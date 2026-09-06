Colombia

Andrea Petro contra De la Espriella: lo acusó de gobernar con amenazas y llamó “barbarie” a la estrategia militar en el Guaviare

La hija del expresidente Petro publicó dos historias en Instagram en las que atacó al gobierno desde dos frentes: cuestionó los operativos militares que dejaron seis menores muertos y acusó al Ejecutivo de usar la intimidación como forma de poder

Andrea Petro, vestida de blanco, señala a Abelardo de la Espriella, de traje y gorra negra. Detrás, un jaguar sobre un tigre en un fondo de selva.
Andrea Petro, vestida de blanco, señala al abogado Abelardo de la Espriella, quien lleva una gorra negra con un tigre y una bandera colombiana, sobre un fondo selvático con un jaguar y un tigre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Andrea Petro calificó de “barbarie” la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y lo acusó de gobernar mediante la intimidación, en una serie de publicaciones difundidas este domingo en su cuenta de Instagram bajo el usuario @andreapetro91.

Las historias llegaron días después de que De la Espriella recorriera las instalaciones donde fueron expuestos los cuerpos de 23 integrantes de las disidencias de las FARC abatidos durante la Operación Azarías, en el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare.

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El operativo, ejecutado el fin de semana del 30 y 31 de agosto, también dejó seis capturados y permitió recuperar a un menor de edad que estaba en poder del Frente Carolina Ramírez.

Andrea Petro cuestionó el trato a los soldados caídos y a los civiles en zonas de combate

En la primera historia, la hija del expresidente Gustavo Petro apuntó directamente contra la narrativa oficial sobre los resultados militares. “Una guerra no se acaba acumulando cadáveres. Se acaba cuando logramos que dejen de morir”, escribió.

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Andrea Petro criticó las operaciones militares en el Guaviare por parte de Abelardo de la Espriella - crédito @andreapetro91/IG

Cuestionó que los soldados sean tratados como piezas prescindibles y destacó el impacto humano de cada baja: “Cada soldado muerto es una familia rota. Cada civil atrapado en una zona de combate vive con el miedo de que una bala perdida termine con su vida”.

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Su crítica apuntó también a la forma en que el gobierno comunica los resultados operativos. “Llamar ‘estrategia’ a una montaña de cadáveres no la convierte en una solución. La convierte en barbarie”, sentenció.

El contexto de esa publicación adquiere mayor peso con los datos del Instituto de Medicina Legal (IML): entre los fallecidos en la Operación Azarías hay al menos dos menores de edad. Sumados a otros tres de una operación previa en la misma región y a un cuarto muerto en el Catatumbo, el total de menores muertos en operaciones militares recientes asciende a seis.

La supuesta “intimidación desde el poder”

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La hija mayor de Petro reaccionó a las medidas de seguridad que ha implementado el nuevo gobierno - crédito @andreapetro91/IG

En la segunda historia, el tono se corrió del conflicto armado hacia una crítica más amplia al ejercicio del poder. Andrea Petro sostuvo que “lo más peligroso de este Gobierno es que la amenaza parece haberse convertido en una forma de gobernar”.

Enumeró una serie de conductas que atribuyó al Ejecutivo: amenazar con matar, glorificar la fuerza, señalar como delincuentes a gobernadores que no se alinean con el gobierno nacional —muchas veces sin presentar pruebas, según su texto—, restringir el acceso de la prensa y favorecer a medios afines.

“Eso no es autoridad. Es intimidación desde el poder”, escribió, y agregó que el autoritarismo comienza cuando un gobernante decide quién es enemigo, quién puede hablar y qué instituciones deben obedecer.

Cerró con una advertencia sobre el estado de la democracia: “Cuando la amenaza sustituye al diálogo y la fuerza sustituye a las instituciones, la democracia empieza a morir”.

Las publicaciones se suman a las críticas de Gustavo Petro por la exhibición de los cuerpos

El expresidente Gustavo Petro cuestionó al mandatario De la Espriella por la exposición de cuerpos de presuntos criminales dados de baja - crédito @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro cuestionó al mandatario De la Espriella por la exposición de cuerpos de presuntos criminales dados de baja - crédito @petrogustavo/X

Las historias de Andrea Petro se producen en el mismo período en que su padre, el expresidente Gustavo Petro, arremetió desde México contra De la Espriella por el video en que se lo ve caminar entre los cadáveres de los operativos abatidos. Petro calificó esa conducta como convertir la muerte en un “trofeo” y comparó al mandatario con alias Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

La Operación Azarías fue presentada por el gobierno como un golpe a la estructura Carolina Ramírez del EMC. De la Espriella afirmó que la acción dejó a esa organización “afectada en su capacidad de control territorial” y confirmó la muerte de alias El Tigre, jefe del frente, identificado mediante prueba dactiloscópica.

Las publicaciones de Andrea Petro no mencionan al expresidente ni hacen referencia explícita a su figura. El texto se dirige al gobierno actual de forma directa y sin identificar a personas concretas por nombre.

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