablantes

La investigación sostiene que el mismo reclutador contactó a al menos una docena de personas. La mayoría procedía de países de habla hispana y recibió encargos en distintos puntos de Europa.

Entre los hechos atribuidos a esa estructura figuran incendios contra dos empresas de suministros para la construcción en Polonia, un garaje de autobuses en República Checa, una planta de reciclaje en Rumania y equipos destinados a Ucrania que se fabricaban en Lituania.

La Fiscalía de Lituania fue la única institución que vinculó públicamente esta secuencia de ataques con el Directorio Principal de Inteligencia de Rusia, conocido como GRU. Los fiscales lituanos también incluyeron en una lista de búsqueda internacional a un ciudadano cubano residente en Rusia.

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Un profesor cubano de baile fue señalado como presunto reclutador

A partir de documentos judiciales confidenciales, archivos filtrados, publicaciones en redes sociales y otros registros, DW y sus socios identificaron a Oemis Romagoza Durruthy, un ciudadano cubano que vive en Petrozavodsk, Rusia, como el hombre que presuntamente usaba los alias “Dios” y “Adrián” para contactar a los reclutas.

Romagoza Durruthy trabaja como profesor de salsa y bachata en esa ciudad del norte de Rusia.

El informe señala que, en 2024, cuentas vinculadas a él difundieron avisos laborales en grupos de Telegram y redes sociales destinados a migrantes cubanos y latinoamericanos que buscaban empleo en Europa.

Uno de los mensajes ofrecía trabajo como fotógrafo. Otro solicitaba personas con experiencia militar en vigilancia, inteligencia, logística y maniobras tácticas, con una promesa de pago de 1.500 dólares y bonificaciones por cada operación completada.

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El medio alemán trató de contactar a Romagoza Durruthy para conocer su versión sobre los hallazgos, pero no obtuvo respuesta.