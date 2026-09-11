El Gobierno no podrá hacer pruebas de aspersión con glufosinato de amonio: un juez ordenó su suspensión hasta que se cumplan estos requisitos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella quiere reactivar la aspersión aérea contra cultivos ilícitos en Colombia - crédito Colprensa

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El gobierno de Abelardo de la Espriella había avanzado en el proceso para reactivar la aspersión aérea para fumigar los cultivos de coca en Colombia, los cuales tuvieron un aumento en los últimos cuatro años, lo que provocó choques con los Estados Unidos en la lucha antidrogas, pues según el informe de la Unodc, en 2024 se alcanzaron las 261.000 hectáreas.

Sin embargo, un juez frenó al Estado para usar el glufosinato de amonio, el químico que reemplazará al glifosato para el proceso de fumigación, pero que generó debate sobre sus posibles afectaciones a la salud de las personas y otras plantas cercanas.

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El uso del químico iba a ser parte de unas pruebas piloto de aspersión aérea, pues desde 2017 se suspendió la medida por los efectos a largo plazo en la salud de quienes sufrieron por el glifosato durante muchos años en el país.

Una tutela frenó las pruebas con glufosinato de amonio

El Consejo Nacional de Estupefacientes, mediante resolución 007 del 18 de agosto de 2026, anunció el inicio de un plan piloto para la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, en la que usarían el glufosinato de amonio para comprobar su efectividad.

Pese a que el proceso parecía avanzar a toda marcha, una tutela provocó la suspensión de todo, pues el juez tercero promiscuo del Circuito de Puerto Asís, Putumayo, aceptó la acción judicial de Jhonatan Enrique Meneses Valencia, que representa a la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, según la emisora Caracol Radio.

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En 2024, Colombia tenía 261.000 hectáreas de cultivos de coca, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) - crédito Luisa González/REUTERS

Según el demandante, se presentó una “presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, agua, medio ambiente sano”, debido a los posibles efectos negativos contra las personas por el químico, así como en otros cultivos en las zonas rurales.

El juez, en su fallo, dejó claro que no se está objetando la legalidad de la resolución del Gobierno nacional, pero se ordenó “la suspensión temporal de cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio dentro del departamento del Putumayo, hasta tanto las entidades accionadas y vinculadas aporten la información requerida y se cuente con los elementos de juicio necesarios para resolver de fondo la controversia sometida a consideración del juez constitucional mediante la presente acción”.

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En 2009, se documentaron en el Cauca casos de alergias en niños producto de la fumigación con glifosato - crédito Colprensa

Queda por saber el pronunciamiento del Estado colombiano ante esta medida, pues el objetivo era que la Policía Antinarcóticos iniciara dichas pruebas en los próximos días para analizar los resultados, efectos positivos y negativos para el ser humano y cultivos en la zona.

“Una fase experimental”

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía, a través de un comunicado, entregó detalles de cómo iban a ser las pruebas con el glufosinato de amonio para la erradicación de cultivos de coca en el país.

“En el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desarrollará en el departamento del Putumayo un plan piloto de aspersión aérea, concebido como una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes para su ejecución”, mencionó.

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó un plan piloto de fumigación aérea en Colombia, para combatir los cultivos ilegales - crédito Fuerzas Militares

La entidad señaló que las pruebas se iban a realizar de manera controlada y en un sector específico: “Para el desarrollo de esta actividad operacional se cuenta con dos aeronaves AT-802, plataforma destinada a la aplicación aérea del producto autorizado, exclusivamente en los polígonos habilitados y bajo las condiciones técnicas, operacionales, ambientales y de seguridad previstas”.

​“Es preciso señalar que esta fase experimental no constituye la reanudación, adopción ni autorización definitiva de un programa de aspersión aérea de alcance general o nacional, sino un ejercicio piloto sujeto a evaluación científica, técnica, ambiental y operacional, cumpliendo a cabalidad con lo ordenado por la Corte Constitucional a través de sus sentencias”, añadió.

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