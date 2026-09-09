Concejal Jairo Avellaneda pide archivar reforma tributaria de Galán por presuntos vicios de procedimiento

Avellaneda cuestionó que dos proyectos sobre asuntos tributarios recibieran trámites diferentes en el Concejo de Bogotá. - crédito Alcaldía de Bogotá y Concejo de Bogotá

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El concejal Jairo Avellaneda, primer vicepresidente de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, solicitó el archivo del proyecto de acuerdo 724 de 2026, conocido como la Reforma Tributaria Distrital de la administración de Carlos Fernando Galán, al considerar que su trámite estaría afectado por presuntos vicios de procedimiento.

La solicitud fue planteada el 7 de septiembre de 2026, durante la discusión de la iniciativa en la Comisión de Hacienda. Según el cabildante, las presuntas irregularidades estarían relacionadas tanto con las reglas sobre quién puede presentar iniciativas para crear o modificar tributos distritales como con el procedimiento aplicado a dos proyectos de acuerdo que abordan el mismo asunto.

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Avellaneda sostuvo que continuar con la discusión y eventual aprobación del proyecto pese a esos cuestionamientos podría generar posteriormente acciones judiciales contra el acuerdo distrital y eventuales consecuencias jurídicas para los concejales que participen en el trámite.

¿Por qué Jairo Avellaneda pidió archivar la reforma tributaria?

Uno de los principales argumentos expuestos por el concejal se relaciona con las competencias establecidas para la creación, exoneración o modificación de los impuestos distritales.

De acuerdo con el comunicado divulgado por Avellaneda, el Decreto Ley 1421 de 1993, conocido como el Estatuto Orgánico de Bogotá, establece en su artículo 13 que esas actuaciones corresponden únicamente al Alcalde Mayor de Bogotá.

A partir de esa disposición, el cabildante cuestionó que una iniciativa presentada desde el Concejo pueda ser acumulada con el proyecto de reforma tributaria promovido posteriormente por la administración distrital.

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“Los concejales no tenemos la facultad para crear o modificar tributos, y aquí estamos en una acumulación indebida presuntamente”, afirmó Avellaneda en su intervención, según el comunicado. El concejal también señaló que había solicitado al Director Jurídico de la corporación una respuesta sobre este punto, pero aseguró que no la recibió.

Para Avellaneda, esta situación representa un cuestionamiento al trámite que actualmente sigue la Reforma Tributaria Distrital, por lo que pidió que el proyecto no continúe su curso en la corporación.

El proyecto 724 de 2026 fue radicado por la Secretaría Distrital de Hacienda en representación de la Alcaldía de Bogotá. - crédito Colprensa

Dos proyectos de reforma tributaria y el cuestionamiento al trámite

El segundo argumento planteado por el concejal se refiere a la existencia de dos proyectos de acuerdo relacionados con asuntos tributarios: el 709 de 2026, presentado por el concejal Emel Rojas, y el 724 de 2026, radicado posteriormente por la Secretaría Distrital de Hacienda en representación de la administración de Galán.

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El cuestionamiento de Avellaneda se centra en que ambas iniciativas no habrían tenido el mismo procedimiento de sorteo y asignación de ponentes.

Según explicó el cabildante, el reglamento interno del Concejo de Bogotá contempla en su artículo 70, sobre “Acumulación de proyectos”, que la determinación de la materia de los proyectos susceptibles de ser acumulados debe realizarse antes del sorteo de los proyectos de acuerdo.

La diferencia que señala Avellaneda está en el trámite recibido por cada una de las iniciativas. Según su versión, el proyecto 709, presentado por Emel Rojas, no fue sometido al sorteo para la designación de concejales ponentes, mientras que el proyecto 724, presentado posteriormente por la administración distrital, sí tuvo ese procedimiento.

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“Cuando se radicó el proyecto del concejal Emel, el 709, debió ser adjudicado por sorteo a un grupo de concejales ponentes”, explicó Avellaneda. De acuerdo con su relato, esa actuación no se habría realizado antes de la radicación del proyecto de la Alcaldía, mientras que este último sí fue sometido al correspondiente sorteo.

El cabildante considera que esa diferencia en el trámite configura otro presunto vicio de procedimiento y cuestiona que ambos proyectos puedan ser acumulados bajo esas condiciones.

Avellaneda advirtió que un eventual acuerdo podría ser demandado si se aprueba pese a los presuntos vicios de procedimiento. - crédito Anayeli Tapia/Infobae

¿Qué establece el proyecto 724 de 2026?

El proyecto de acuerdo 724 de 2026 lleva por título “Por medio del cual se establecen incentivos tributarios para la competitividad, la inversión y la generación de empleo en Bogotá, D.C., se optimiza el recaudo de los tributos distritales y se dictan otras disposiciones”.

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La iniciativa es presentada en el comunicado como la Reforma Tributaria Distrital y corresponde al proyecto radicado por la administración distrital a través de la Secretaría de Hacienda.

Los cuestionamientos de Avellaneda se concentran en el procedimiento mediante el cual la propuesta llegó a la Comisión de Hacienda y en su eventual acumulación con el proyecto 709 de 2026.

El concejal aclaró que sus reparos al trámite son independientes de sus posiciones frente al contenido de la reforma. En ese sentido, afirmó que no está de acuerdo con algunas de las medidas contempladas en el proyecto, pero sostuvo que esa discusión debe darse dentro de los mecanismos democráticos establecidos para el Concejo.

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Entre los puntos del proyecto que cuestionó mencionó el incremento del ICA para los libros, los vehículos y repuestos, los servicios bancarios y la sobretasa al impuesto predial.

Avellaneda advierte sobre un eventual cuestionamiento judicial

Además de pedir el archivo de la iniciativa, el concejal manifestó que aprobar el proyecto pese a los presuntos vicios señalados podría abrir la posibilidad de que el eventual acuerdo distrital sea posteriormente demandado.

Según Avellaneda, si el proyecto avanza y se convierte en acuerdo distrital a pesar de las irregularidades que denuncia, este podría ser posteriormente “tumbado” por un juez, expresión utilizada por el propio cabildante para referirse a una eventual decisión judicial que deje sin efectos el acuerdo.

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El concejal vinculó ese escenario con posibles consecuencias jurídicas para los integrantes del Concejo que intervengan en el trámite. Su advertencia fue planteada como una de las razones por las cuales considera que la discusión debe detenerse antes de que avance el procedimiento.

Avellaneda insistió en que sus cuestionamientos no están relacionados únicamente con el contenido de la reforma, sino con el cumplimiento de las reglas que rigen la actuación del Concejo de Bogotá.

“Lo que no puedo aceptar es que no se haga de manera legal y en debida forma”, sostuvo el cabildante, quien posteriormente anunció su retiro de la sesión de la Comisión de Hacienda.

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