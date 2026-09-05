Medicina Legal confirmó la identificación de los cuatro muertos en el operativo contra ‘Bendito Menor’

Medicina Legal identificó los cuerpos de Bendito Menor, La Bebecita y dos escoltas tras operativo en Riohacha - crédito @MedLegalColombi/X - Dijín

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identificación de los cuatro cuerpos recibidos tras el operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira, en el que murieron alias Bendito Menor, su pareja alias La Bebecita y dos hombres que integraban su esquema de seguridad.

Los restos fueron analizados por equipos forenses en Barranquilla y quedaron disponibles para su entrega a los familiares, previa autorización de las autoridades competentes.

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El comunicado fue emitido en Bogotá el 5 de septiembre de 2026, un día después de la intervención en la capital de La Guajira. La entidad informó que los cadáveres ingresaron el 4 de septiembre y que corresponden a tres hombres y una mujer. “El día 4 de septiembre se recibieron cuatro cuerpos, relacionados con los hechos ocurridos en el marco de las acciones realizadas por la Fuerza Pública en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira”, señaló Medicina Legal.

Medicina Legal confirmó la identificación de Bendito Menor, La Bebecita y dos hombres de seguridad - crédito Medicina Legal

La institución agregó que los análisis estuvieron a cargo de especialistas de su sede en Barranquilla. “De los cuatro cuerpos identificados, tres son masculinos y uno femenino”, precisó la entidad en el documento.

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La confirmación se conoce después del operativo desarrollado en una vivienda del barrio Los Olivos de Riohacha, cerca del aeropuerto Almirante Padilla. Allí murieron Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor; Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita; y dos hombres que, de acuerdo con la información preliminar divulgada tras el procedimiento, cumplían funciones de seguridad dentro de la estructura.

Pérez Toncel era señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo también conocido como Los Pachencas. Las investigaciones lo relacionaban con actividades de narcotráfico, homicidios, secuestros, extorsiones y control territorial en La Guajira, Magdalena y Cesar.

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Las autoridades señalaban a Bendito Menor como uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Dijín

Las autoridades habían adelantado labores de inteligencia durante más de 20 días para establecer su ubicación. El operativo tuvo lugar en la madrugada del 4 de septiembre, cuando unidades especializadas llegaron al inmueble donde permanecía el cabecilla junto a su compañera sentimental y otros integrantes de su círculo cercano.

La figura de Bendito Menor había ganado visibilidad por sus publicaciones en redes sociales. En cuentas asociadas a su nombre se difundían videos y fotografías de recorridos en motocicletas, vehículos de alta gama, lanchas, fiestas privadas, fajos de dinero, joyas y armas. En varias de esas imágenes aparecía junto a La Bebecita.

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La pareja también exponía su relación en plataformas digitales mediante registros de viajes, paseos por playas y celebraciones. Entre los videos que circularon después de la operación hubo uno que mostraba una propuesta de matrimonio de Pérez Toncel a Tarazona en una playa del Caribe.

Medicina Legal indicó que los cuatro cuerpos quedaron disponibles para entrega, previa autorización de las autoridades. - crédito suministrado a Infobae Colombia

La Bebecita había sido capturada en septiembre de 2025 por su presunta relación con las ACSN. La Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir y, posteriormente, obtuvo una medida de detención domiciliaria. Horas antes de su muerte, un juzgado habría avalado un preacuerdo relacionado con ese proceso judicial.

Medicina Legal indicó que los cuerpos “fueron analizados por equipos forenses de la ciudad de Barranquilla y se encuentran disponibles para la entrega a sus familiares previa autorización de las autoridades competentes”.

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La entrega dependerá de los trámites que correspondan ante las autoridades judiciales. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cerró su comunicación al reiterar su compromiso con “la independencia técnica y transparencia con la administración de justicia”.

La hermana de ‘Bendito Menor’ pidió que el cuerpo fuera entregado en Riohacha

Tras conocerse la muerte de alias Bendito Menor, su hermana, Rosa María Pérez Toncel, pidió que el cuerpo de Naín Andrés Pérez Toncel fuera entregado a la familia en Riohacha y no trasladado a Barranquilla para los procedimientos forenses.

La mujer aseguró que sus familiares acudieron al batallón de la ciudad desde la madrugada del 4 de septiembre, luego de enterarse del operativo de la Fuerza Pública en el barrio Los Olivos. Según relató, durante varias horas no recibió información sobre la ubicación ni el destino de los cuerpos.

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“Necesitamos que, por favor, su cuerpo no se lo lleven para Barranquilla. No veo la necesidad, ya que aquí en Riohacha hay forense”, afirmó la hermana del señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Una mujer, identificada como Rosa María Pérez Toncel afirmó que el cuerpo de su hermano, quien falleció en una operación, se encuentra en un batallón y pide que no sea trasladado a Barranquilla, permitiendo el entierro familiar en Riohacha - crédito @idinaelferca19/X

Pérez Toncel sostuvo que la familia comenzó a buscarlo desde que conoció lo ocurrido. “Desde las cinco de la mañana llegamos y preguntamos y no nos han querido dar información”, dijo en un video que circuló tras el procedimiento.

La hermana de Bendito Menor indicó que la familia quería confirmar personalmente la identidad del cuerpo. “Nosotros como familiares necesitamos verlo. Su madre necesita ver que sí es su hijo”, expresó. También se refirió a las otras tres personas que murieron en el operativo: la pareja de Pérez Toncel, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y dos hombres que, de acuerdo con la información preliminar, integraban su esquema de seguridad.

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“Adentro están los cuerpos, están los helicópteros que se lo quieren llevar y nadie nos da respuesta de él”, aseguró. La mujer insistió en que el procedimiento ocurrió en La Guajira y solicitó que el cadáver fuera entregado en esa ciudad para realizar el velorio y el sepelio.

Medicina Legal confirmó después que los cuatro cuerpos fueron identificados por equipos forenses de Barranquilla y quedaron disponibles para ser entregados a los familiares, previa autorización de las autoridades competentes.