Natalia Ponce de León asumirá un nuevo reto en España: desempeñará esta función en el Gobierno De la Espriella

Natalia Ponce de León logró ser gestora de la ley que lleva su nombre, con la cual se tipifican los ataques con ácido como intento de homicidio agravado - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

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Natalia Ponce de León, activista, defensora de derechos humanos y sobreviviente de un ataque con ácido a manos del ciudadano Jonathan Vega en 2014, hará parte del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según informó a través de sus redes sociales el exsenador Carlos Felipe Mejía, designado embajador de Colombia en España, la incorporación de Ponce de León al equipo de la embajada de Colombia en España ya es un hecho.

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El funcionario acompañó la publicación con una fotografía junto a la mujer, también gestora de la Ley 1773 de 2016 ―también conocida como la Ley Natalia Ponce de León, que castiga los ataques con ácido, agentes químicos y sustancias corrosivas como un delito penal autónomo en Colombia), y señaló que estará a cargo de asuntos culturales, académicos y de derechos humanos.

Natalia Ponce de León liderará aspectos culturales en la Embajada de Colombia en España- crédito @CARLOSFMEJIA/X

El excongresista añadió que Ponce de León se sumará a la representación diplomática colombiana en Madrid para seguir ampliando su trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres.

“¡Qué orgullo contar en nuestro equipo de la Embajada de Colombia en España con Natalia Ponce de León! Una colombiana extraordinaria, ejemplo de valentía, superación, amor y perdón; referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres. Natalia liderará desde nuestra Embajada los temas culturales, académicos y de derechos humanos. Su luz, experiencia y compromiso ayudarán a dejar muy en alto el nombre de Colombia. ¡Bienvenida al equipo, Natalia!“, dijo el funcionario.

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Por el momento, ninguna institución ha precisado la fecha en la que Natalia Ponce de León iniciará sus funciones ni el cargo formal que ocupará dentro de la embajada de Colombia en España.

Natalia Ponce de León y el senador Carlos Felipe Mejía - crédito @CARLOSFMEJIA/X

El vínculo de Natalia Ponce de León con Abelardo de la Espriella

A lo largo de la campaña presidencial del 2026, la también fundadora y directora de la fundación que lleva su nombre fue muy abierta en mostrar su respaldo político al hoy jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, que en su labor de abogado se echó el caso de Ponce de León sobre sus hombros para garantizar justicia.

De hecho, antes de las elecciones, De la Espriella recordó la batalla judicial —sin cobrar honorarios— que libró en defensa de la mujer bogotana que, en consecuencia, derivó en toda una legislación contra los ataques con ácido en Colombia con la aprobación de la Ley 1773 de 2016 y fijó penas que pueden llegar a 50 años de prisión.

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“Gracias al trabajo jurídico liderado por Abelardo de la Espriella y su equipo, el caso de Natalia Ponce de León no quedó impune. En un momento en que los ataques con ácido eran tratados como simples lesiones personales, se logró una condena ejemplar por intento de homicidio agravado. La defensa de las mujeres ha sido siempre una convicción del Tigre”, fue un mensaje que publicó la página del movimiento político Defensores de la Patria.

De la Espriella, en su momento, puso a disposición de la víctima del ataque con ácido a su equipo jurídico de De la Espriella Lawyers para buscar una pena ejemplar contra Jonathan Vega.

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En un video publicado en redes sociales, Ponce de León reconoció que el presidente logró “hacer justicia”.

“En ese año, pues los ataques con ácido estaban catalogados como una simple lesión personal. Sus penas eran muy bajitas. Fracias a Abelardo y a todo el equipo de Lawyers Enterprise logramos que mi caso no quedara impune, que se hiciera justicia. Y pues es de los primeros casos que en Colombia meten a una persona a la cárcel por un ataque con ácido, por intento de homicidio agravado. Si no hubiera sido por intento de homicidio agravado, seguramente hubiera sido por una lesión personal y el caso, pues ya estaría libre mi victimario”, expresó.

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“Muchas gracias a Lawyers Enterprise y espero que haya mucha más justicia en muchos casos tan dolorosos que sufrimos día a día en nuestro país”, concluyó Natalia Ponce de León.