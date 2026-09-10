Álvaro Uribe Vélez le hizo invitación especial a jóvenes entre 18 y 35 años: “Es muy importante su presencia”

Álvaro Uribe Vélez pidió formar nuevos liderazgos ante los desafíos ambientales - crédito @CeDemocratico/X

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El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez difundió un video en la red social X en el que invitó a los jóvenes de entre 18 y 35 años a inscribirse en el Diplomado en Liderazgo y Vocación Pública promovido por el Centro Democrático, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia.

La convocatoria está dirigida a personas que tengan entre 18 y 35 años y busca reunir a nuevos participantes interesados en asuntos públicos, según el mensaje divulgado por la fuerza política. La inscripción se realiza a través de un formulario en línea que aparece en la publicación.

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En la grabación, Uribe vinculó la formación de dirigentes con desafíos globales como el cambio climático y la disponibilidad de agua apta para el consumo. “Tenemos cambio climático”, afirmó el exmandatario al comienzo de su intervención.

El líder del Centro Democrático sostuvo que existen preocupaciones internacionales relacionadas con la escasez de agua potable. “Tenemos una gran preocupación por la escasez del agua potable”, expresó en el video.

Luego, planteó que la falta de referentes adecuados constituye el principal obstáculo frente a esos desafíos. “El principal es la falta de liderazgos correctos”, señaló Uribe Vélez, quien ocupó la Presidencia de Colombia entre 2002 y 2010.

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Álvaro Uribe convocó a jóvenes a un diplomado del Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

El exjefe de Estado presentó el programa como un espacio de capacitación sobre liderazgo y participación institucional. En ese sentido, invitó a los potenciales asistentes a sumarse al seminario impulsado por el partido político.

“El Centro Democrático los invita a un seminario sobre liderazgo y vocación pública”, dijo. También pidió a los jóvenes que acompañen la iniciativa y participen de las actividades previstas.

El programa está destinado a personas de 18 a 35 años

La organización publicó junto al video los requisitos de edad para acceder a la propuesta académica. El diplomado está orientado a ciudadanos jóvenes que busquen ampliar su formación en liderazgo y asuntos relacionados con la función pública.

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La convocatoria menciona una alianza con la Fundación Konrad Adenauer Colombia, entidad que figura como socia del programa. El mensaje no precisó la fecha de inicio, la modalidad de cursada, la duración ni los contenidos que abordará el diplomado.

Uribe cerró su intervención con un pedido de involucramiento. “Es muy importante su presencia”, manifestó, antes de referirse al interés de los participantes en los temas planteados.

Álvaro Uribe convocó a jóvenes a un diplomado de liderazgo del Centro Democrático - crédito Reuters

Centro Democrático anunció 30 iniciativas para víctimas del terremoto

El Centro Democrático divulgó un video en X en el que aseguró que mantiene 30 propuestas e iniciativas para atender la reconstrucción posterior al terremoto, además de gestiones de asistencia humanitaria en cinco departamentos.

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La colectividad afirmó que ha canalizado 191 toneladas de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas. Según expuso en la pieza audiovisual, las acciones incluyen la entrega de alimentos, alternativas de alojamiento temporal y apoyo para las personas que enfrentan mayores necesidades después de la emergencia.

“Hay que actuar”, expresó el partido al presentar su planteamiento. El mensaje sostiene que el acompañamiento a las regiones damnificadas requiere medidas de respuesta inmediata y proyectos para la recuperación posterior.

El Centro Democrático reportó 191 toneladas de ayuda y propuso medidas para las zonas afectadas - crédito @CeDemocratico/X

Entre las medidas anunciadas figura la creación de un Ingreso Solidario 2.0 para los hogares vulnerables. También planteó que los congresistas donen un día de salario y pidió acelerar los trámites para las familias de las personas desaparecidas.

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El texto difundido por la agrupación incluyó medidas destinadas a la actividad económica. “Reconstruir también es generar empleo”, señaló el Centro Democrático al referirse a créditos, alivios para empresarios, protección de puestos laborales y respaldo al turismo.

Dentro de este último punto, mencionó de forma particular a octubre y la semana de receso como períodos en los que buscará impulsar acciones para el sector turístico.

El bloque político indicó que propone destinar 16 billones de pesos en regalías para la reconstrucción. A esa iniciativa sumó mecanismos de obras por impuestos y la construcción de un colegio y un centro asistencial.

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La lista anunciada también contempla la instalación de 100 antenas satelitales con el objetivo de mejorar la conectividad en los territorios afectados. “Ayudando, proponiendo y haciéndole seguimiento”, afirmó al cierre del video, en alusión a las tareas que dice desarrollar tras el sismo.