Cayeron Los Cosecheros, banda señalada de robar cargas por más de $5.100 millones en la vía Panamericana a nombre de las disidencias

La Fiscalía sostiene que la red habría participado en 12 robos a transportadores en la vía Panamericana, en Cauca, con retenciones de conductores por horas y traslado de tractocamiones a zonas apartadas - crédito Fiscalía General de la Nación

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Diez presuntos integrantes de Los Cosecheros fueron enviados a prisión por su posible participación en 12 asaltos contra transportadores de carga en la vía Panamericana, en Cauca. Según la Fiscalía General de la Nación, la estructura interceptaba tractocamiones, retenía a los conductores durante varias horas y trasladaba los vehículos a zonas apartadas para apoderarse de la mercancía.

Las autoridades atribuyen a la organización hurtos por más de $5.100 millones, cometidos en distintos tramos de esa carretera durante el último año. Parte de los productos sustraídos, entre ellos motocicletas, habría terminado en poder del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, de acuerdo con los elementos recopilados en la investigación.

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Los conductores eran retenidos tras las interceptaciones en la vía Panamericana

La investigación comenzó a partir de denuncias de transportadores que recorrían la vía Panamericana, corredor que conecta a varias poblaciones del departamento de Cauca y que resulta clave para el traslado de mercancías entre el suroccidente del país y otras regiones.

De acuerdo con la Fiscalía, los integrantes de Los Cosecheros se movilizaban en carros y motocicletas para detener los tractocamiones. Después de abordar a los conductores, los intimidaban con armas de fuego y se presentaban como miembros de las disidencias de las Farc.

El expediente reseña un caso del 21 de enero, cuando se llevaron 19 unidades, y otro del 4 de febrero con 36 valoradas en $481 millones, dentro de una serie atribuida a Los Cosecheros - crédito Fiscalía

La modalidad incluía la retención de las víctimas durante varias horas. Mientras los conductores permanecían bajo control de los asaltantes, los vehículos de carga eran llevados a lugares apartados, donde la organización presuntamente descargaba o se apropiaba de los productos transportados.

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La Fiscalía señaló que los 12 casos documentados permiten establecer un patrón de actuación. Los responsables habrían escogido tramos de la carretera para interceptar los automotores y reducir a los conductores antes de retirar la mercancía.

El expediente incluye el hurto de 55 motocicletas en dos hechos de enero y febrero

Uno de los eventos investigados ocurrió el 21 de enero de 2026, cuando fueron hurtadas 19 motocicletas que eran transportadas por carretera. Las pruebas reunidas indican que esos vehículos habrían sido vendidos posteriormente al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

En ese caso, el ente acusador advirtió que dos menores de edad habrían sido utilizados para la comisión del delito. Por este hecho, entre otros, algunos de los capturados enfrentan imputaciones por uso de menores en la comisión de delitos.

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Diez presuntos integrantes de Los Cosecheros fueron enviados a prisión por 12 asaltos contra transportadores de carga en la vía Panamericana, en Cauca - crédito Fiscalía General de la Nación

Un segundo asalto tuvo lugar el 4 de febrero de 2026. Según la Fiscalía, la estructura detuvo una tractomula que transportaba 36 motocicletas, valoradas en $481 millones. Ese cargamento integra el conjunto de pérdidas que superaría los $5.100 millones.

La posible comercialización de parte de las motocicletas con una estructura armada ilegal es uno de los elementos que figura en el proceso. La Fiscalía no informó, en el comunicado divulgado, si las autoridades recuperaron los vehículos.

Diez personas fueron imputadas por secuestro, hurto y concierto para delinquir

Los capturados fueron identificados como Wilson Enrique Alvarado Bolaños, alias el Profe; Kevin Andrés Ángel Kira; Juan Camilo Liévano López, alias Pepón; Herminsul Sofonías Yela Rosero; Jhon Fredy Morales Astudillo; Francisco Fernández Hurtado, alias el Gordo; Edgar Geovanny Yela Rosero, alias Rosendo; Deison Ildemar Urrutia Anacona, alias el Viejo; Esteban Alejandro Alvarado Meneses, y Néstor Armando Jiménez Ordoñez, alias Zarigüeya.

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Una fiscal de la Seccional Cauca los presentó ante un juez de control de garantías. De acuerdo con el grado de posible responsabilidad individual, les imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado agravado y uso de menores en la comisión de delitos.

La Fiscalía señaló que Los Cosecheros interceptaban tractocamiones en la vía Panamericana, retenían a los conductores y trasladaban los vehículos a zonas apartadas para apoderarse de la mercancía - crédito Captura de Pantalla

Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las actuaciones judiciales. La imputación de cargos no equivale a una condena y corresponde a la justicia determinar la responsabilidad penal de cada uno.

En los operativos hallaron documentos de vehículos, un arma y registros de dinero

Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y de la Dirección de Tránsito y Transporte. Durante los procedimientos, los investigadores incautaron un arma traumática con proveedor, munición y una motocicleta.

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También encontraron tarjetas de propiedad de vehículos, un contrato de compraventa relacionado con un automotor reportado como hurtado, seis teléfonos celulares y una libreta que contenía anotaciones sobre fechas, lugares y montos de dinero.

Estos elementos fueron incorporados al expediente como parte del material que la Fiscalía presentará dentro del proceso contra los señalados integrantes de Los Cosecheros. Las autoridades continuarán con la investigación para establecer si existen otros involucrados, esclarecer el destino de la mercancía sustraída y determinar posibles vínculos adicionales con estructuras armadas ilegales.