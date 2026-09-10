Colombia

Exdirector del Dapre de Gustavo Petro arremetió contra el expresidente por su “complacencia” con Juliana Guerrero: “Le hizo mucho daño al Gobierno”

El extitular del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Jorge Rojas se expresó con dureza contra el expresidente por haber protegido a la joven frente a la evidencia en su contra y pidió una autocrítica del Pacto Histórico

Gustavo Petro - Juliana Guerrero
El expresidente Gustavo Petro ha sido blanco de críticas, incluso al interior de su fuerza política, por su protección a Juliana Guerrero, que aceptó falsedad en sus títulos - crédito Presidencia
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Jorge Rojas, que fungió como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y fue embajador de Colombia en Bélgida, cuestionó la cercanía que tuvo Juliana Guerrero con el entorno del hoy expresidente Gustavo Petro y sostuvo que el mandatario fue “complaciente” pese a las advertencias sobre la entonces aspirante a un viceministerio.

Las declaraciones de Rojas, con un fuerte mensaje en su perfil X, se conocieron después de que la joven aceptó su responsabilidad por fraude procesal ante un juez penal de conocimiento de Bogotá, luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. “El presidente Gustavo Petro fue complaciente con ella a pesar de las advertencias y denuncias”, señaló el exfuncionario.

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Rojas, recordado por dejar la dirección del Dapre tras el Consejo de Ministros televisado del 4 de febrero de 2025, en el que se registraron graves señalamientos hacia Armando Benedetti y Laura Sarabia, relacionó el episodio judicial con las disputas internas que rodearon a la pasada administración. Así afirmó que la mujer “le hizo mucho daño al gobierno y al Pacto Histórico”.

Jorge Rojas, exdirector del Dapre, enfiló baterías contra Gustavo Petro
Con este mensaje, Jorge Rojas, exdirector del Dapre, enfiló baterías contra el expresidente Gustavo Petro, por cuenta de los delitos reconocidos por Juliana Guerrero, que fue una de sus protegidas - crédito @jorgerojas2022/X

Guerrero reconoció que presentó documentos falsos ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II) en septiembre de 2025, cuando aspiró a convertirse en viceministra de Juventudes, apoyada en los certificados le atribuían títulos como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública, expedidos por la Fundación Universitaria San José.

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Para Jorge Rojas, Guerrero fue parte de un círculo de poder en la Presidencia

En su mensaje, el exembajador señaló que la culpabilidad de Guerrero no debería reducirse a una responsabilidad individual. “Hoy aceptó el delito de fraude procesal por comprar títulos falsos para acceder a un viceministerio, pidió perdón y pagará una condena, pero ella sólo fue un instrumento del círculo de poder nefasto que rodeó al presidente de la República en la Casa de Nariño”, afirmó.

Con ello, Rojas hizo énfasis en una discusión que, en su concepto, debe ir más allá de los nombramientos y las relaciones de poder dentro del Ejecutivo; y aunque no precisó qué personas incluía en ese círculo, sí mencionó al exministro del Interior Armando Benedetti, al referirse al Consejo de Ministros que precipitó su salida del Dapre, con apenas cinco días en el cargo.

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