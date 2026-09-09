Colombia

Usuarios de TuLlave denuncian pagos dobles por transbordos en Bogotá: “Transmilenio está modificando las reglas de cobro a ciegas”

Un usuario reportó a Infobae Colombia que una presunta directriz interna aplicada desde finales de agosto o comienzos de septiembre cambió qué rutas permiten el beneficio

Un hombre sostiene una tarjeta frente a un lector electrónico que muestra un cobro, junto a un reloj gráfico y autobuses al fondo.
El ciudadano, estudiante de jurisprudencia y egresado de Economía, advierte que los ajustes afectarían transbordos frecuentes dentro de 125 minutos. Además, alista acciones jurídicas y pide conocer el sustento de la presunta directriz interna - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Usuarios de la tarjeta TuLlave denuncian cobros de tarifa plena en transbordos habituales dentro de los servicios de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), pese a que afirman encontrarse dentro de la ventana de 125 minutos prevista para acceder al beneficio.

Una denuncia recibida por Infobae Colombia advierte que cambios no divulgados en la operación de rutas y paraderos estarían afectando el costo diario de los trayectos. El caso fue reportado por un usuario que pidió mantener en reserva su identidad por razones de seguridad. Según relató al medio, él y su pareja recibieron un cobro adicional al intentar realizar un segundo transbordo durante un recorrido en el sistema de transporte público de Bogotá.

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El ciudadano aseguró que consultó a funcionarios del sistema tras el cobro y recibió como respuesta que desde el “1 de septiembre comenzó a aplicarse una directriz interna que determina qué buses y rutas permiten el transbordo y cuáles no”. De acuerdo con su versión, la medida tendría como objetivo prevenir fraudes.

La tarjeta Tullave le permite tomar cualquier bus del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá - crédito Colprensa/Álvaro Tavera
Pasajeros de Bogotá afirman que el sistema muestra el mensaje “transbordo no válido” y vuelve a cobrar la tarifa plena en conexiones antes reconocidas - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

Qué denuncian los usuarios sobre los transbordos

La queja se centra en que los cambios, según el denunciante, no habrían sido publicados mediante un acto administrativo, una campaña informativa ni en los canales de consulta para los usuarios. Esto impediría conocer con anticipación si una conexión entre dos servicios mantendrá el beneficio tarifario.

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“Transmilenio está modificando las reglas de cobro a ciegas”, afirmó el usuario en su comunicación con Infobae Colombia. El denunciante sostuvo que esa situación afecta la posibilidad de calcular el costo real de los desplazamientos y puede representar una carga adicional para quienes requieren uno o más transbordos para llegar a sus destinos.

El ciudadano, estudiante de jurisprudencia y egresado de Economía, indicó que prepara acciones legales frente al caso. Según explicó, redactó un derecho de petición para solicitar el marco normativo de la presunta decisión y pedir la suspensión de los cobros que considera injustificados.

También señaló que presentaría el requisito de procedibilidad como paso previo a una eventual acción popular. El usuario considera que la situación podría afectar a un grupo amplio de pasajeros, a partir de testimonios publicados en espacios digitales por personas que dicen haber enfrentado inconvenientes similares.

Para acceder a este beneficio, los ciudadanos deben estar dentro de los grupos mencionados (A1 a B7) y contar con la tarjeta personalizada tullave
La queja sostiene que TransMilenio no divulgó en actos administrativos ni canales oficiales los cambios sobre rutas y paraderos que afectan el beneficio de transbordo - crédito Transmilenio

Cómo funciona el beneficio de transbordo de TuLlave

La información entregada sobre el beneficio establece que la primera validación se cobra a tarifa plena, actualmente de $3.550. A partir de ese pago, el sistema habilita una ventana de 125 minutos, equivalentes a dos horas y cinco minutos, para reconocer el primer transbordo con tarifa de $0.

El beneficio comienza a contar desde la validación inicial pagada. Sin embargo, los usuarios que reportaron sus experiencias sostienen que el sistema les muestra el mensaje “transbordo no válido” y descuenta nuevamente el valor completo del pasaje, aun cuando se trataría de recorridos que antes eran reconocidos como conexiones válidas.

El denunciante recibido por Infobae Colombia indicó que el eventual ajuste afectaría especialmente a quienes combinan servicios troncales de Transmilenio con buses zonales del Sitp, o requieren cambiar de vehículo en paraderos cercanos para completar una misma ruta de viaje.

Finalmente, solicitó que Transmilenio aclare públicamente las condiciones vigentes para el reconocimiento de transbordos, las rutas incluidas, las zonas donde se aplican restricciones y el sustento normativo de cualquier cambio implementado desde finales de agosto o comienzos de septiembre.

El proceso de recuperación requiere la personalización previa de la tarjeta TuLlave - crédito TuLlave/Facebook
Pasajeros de Bogotá aseguran que conexiones antes aceptadas ahora descuentan el pasaje completo dentro de las dos horas y cinco minutos, sin una divulgación clara sobre rutas, paraderos o nuevas restricciones - crédito TuLlave/Facebook

Testimonios en redes sociales y reclamos por información

En Reddit, varios pasajeros publicaron reportes sobre cobros adicionales en conexiones que describieron como habituales. Uno de ellos afirmó que el problema comenzó en los últimos días y que antes el lector aceptaba la transferencia entre dos buses sin aplicar una nueva tarifa.

Otro usuario relató que, al comunicarse con el sistema de atención de TuLlave, le habrían informado sobre modificaciones en las condiciones de los transbordos desde el 31 de agosto. Según esa versión, los lineamientos serían anunciados posteriormente, aunque el pasajero aseguró no haber encontrado información oficial sobre los cambios.

Pasajeros de Bogotá afirman que el sistema muestra el mensaje “transbordo no válido” y vuelve a cobrar la tarifa plena en conexiones antes reconocidas - crédito Camisola/TikTok

Una usuaria señaló en un video publicado en TikTok y citado por otros participantes de la conversación digital que llamó a la línea de TuLlave después de que le cobraran un pasaje en una conexión que realizaba de manera frecuente. “Desde el 31 de agosto hicieron unas modificaciones”, relató que le respondieron durante la llamada.

Los comentarios también apuntan a posibles restricciones cuando un pasajero desciende de un bus y toma otro en el mismo paradero o en una zona cercana. Un usuario explicó que su recorrido entre Galerías y la calle 72 con carrera 17, seguido por un servicio hacia La Calera, dejó de recibir el reconocimiento de transbordo.

Otro pasajero afirmó que sus desplazamientos habituales pasaron de dos a cuatro cobros diarios. Las publicaciones no permiten establecer por sí solas el alcance de los casos ni las razones técnicas de cada validación, pero reflejan una preocupación recurrente sobre la aplicación del beneficio tarifario.

Igualmente, otro usuario señaló que reglas de transbordo no dependen únicamente del tiempo entre validaciones. La respuesta divulgada por el usuario que radicó una petición ante Recaudo Bogotá S. A. S. menciona “controles operativos y tecnológicos” asociados con agrupaciones de paraderos y rutas dentro del sistema.

La respuesta de Recaudo Bogotá S. A. S. menciona controles operativos y tecnológicos con agrupaciones de paraderos y rutas para definir cuándo aplica el transbordo - crédito Redes Sociales/reddit
La respuesta de Recaudo Bogotá S. A. S. menciona controles operativos y tecnológicos con agrupaciones de paraderos y rutas para definir cuándo aplica el transbordo - crédito Redes Sociales/reddit

Según ese mensaje, existen trayectos y zonas en los que una nueva validación no es reconocida como transbordo y, por esa razón, se aplica la tarifa plena del viaje. El usuario cuestionó que la respuesta no detallara cuáles son esos sectores, rutas o condiciones, ni adjuntara la imagen que, según el texto recibido, permitiría visualizar el caso.

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